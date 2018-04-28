Беспредельное «благоустройство» по-казански

Предприниматели предупреждают: этим летом Казани не цвесть, на Баумана в летних кафе не поесть

Фото: Инна Серова

На круглом столе в ресторане «Кедр» отеля Hilton казанские предприниматели обсуждали готовящийся закон Татарстана о прилегающих территориях. Тот факт, что на самом деле заседали за классическим прямоугольным столом, оказался символичным: уж очень много острых «углов» обнаружилось в простом на первый взгляд вопросе — сколько в метрах должна составлять эта территория, чтобы и бизнес не обидеть, и город в порядке содержать? Подробнее в материале «Реального времени».

Европейский опыт и местный менталитет



Сегодня порядок, то есть очистку зимой от снега и наледи, а летом — от мусора, который без зазрения совести бросают прямо под ноги наши граждане в силу менталитета, казанские предприниматели наводят в пределах, установленных Правилами благоустройства города Казани. В них предусмотрено, что собственники отвечают за благоустройство не только самой принадлежащей им территории, но и окружающей ее земли. «Радиус ответственности» зависит от ряда факторов — рынок это, отдельно стоящее здание, просто встроенное в жилой дом помещение либо павильон. Чем весомее бизнес, тем шире зона ответственности — у промпредприятий в нее входит вся санитарно-защитная зона, для рынков, магазинов, организаций торговли и общепита установлена «полоса» в 50 метров (если от границы территории организации меньше 50 метров — то до проезжей части улицы). А самая маленькая прилегающая территория — у многоквартирных домов: управляющие компании отвечают всего за пятиметровую зону вокруг придомовой территории.

— Если мы сейчас не представим свои предложения, то после принятия закона все так же и останется, — предупредила собравшихся в «Кедре» бизнесменов руководитель экспертной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ Венера Камалова. И, убедившись, что смысл словосочетания «прилегающая территория» понятен, попросила вносить предложения по существу. — Ведь хотя это земля общего пользования, именно вы своими силами, за счет своих средств осуществляете там уборку. Республика должна установить порядок определения этой территории, а после этого муниципалитет его детализирует. Сейчас муниципалитет штрафует вас за нарушения, грязь, неубранный снег, сосульки… Есть европейский опыт, когда за сосульки никто никого не штрафует, а их убирает муниципалитет, а собственники помещений доплачивают за это муниципалитету. Ваша позиция какова? Как должна определяться прилегающая территория? Готовы ли вы заплатить за уборку или вам самим удобнее все убирать?

«Если мы сейчас не представим свои предложения, то после принятия закона все так же и останется», — предупредила собравшихся в «Кедре» бизнесменов Венера Камалова



— Я учредитель частных детсадов, у нас большая территория, которую мы обязаны содержать, и мы действительно тратим на это очень большие деньги, — первой включилась в обсуждение предпринимательница Диляра Залялиева (дошкольный университет «Мозаика-republic»). — Я сейчас говорю про 11-й детский сад, у нас там огромная территория, 11 тысяч квадратных метров. Наш детсад находится во дворе, и зимой это полный кошмар, у нас бывает много снега. Думаю, нам было бы однозначно выгоднее платить муниципалитету за уборку и вывоз снега.

— Исходя из нашей практики, должна быть все-таки альтернатива, — стал развивать дискуссию директор сети многопрофильных клиник MEDEL Ленар Салахутдинов. — Ситуации бывают разные. Если предприниматель может своими силами убирать или не согласен со стоимостью услуг, пусть убирает своими силами или обращается в сторонние компании. Город ведь может завысить стоимость услуг муниципальной службы…

— Мы пока выходим из положения собственными силами, зимой заключаем договоры на уборку, — заметил Тагир Ахмеров, совладелец сети «Покровские пекарни». — Содержать прилегающие территории мы готовы. Причем в моих интересах содержать большую прилегающую территорию. Вот у нас перед помещением на Амирхана, 71 бабушки сидят, торгуют, так мы и за ними убираем, пускаем их в туалет, даем воду. Потому что мы в них заинтересованы, их присутствие увеличивает трафик. Главное, чтобы не было эксцессов…

«Мы пока выходим из положения собственными силами, зимой заключаем договоры на уборку», — заметил Тагир Ахмеров



Когда главное — не порядок, а штраф

Под эксцессами Тагир Ахмеров подразумевает ситуации, прямо скажем, абсурдные. К примеру, «Покровские пекарни» привели в порядок прилегающую территорию перед одним из помещений, причем обошлось это недешево — заменили старый разбитый асфальт на новенький, а чиновники попытались тут же наказать их за такое «самоуправство».

Солидарен с Ахмеровым и учредитель сети кофеен «Coffee CAVA» Адель Ягудин — не успел он этой зимой восстановить вывеску заведения, которую изуродовала управляющая компания при уборке снега с крыши, как инспекторы АТИ попытались выписать ему штраф. Хотя в скорейшем восстановлении облика своего заведения он был кровно заинтересован и управился в итоге всего за неделю. А владелица сети цветочных павильонов Анастасия Шевченко посетовала, что зимой, едва ее сотрудники выскребут придорожную полосу газона, как приезжает дорожная техника и вываливает на нее снег с проезжей части на газон — и следом являются инспекторы, которые истинных виновников безобразия в упор не желают видеть, а выписывают штрафы предпринимателю.

От Аделя Ягудина поступило дельное предложение — прописать в законе срок, который дается предпринимателям на устранение нарушений, чтобы в течение этого времени они хотя бы под санкции не попадали. Особое внимание он обратил на то, что, к примеру, починить ту же вывеску быстро мешают сами чиновники — на это нужно согласование, а они его быстро не дают.

Участники круглого стола высказали присутствовавшему на нем замминистра юстиции Республики Татарстан Айнуру Галимову ряд претензий



Закон о «противодействии предпринимательству»

В результате обсуждение свернуло на тему, мало связанную с метражом прилегающих территорий, но очень насущную для бизнеса. Участники круглого стола высказали присутствовавшему на нем замминистра юстиции Республики Татарстан Айнуру Галимову ряд претензий, суть которых сводится к следующему: все необходимые бизнесу согласования проходят непозволительно долго, а муниципальные чиновники еще и оправдываются перед бизнесменами: дескать, если все быстро согласовывать, их надзорные органы заподозрят в коррупции. И несмотря на то, что замминистра решительно отрицал такую возможность, переубедить предпринимателей ему не удалось.

— У нас закон о противодействии предпринимательству работает, — подал кто-то реплику с места, и остальные эту грустную шутку тут же подхватили.

— Самое сложное, когда госорганы начинают тебе указывать, как и что следует делать, — поделился горьким опытом владелец сувенирных магазинов на улице Баумана Вячеслав Вдовин. — Вот хорошо пошел проект «Цветущая Казань». В прошлом году, вы помните, как город был украшен. В этом году на улице Баумана цветов не будет. Потому что 10 апреля выяснилось, что цветники, которые мы ставили в прошлом году, в этом ставить нельзя, цветы надо сажать определенного цвета, проекты цветников надо представить на согласование в муниципалитет. Когда их согласуют? В июле? И согласуют ли?

Выяснилось также, что уличные кафе на Баумана тоже нынче не должны повторять прошлогодние, и их тоже надо согласовывать… Больше всего предпринимателей напрягло не то, что старое, вроде бы вполне с виду удачное летнее убранство прилегающих территорий чиновники забраковали, а то, что объявили об этом поздно: «Неужели нельзя было 10 января обо всем предупредить?»

Но генеральный менеджер «Кедра» Александр Белкин в своем выступлении тут же дал понять, что все это — почти ничто по сравнению с его головной болью. Поскольку отель DoubleTree by Hilton Hotel находится в охранной зоне Казанского кремля, он в соответствии с действующим законодательством лишился вывески, и гости теперь его зачастую просто не могут найти.

— Я тоже мимо въездных ворот вначале проскочила, — подтвердила Венера Камалова. — Но тут ничего не поделаешь: закон есть закон.

— Мимо проезжают гости — это еще ничего, мы объясняем им по телефону, как нас найти. А вот то, что никто в Казани не знает, что здесь есть «Хилтон», и мы вообще можем лишиться бренда, поскольку нет вывески, — это посерьезнее для бизнеса будет, — резюмировал Белкин.

«Следует схему участка для каждого объекта сделать», — предложила «цветочница» Шевченко



Чиновники — за метры, предприниматели — за схемы

Камалова с трудом вернула собеседников к главному вопросу — сколько мерить в метрах прилегающую территорию. И мнения вновь разошлись: одни предприниматели говорили, что ее следует определять исходя из интересов бизнеса, и оказались готовы взять, так сказать, «повышенные обязательства», а другие, вроде владельца сети кальянных «Наше место» Минтимера Нугманова, заявили, что и двух метров достаточно — дескать, их посетители не мусорят.

— Речь идет все-таки не об уборке мусора после ваших посетителей, а о состоянии территории общего пользования около ваших объектов, — вернула его к действительности Венера Камалова.

— Следует схему участка для каждого объекта сделать, — предложила «цветочница» Шевченко.

Но выяснилось, что против такого здравого подхода казанские чиновники.

— Они объясняют это трудоемкостью и дороговизной работ, говорят, что для этого придется нанимать кадастровых инженеров, выносить на местность координаты участков, — пояснила позже корреспонденту «Реального времени» Венера Камалова. — Но мы считаем, что если бизнесу это действительно нужно, если это поможет более четко формулировать правила игры, нам эту идею следует поддержать. Тем более что закон, предложенный в качестве модели Российской Федерацией, реализует такой подход, и оснований, чтобы не услышать бизнес, у наших законодателей нет.

…Что же касается расширения скромной «зоны ответственности» управляющих компаний, отвечающих за благоустройство прилегающих территорий жилых домов всего в пределах пяти метров, то, по словам руководителя экспертной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ, «они в этом сами не заинтересованы, а предложений такого рода со стороны города пока не поступало». Однако Камалова заверила, что этот вопрос еще будет обсуждаться.