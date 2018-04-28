Беспредельное «благоустройство» по-казански
Предприниматели предупреждают: этим летом Казани не цвесть, на Баумана в летних кафе не поесть
На круглом столе в ресторане «Кедр» отеля Hilton казанские предприниматели обсуждали готовящийся закон Татарстана о прилегающих территориях. Тот факт, что на самом деле заседали за классическим прямоугольным столом, оказался символичным: уж очень много острых «углов» обнаружилось в простом на первый взгляд вопросе — сколько в метрах должна составлять эта территория, чтобы и бизнес не обидеть, и город в порядке содержать? Подробнее в материале «Реального времени».
Европейский опыт и местный менталитет
Сегодня порядок, то есть очистку зимой от снега и наледи, а летом — от мусора, который без зазрения совести бросают прямо под ноги наши граждане в силу менталитета, казанские предприниматели наводят в пределах, установленных Правилами благоустройства города Казани. В них предусмотрено, что собственники отвечают за благоустройство не только самой принадлежащей им территории, но и окружающей ее земли. «Радиус ответственности» зависит от ряда факторов — рынок это, отдельно стоящее здание, просто встроенное в жилой дом помещение либо павильон. Чем весомее бизнес, тем шире зона ответственности — у промпредприятий в нее входит вся санитарно-защитная зона, для рынков, магазинов, организаций торговли и общепита установлена «полоса» в 50 метров (если от границы территории организации меньше 50 метров — то до проезжей части улицы). А самая маленькая прилегающая территория — у многоквартирных домов: управляющие компании отвечают всего за пятиметровую зону вокруг придомовой территории.
— Если мы сейчас не представим свои предложения, то после принятия закона все так же и останется, — предупредила собравшихся в «Кедре» бизнесменов руководитель экспертной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ Венера Камалова. И, убедившись, что смысл словосочетания «прилегающая территория» понятен, попросила вносить предложения по существу. — Ведь хотя это земля общего пользования, именно вы своими силами, за счет своих средств осуществляете там уборку. Республика должна установить порядок определения этой территории, а после этого муниципалитет его детализирует. Сейчас муниципалитет штрафует вас за нарушения, грязь, неубранный снег, сосульки… Есть европейский опыт, когда за сосульки никто никого не штрафует, а их убирает муниципалитет, а собственники помещений доплачивают за это муниципалитету. Ваша позиция какова? Как должна определяться прилегающая территория? Готовы ли вы заплатить за уборку или вам самим удобнее все убирать?
— Я учредитель частных детсадов, у нас большая территория, которую мы обязаны содержать, и мы действительно тратим на это очень большие деньги, — первой включилась в обсуждение предпринимательница Диляра Залялиева (дошкольный университет «Мозаика-republic»). — Я сейчас говорю про 11-й детский сад, у нас там огромная территория, 11 тысяч квадратных метров. Наш детсад находится во дворе, и зимой это полный кошмар, у нас бывает много снега. Думаю, нам было бы однозначно выгоднее платить муниципалитету за уборку и вывоз снега.
— Исходя из нашей практики, должна быть все-таки альтернатива, — стал развивать дискуссию директор сети многопрофильных клиник MEDEL Ленар Салахутдинов. — Ситуации бывают разные. Если предприниматель может своими силами убирать или не согласен со стоимостью услуг, пусть убирает своими силами или обращается в сторонние компании. Город ведь может завысить стоимость услуг муниципальной службы…
— Мы пока выходим из положения собственными силами, зимой заключаем договоры на уборку, — заметил Тагир Ахмеров, совладелец сети «Покровские пекарни». — Содержать прилегающие территории мы готовы. Причем в моих интересах содержать большую прилегающую территорию. Вот у нас перед помещением на Амирхана, 71 бабушки сидят, торгуют, так мы и за ними убираем, пускаем их в туалет, даем воду. Потому что мы в них заинтересованы, их присутствие увеличивает трафик. Главное, чтобы не было эксцессов…
Когда главное — не порядок, а штраф
Под эксцессами Тагир Ахмеров подразумевает ситуации, прямо скажем, абсурдные. К примеру, «Покровские пекарни» привели в порядок прилегающую территорию перед одним из помещений, причем обошлось это недешево — заменили старый разбитый асфальт на новенький, а чиновники попытались тут же наказать их за такое «самоуправство».
Солидарен с Ахмеровым и учредитель сети кофеен «Coffee CAVA» Адель Ягудин — не успел он этой зимой восстановить вывеску заведения, которую изуродовала управляющая компания при уборке снега с крыши, как инспекторы АТИ попытались выписать ему штраф. Хотя в скорейшем восстановлении облика своего заведения он был кровно заинтересован и управился в итоге всего за неделю. А владелица сети цветочных павильонов Анастасия Шевченко посетовала, что зимой, едва ее сотрудники выскребут придорожную полосу газона, как приезжает дорожная техника и вываливает на нее снег с проезжей части на газон — и следом являются инспекторы, которые истинных виновников безобразия в упор не желают видеть, а выписывают штрафы предпринимателю.
От Аделя Ягудина поступило дельное предложение — прописать в законе срок, который дается предпринимателям на устранение нарушений, чтобы в течение этого времени они хотя бы под санкции не попадали. Особое внимание он обратил на то, что, к примеру, починить ту же вывеску быстро мешают сами чиновники — на это нужно согласование, а они его быстро не дают.
Закон о «противодействии предпринимательству»
В результате обсуждение свернуло на тему, мало связанную с метражом прилегающих территорий, но очень насущную для бизнеса. Участники круглого стола высказали присутствовавшему на нем замминистра юстиции Республики Татарстан Айнуру Галимову ряд претензий, суть которых сводится к следующему: все необходимые бизнесу согласования проходят непозволительно долго, а муниципальные чиновники еще и оправдываются перед бизнесменами: дескать, если все быстро согласовывать, их надзорные органы заподозрят в коррупции. И несмотря на то, что замминистра решительно отрицал такую возможность, переубедить предпринимателей ему не удалось.
— У нас закон о противодействии предпринимательству работает, — подал кто-то реплику с места, и остальные эту грустную шутку тут же подхватили.
— Самое сложное, когда госорганы начинают тебе указывать, как и что следует делать, — поделился горьким опытом владелец сувенирных магазинов на улице Баумана Вячеслав Вдовин. — Вот хорошо пошел проект «Цветущая Казань». В прошлом году, вы помните, как город был украшен. В этом году на улице Баумана цветов не будет. Потому что 10 апреля выяснилось, что цветники, которые мы ставили в прошлом году, в этом ставить нельзя, цветы надо сажать определенного цвета, проекты цветников надо представить на согласование в муниципалитет. Когда их согласуют? В июле? И согласуют ли?
Выяснилось также, что уличные кафе на Баумана тоже нынче не должны повторять прошлогодние, и их тоже надо согласовывать… Больше всего предпринимателей напрягло не то, что старое, вроде бы вполне с виду удачное летнее убранство прилегающих территорий чиновники забраковали, а то, что объявили об этом поздно: «Неужели нельзя было 10 января обо всем предупредить?»
Но генеральный менеджер «Кедра» Александр Белкин в своем выступлении тут же дал понять, что все это — почти ничто по сравнению с его головной болью. Поскольку отель DoubleTree by Hilton Hotel находится в охранной зоне Казанского кремля, он в соответствии с действующим законодательством лишился вывески, и гости теперь его зачастую просто не могут найти.
— Я тоже мимо въездных ворот вначале проскочила, — подтвердила Венера Камалова. — Но тут ничего не поделаешь: закон есть закон.
— Мимо проезжают гости — это еще ничего, мы объясняем им по телефону, как нас найти. А вот то, что никто в Казани не знает, что здесь есть «Хилтон», и мы вообще можем лишиться бренда, поскольку нет вывески, — это посерьезнее для бизнеса будет, — резюмировал Белкин.
Чиновники — за метры, предприниматели — за схемы
Камалова с трудом вернула собеседников к главному вопросу — сколько мерить в метрах прилегающую территорию. И мнения вновь разошлись: одни предприниматели говорили, что ее следует определять исходя из интересов бизнеса, и оказались готовы взять, так сказать, «повышенные обязательства», а другие, вроде владельца сети кальянных «Наше место» Минтимера Нугманова, заявили, что и двух метров достаточно — дескать, их посетители не мусорят.
— Речь идет все-таки не об уборке мусора после ваших посетителей, а о состоянии территории общего пользования около ваших объектов, — вернула его к действительности Венера Камалова.
— Следует схему участка для каждого объекта сделать, — предложила «цветочница» Шевченко.
Но выяснилось, что против такого здравого подхода казанские чиновники.
— Они объясняют это трудоемкостью и дороговизной работ, говорят, что для этого придется нанимать кадастровых инженеров, выносить на местность координаты участков, — пояснила позже корреспонденту «Реального времени» Венера Камалова. — Но мы считаем, что если бизнесу это действительно нужно, если это поможет более четко формулировать правила игры, нам эту идею следует поддержать. Тем более что закон, предложенный в качестве модели Российской Федерацией, реализует такой подход, и оснований, чтобы не услышать бизнес, у наших законодателей нет.
…Что же касается расширения скромной «зоны ответственности» управляющих компаний, отвечающих за благоустройство прилегающих территорий жилых домов всего в пределах пяти метров, то, по словам руководителя экспертной группы Совета по предпринимательству при президенте РТ, «они в этом сами не заинтересованы, а предложений такого рода со стороны города пока не поступало». Однако Камалова заверила, что этот вопрос еще будет обсуждаться.
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