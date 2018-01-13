«Их нравы»: как смута в османском государстве закончилась победой Мехмеда I

Период междоусобицы между сыновьями турецкого султана Баязида I. Окончание

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он завершит рассказ об османских правителях в период междуцарствия, когда султан Баязид был побежден Тамерланом и умер, а сыновья вступили в междоусобные войны.

Осадил Царьград как отец

Порой Всевышний открывает перед человеком двери возможностей для того, чтобы испытать его на пороге перемен. Верный своему слову отступает от этой двери, а тот, кого влекут соблазны, думая, что он попал в историю, переступает через это порог, но на самом деле оказывается, что он не попал в историю, а скорее вляпался в нее. Так произошло и с Мусой Челеби. После победы над Сулейманом Челеби, он, нарушив клятву, данную Мехмеду Челеби, решает сам взойти на османский престол. Тем более в этом деле его поддерживают бейи близлежащих к Румели санджаков, а также правители балканской коалиции, которую ему удалось собрать для борьбы со своим братом Сулейманом. Венгрия, Румыния и Сербия признают Мусу в качестве правителя османов.

Таким образом, из четырех сыновей Баязида, вступивших в борьбу за османский престол, в финал выходят двое. Муса восседает в Румели и вполне доволен сложившейся ситуацией, а Мехмед занимает Бурсу, однако недоволен действиями брата и планирует взять под свой контроль все территории, некогда принадлежавшие отцу, тем более, Анатолия на тот момент уже была в его подчинении. Конечно же, Муса не сидит сложа руки он предпринимает активные действия на Балканах и даже дает разрешение некоторым своим сторонникам совершать набеги на Македонию, однако у него абсолютно не было желания спускаться вниз в Анатолию и встречаться со своим братом.

Мануил II прибегает к древней мудрости «враг моего врага — мой друг» и заключает союз с Мехмедом Челеби против Мусы. Фото wikipedia.org



В это время византийцы во главе с Мануилом II, пока шла борьба между братьями, предпринимают попытку завладеть Галлиполи, но в ответ на эти действия получают осаду Константинополя от Мусы Челеби, который, повторяет тактику своего отца Баязида, осаждавшего город на протяжении десяти лет. В городе происходит паника, которая вынуждает правителя предпринять активные меры против захватчика. На море происходит небольшое столкновение османского и византийского флотов, которое заканчивается победой византийцев. Но, она никак не изменяет осадного положения Константинополя. Тогда Мануил II прибегает к древней мудрости «враг моего врага — мой друг» и заключает союз с Мехмедом Челеби против Мусы.

Удар в спину

В октябре 1412 году войска Мехмеда и Мусы встречаются в районе Чаталджа. Будучи раненным во время сражения, Мехмед был вынужден отступить. Но несмотря на досадное поражение, он во что бы то ни стало желает рассчитаться с Мусой еще до наступления зимы. С этой целью ведет переговоры с правителем Сербии и убеждает его выступить на своей стороне против Мусы. Объединенные сербско-тюркские войска, тюркская часть которых в большинстве своем состояла из туркмен, предпринимают поход на Мусу. В это время Михалоглу, который был бейлербейем Румели, неожиданно переходит на сторону Мехмеда и совершает, что называется, удар в спину Мусе. Однако, даже несмотря на такой поворот событий, удача вновь отворачивается от Мехмеда, и он снова возвращается в Бурсу с пустыми руками.

Далее следует череда предательств, которая заметно ослабляет позиции Мусы Челеби. Вслед за бейлербейем Румели Михалоглу Мусу предает его собственный визирь Кёр Шахмелик, который перебирается сначала в Византию, а потом переходит на сторону Мехмеда. Воспользовавшись этой ситуацией, Мехмед, вооружившись флотилией, которую предоставила Византия, на этот раз решает напасть на Мусу с севера, со стороны Тракии. Когда войска уже приготовились к бою, глава янычарского корпуса Хасан ага убеждает всех янычар перейти на сторону справедливого правителя Мехмеда. В ответ на это Муса решает немедленно перейти в наступление, но не на Мехмеда, а на янычар. В потасовке он был ранен и был вынужден отступить. Ранение правителя вызвало сильный разлад в рядах войск Мусы, чем сразу же воспользовался Мехмед и перешел в наступление. Но, памятуя о том, что это же войско впоследствии еще будет ему служить, он добивается победы без лишнего кровопролития. В это время Муса Челеби вместе со своим личным войском бежит в Софию. Мехмед понимает, что пока жив Муса, он не может стать полновластным правителем вновь объединенного государства и отдает распоряжение преследовать Мусу до конца. Его настигают в окрестностях Софии, снимают с коня и доставляют к Мехмеду. Далее он повторяет судьбу своих братьев Исы и Сулеймана и обретает вечный покой рядом с ними.

Мехмед понимает, что пока жив Муса, он не может стать полновластным правителем вновь объединенного государства и отдает распоряжение преследовать Мусу до конца. Фото wikipedia.org



Так после долгих и кровопролитных междоусобных войн заканчивается период междуцарствия и начинается время правления пятого султана государства Османов Мехмеда I, о жизни и об удивительных приключениях которого мы узнаем из следующих публикаций. А для самых заинтересованных читателей совсем скоро выйдет материал об очень интересной и загадочной личности.

Булат Ногманов