«И ботаники делают бизнес». Предприниматели Татарстана — о том, у каких писателей готовы учиться

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Длинные новогодние праздники — хороший повод для легкого чтива. Но, судя по нашему традиционному опросу, бизнесмены не были готовы расстаться с деловой литературой и в каникулы. В 2018 году интернет-газета «Реальное время» продолжает пополнять «Библиотеку предпринимателя», чтобы узнать, какие книги помогают выбраться из творческого застоя, обучиться новому или, наоборот, отключиться от работы.

Динар Мингазов, генеральный директор медицинского центра «КОРЛ»:

— Из деловой литературы сейчас изучаю книгу «Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем», автор — Грегори Моррис. Мне интересны финансовые рынки, можно сказать, это мое хобби. «Японские свечи» посоветовал друг. Он профессионально занимается фондовым рынком.

Из художественной литературы читаю «Атлант расправил плечи» автора Айн Рэнд. Мои друзья давно рассказывали об этом произведении и удивлялись, что я о нем не знал. Сейчас до него дошли руки. Изучая «Атланта», на обыденные вещи начинаешь смотреть под иным углом. Особенно это сказывается при общении с людьми, принятии решений в профессиональном плане.

Владимир Дорофеев, директор «Инфо-оберег»:

— В книжных магазинах я отдаю предпочтение новинкам. Мне нравятся произведения в стиле фэнтези. Из последнего я прочел роман Виктора Зайцева «Повелитель стали». У меня нет любимых авторов фэнтези, главное — жанр. Если говорить о деловой литературе, то читаю ее в интернете. В основном это статьи и посты в блогах, книги же предпочитаю развлекательного характера.

Раиль Сабиров, генеральный директор ООО «Три Кита»:

— Недавно прочел книгу «И ботаники делают бизнес». Это удивительная книга основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова. Увидел ее, прочел содержание — понравилось. Этот человек основал интересный бизнес. Советую всем прочесть его историю.

Илья Антонов, директор МЦДО-ЛИНК:

— Я изучал книги, связанные с теорией ограничения систем, это работы Элияху Голдратта «Цель», «Цель 2», «Критическая цепь». Книги показали, как можно вести бизнес и помогать другим компаниям. Отчасти об этом идет речь в вашей рубрике «Бизнес-задачник», которая выходит по субботам. В ней бизнесмены сообща обсуждают проблему, возникшую на работе. Книги дают инструменты для поиска причин, из-за которых появились трудности. Элияху Голдратт дает логические схемы, благодаря им можно не тратить потом время на переделку принятых решений.

Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк»:

— Из художественной литературы я прочел серию книг Николая Свечина о сыщике Лыкове, в частности детективы «Пуля с Кавказа», «Убийство церемониймейстера», «Между Амуром и Невой» и другие. В детективах действие разворачивается в России конца XIX века. Книги привлекли внимание захватывающим сюжетом и подробным описанием уклада и быта России того времени. Автор описывает как семейную жизнь того времени, так и городской уклад. Книги представляют собой легкое и увлекательное чтиво.

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