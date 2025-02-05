Запрет продажи алкоголя лицам до 21 года — забота о здоровье или средство пиара?

В России вернулись к теме повышения возраста при продаже горячительных напитков

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя, включая пиво, лицам младше 21 года — таким образом он возобновил дискуссию, начатую 10 лет назад. Эксперты «Реального времени» дали разные оценки по этому поводу: от «так никогда не будет работать» до «давно пора принять соответствующий закон». Между тем подобная инициатива звучит не впервые, и в прошлом веке даже принимали соответствующий закон. Но, как известно, от таких ограничений решили отказаться. Какие дискуссии ведутся вокруг темы на данный момент, а также о плюсах и минусах идеи — в материале «Реального времени».

«Пока не будет наведен порядок с бесконтрольной торговлей алкоголем в интернете — бессмысленно»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сегодня на заседании расширенной коллегии ведомства предложил запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года.

— Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной, лицам, не достигшим 21-летнего возраста, — заявил он.

Предложение поддержал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, но с оговоркой:

— Это правильно, но, пока не будет наведен порядок с бесконтрольной торговлей алкоголем в интернете, бессмысленно, — сказал сенатор.

Впервые запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, то есть детям до 18 лет, ввели в конце 1958 года. Почти 20 лет назад, 22 ноября 1995 года, президент РФ Борис Ельцин подписал закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», который действует и сейчас.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сегодня на заседании расширенной коллегии ведомства предложил запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Сама идея повысить возрастной ценз для продажи алкоголя до 21 года не нова — ее начали обсуждать еще 10 лет назад. В 2015 году в Госдуму внесли два законопроекта об этом, но их отклонили летом 2018 года. Еще один документ появился в марте 2019-го — он предусматривал запрет продажи алкоголя крепче 16,5% лицам младше 21-летнего возраста. Однако и эта инициатива не получила продолжения — в Минэкономразвития заявили, что она может поспособствовать росту теневого рынка и увеличению случаев нелегальной продажи.

Еще одним предложением было наделить власти субъектов правом самим вводить такие ограничения. В июле 2019 года законопроект внес на рассмотрение в ГД депутат Шамсаил Саралиев, а через год отозвал.

Дискуссия о запрете продажи алкоголя до 21 года возобновилась только осенью 2024-го. Автором инициативы стал Султан Хамзаев. В Минздраве уточнили, что такой проект уже разрабатывается:

— В отношении инициатив по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу, — сказано в письме.

«Идея тысячу раз обсуждалась и столько же отвергалась»

Резко негативно отреагировал на предложение Бастрыкина основатель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. По его мнению, идея попросту не попадет в свою цель.

— Ограничения не помогут, потому что существует темный рынок. Большинство потребителей алкоголя — относительно здоровые люди, и их эти ограничения не волнуют, потому что они купили свою меру, и им хватило. А любые предложения по ограничению продажи направлены на другую аудиторию, которой абсолютно все равно на эти ограничения. Они даже не имеют отношения к этой продукции, потому что употребляют нелегальный, «паленый» алкоголь, — пояснил он.

Дробиз уверен: любые ограничения не имеют смысла, пока регулирующие органы не могут контролировать весь рынок торговли. А в России, по его словам, слишком высока доля «серых» продаж:

— Например, в Европе магазины забиты дешевым алкоголем — его могут позволить себе даже бездомные. В переводе на российские реалии самую дешевую бутылку вина можно купить рублей за 20. И поэтому на Западе доля нелегального алкоголя составляет всего 7—8% — смысла нет покупать. Зачем, если можно купить качественный, безопасный, легальный продукт?

Он также рассказал, что пик потребления алкоголя выпадает как раз на возраст до 18 лет, а затем — резкий спад, «потому что продукт перестал быть запретным».

Дробиз уверен: любые ограничения не имеют смысла, пока регулирующие органы не могут контролировать весь рынок торговли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Такие ограничения не работают, поэтому подобные предложения не более чем средство пиара. Это тысячу раз обсуждалось и столько же отвергалось. Это просто формальность, это не нужно. Тут нужны воспитание и общественная культура, — заявил Дробиз.

«Алкогольная зависимость начинается уже с 17 лет»

Абсолютно противоположное мнение выразил другой собеседник «Реального времени» — директор медцентра наркологии «Лотос» Роберт Климовский. Он предложение председателя СК полностью поддерживает:

— Наконец-то правительство обратило внимание на проблему ранней алкогольной зависимости. Сейчас она начинается уже с 17 лет. Появляется девиантное поведение, зависимость. Во многих странах этот запрет уже введен. И я всегда удивлялся: почему у нас его нет?

Проблема заключается еще и в том, что подростки не дифференцируют качество алкоголя — нередки отравления.

— У них не до конца сформирован психоэмоционально-волевой стержень. К 21 годам, безусловно, он гораздо больше сформирован. К этому возрасту организм работает уже абсолютно по-другому. Все же три года для молодых людей — это большая разница, — добавил врач.

Климовский рассказал, что среди его пациентов не так много подростков, но все же случаи участились. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Климовский рассказал, что среди его пациентов не так много подростков, но все же случаи участились. Зачастую молодые люди обращаются, когда уже появились проблемы с учебой и социализацией.

— Что касается серого рынка, мне кажется, что все же 50% молодежи не пойдут искать дальше, если в одном магазине не продали. Россияне в этом плане достаточно законобоязненные: нет — значит нет. Поэтому чем менее доступен алкоголь, тем крепче здоровье молодежи, — выразил уверенность медик.