Культурные мероприятия февраля: куда сходить в Казани

Концерты, детские мероприятия и постановки, которые позволят жителям Казани получить незабываемые эмоции в феврале

Фото: Реальное время

Февраль неразрывно связан с последними морозными днями и с ожиданием весны. Именно сейчас можно получить новые впечатления, которые запомнятся надолго. В Казани в конце зимы пройдет много мероприятий, на которые стоит обратить внимание. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» составили список главных культурных и спортивных событий Казани, которые помогут вам скрасить последний месяц зимы.

Концерты

XLIII Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина.

1, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 27 февраля. Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля, 12+

31 января премьерой спектакля «Кармен» в театре оперы и балета имени М. Джалиля открылся XLIII Международный Шаляпинский фестиваль. Он продлится весь февраль, с полной программой не только спектаклей и концертов, но и лекций можно ознакомиться на сайте площадки.

X фестиваль татарской музыки им. Назиба Жиганов

5, 8, 12 февраля. ГБКЗ им. С. Сайдашева, 6+

5 февраля в Казани стартует еще один фестиваль, названный в честь знаменитого татарского композитора Назиба Жиганова. В программе — выступления Государственного академического симфонического оркестра Татарстана под управлением известных дирижеров. Полная программа — на сайте.



Concord Orchestra. Симфонические рок-хиты

10 февраля. КРК «Пирамида». 12+

Это перформанс от первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra, который играет все композиции по памяти. Будут сыграны знаковые хиты знаменитых рок-групп — от Deep Purple и Pink Floyd до AC/DC и Nirvana. Шоу дополнено красочным визуалом, включающим в себя световые эффекты и видеоинсталляцию.

Юлия Рутберг

16 февраля. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 16+

Моноспектакль народной артистки России Юлии Рутберг, посвященный жизни и творчеству поэта Николая Гумилева. Зрителей ждет погружение в яркую и вместе с тем трагическую атмосферу Серебряного века.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

«Кирпичи»

21 февраля. Reborn. 16+

Ветераны отечественной альтернативной сцены отправляются в большой тур с программой «XXX лет». Фанаты коллектива из столицы Татарстана не только услышат главные хиты «Кирпичей», но также узнают много нового о том, чем жил коллектив все эти годы.

Постановки

«Игезәк»/«Двойник»



2 февраля. Театр им. Камала. 16+

Философская пьеса-притча по мотивам творчества народного поэта Татарстана Ркаиля Рафаиловича Зайдуллина. Ее главные герои — Хан и Поэт, которых не могут отличить друг от друга даже самые близкие люди. Спектакль «Двойник» поднимает различные вопросы о судьбе, предназначении человека, политике и любви.

«Онегин»

13 февраля. КРК «Пирамида». 12+

«Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина — это один из главных текстов в истории нашей культуры. Но при всей монументальности и сакральности этого романа в стихах само произведение даже сегодня остается актуальным и понятным людям всех возрастов. В новой сценической версии «Онегина» участвуют актеры и музыканты, которые постарались не только передать дух классики, но и привнести в произведение что-то новое.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Десять»

15, 20 февраля. Особняк Демидова. 18+

В театральной резиденции «Особняк Демидова» пройдёт иммерсивный спектакль по знаменитому произведению Агаты Кристи «Десять негритят». Каждый желающий сможет постараться разгадать дело, где под подозрением оказываются все вокруг. Сразу десять сюжетных линий приведут вас к финальной точке, где вы сами сможете решить, кто же был убийцей.

Выставки

«Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика»



1—28 февраля. Галерея Славы Зайцева. 6+

Место, уже давно ставшее творческой достопримечательностью столицы Татарстана. Весь февраль можно знакомиться с необычными картинами и причудливыми арт-объектами Славы Зайцева и наслаждаться непередаваемой атмосферой творчества.

«Матисс. Пикассо / Ван Гог. Письма к Тео»



1, 2 февраля. Artplay Media. 6+

Иммерсивные мультимедийные выставки, погружающие зрителей в миры великих творцов. В зале представлены проекты «Ван Гог. Письма к Тео» и «Матисс. Пикассо». Увидеть эти работы рекомендуется всем любителям классического искусства, которые хотят узнать больше о картинах, созданных всемирно известными художниками в разные периоды их жизни.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стендап

Вера Котельникова, Динара Курбанова, Тимур Хамадуллин



9 февраля. «Чулпан». 18+

Выступление сразу трех комиков за один вечер. На сцену выйдут: Вера Котельникова, известная своими искренними монологами и шутками на смелые темы — от расстройства пищевого поведения до депрессии; Динара Курбанова, прошедшая путь от школьного КВН до эфиров на телеканале ТНТ; казанский комик Тимур Хамадуллин, которого любители юмора знают как участника шоу Stand Up на ТНТ, «Камеди Баттл» и ютьюб-проекта Roast Battle Labelcom.

«Русско-татарский разговорник»

16 февраля. «Гадкий койот». 18+

Импровизированное стендап-шоу, которое проходит в формате диалога со зрителем как на русском, так и на татарском языке. Самобытное мероприятие привлекает внимание тех, кто ценит не только современную комедию, но и культуру татарского народа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сева Ловкачёв

23 февраля. «Московский». 18+

Сева Ловкачёв известен как один из самых интеллектуальных комиков страны. В его комедии всегда много отсылок к кино, видеоиграм и культурным феноменам.

Детские

«Дети и эти»

2 февраля. MOÑ. 6+

Детский поучительный спектакль, который в шутливой форме поможет маленьким зрителям понять простые истины. В этот вечер вы узнаете, что было бы, если бы взрослые капризничали и хулиганили, а дети были ответственными и трудолюбивыми.

«Чудим»

12, 22 февраля. Театр на Булаке. 6+

Научно-познавательное шоу для детей и взрослых, которое призвано сделать образование привлекательным. Юные зрители побывают на необычном уроке химии и физики, где им покажут интересные опыты и зрелищные эксперименты. На сцене появятся «ожившие» Альберт Эйнштейн и Дмитрий Менделеев, а сложные вещи станут простыми и понятными.

«Кто принцессу поцелует?»

16 февраля. «Созвездие-Йолдызлык». 0+

Постановка по мотивам одноименного произведения поэта и драматурга Юлия Кима. В этой музыкальной сказке персонажи постоянно попадают в забавные ситуации. По сюжету царь ищет жениха для своей дочери, которому он передаст корону и свое царство. За руку и сердце принцессы сражаются Барон фон дер Финдер, султан Али Баба Али хан и добрый молодец Иван-дурак, но обретет свою любовь только один из них.

Спорт

УНИКС — «Автодор»

9 февраля. «Баскет-холл». 0+

В гости к местной команде УНИКС приезжает саратовский «Автодор». Победа в этой встрече в рамках Единой лиги ВТБ поможет казанцам укрепить свои позиции в борьбе за чемпионство.

Домашняя серия «Ак Барса»

6, 11, 21, 23 февраля. «Татнефть Арена». 0+



В феврале «Ак Барс» проведет четыре матча дома — с «Автомобилистом» (6 февраля), «Торпедо» (11 февраля), «Нефтехимиком» (21 февраля) и «Ладой» (23 февраля).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пилатес

18 февраля. ДК железнодорожников. 16+

Оздоровительное мероприятие для тех, кто хочет скорректировать вес, избавиться от болей в суставах и укрепить свой мышечный каркас. Система физических упражнений Йозефа Пилатеса была разработана еще в начале прошлого века, но она до сих пор не теряет своей актуальности. Пилатес — отличная альтернатива для тех, кто не любит активные физические нагрузки, но хочет быть в форме.

