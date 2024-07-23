День в истории 23 июля: 250 лет со взятия Казани Пугачевым, в ТАССР появились районы, независимость Абхазии
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 июля 2024 года
23 июля в кабмине Татарстана пройдет брифинг на тему: «О реализации программы модернизации сетей коммунальной инфраструктуры в Татарстане». Сегодня в мире отмечается праздник китов и дельфинов, а в России — День дачника. 30 лет назад вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации», 32 года назад Абхазия провозгласила независимость, 94 года назад в Татарской АССР были сформированы районы, 250 лет назад крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг в кабинете министров Татарстана на тему: «О реализации программы модернизации сетей коммунальной инфраструктуры в Татарстане».
Кто родился: патриарх Пимен и актер Александр Кайдановский
- 1792 — русский поэт Петр Вяземский (скончался 22 ноября 1878 года). Его элегии «Первый снег» и «Уныние» были высоко оценены А.С. Пушкиным. В 1828 году Вяземский создал одно из лучших своих сатирических произведений «Русский бог», которое было опубликовано в 1854 году в Лондоне Герценом. Поэт занимал высокое положение при дворе Александра II. В последние годы жизни Вяземский работал над подготовкой к печати своего собрания сочинений.
- 1892 — советский ученый в области авиационного моторостроения Владимир Климов (скончался 9 сентября 1962 года). Он участвовал также в разработке первых советских звездообразных авиационных двигателей воздушного охлаждения. Под руководством ученого был создан ряд мощных серийных двигателей, которые устанавливались на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 конструкции Петлякова и истребителях конструкции Яковлева, прославившихся в сражениях Великой Отечественной войны.
- 1910 — патриарх Московский и всея Руси в 1971—1990 годах Пимен (скончался 3 мая 1990 года). Он был одним из первых священнослужителей, попытавшихся наладить диалог с советской властью. В 1988 году состоялась встреча патриарха и постоянных членов Священного Синода с Горбачевым, который рассказал о начале разработки закона о свободе совести, призванного вернуть церкви ее духовно-просветительские права. Вскоре состоялось торжественное празднование тысячелетия крещения Руси.
- 1913 — композитор, один из основоположников татарского профессионального музыкального искусства Масгут Латыпов (скончался 9 апреля 1987 года). По его инициативе в годы Великой Отечественной войны был создан оркестр из детей-сирот, подобранных на дорогах войны.
- 1921 — советский актер Юрий Катин-Ярцев (скончался 18 марта 1994 года). Любовь зрителей ему принесла роль в сказке «Приключения Буратино». Также артист снимался в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Трое в лодке, не считая собаки», «Визит к минотавру», «Багратион», «Русь изначальная» и других.
- 1933 — британский архитектор Ричард Роджерс (скончался 18 декабря 2021 года). Вместе со своим другом Венди Фостером он стал основателем нового направления в архитектуре хай-тек.
- 1946 — советский и российский актер Александр Кайдановский (скончался 3 декабря 1995 года). Снимался в таких картинах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пропавшая экспедиция», «Сталкер», «Десять негритят», «Новые приключения янки при дворе короля Артура» и других.
- 1989 — британский актер Дэниэл Рэдклифф. Известен как исполнитель роли Гарри Поттера в серии одноименных фильмов. В числе других проектов с участием артиста — сериал «Записки юного врача», снятый по рассказам русского писателя Михаила Булгакова.
Кто скончался: первый царь из династии Романовых и Виктор Васнецов
- 1645 — русский царь, правивший в 1613—1645 годах, первый царь из династии Романовых Михаил Федорович (родился 22 июля 1596 года). Он был первым русским правителем из династии Романовых, правившей Россией более трехсот лет.
- 1875 — американский изобретатель Айзек Зингер (родился 27 октября 1811 года). Усовершенствовал конструкцию швейной машинки и основал компанию «Зингер».
- 1885 — 18-й президент США в 1869—1877 годах Улисс Симпсон Грант (родился 27 апреля 1822 года). Известен тем, что одобрил поправку к Конституции, дающую избирательное право мужской части черного населения США.
- 1916 — британский химик и физик, нобелевский лауреат Уильям Рамзай (родился 2 октября 1852 года). Он открыл газы аргон, ксенон, неон и криптон. Рамзаю удалось выделить в чистом виде гелий, который наблюдали в солнечном спектре, но до этого никогда не обнаруживали на земле.
- 1926 — русский художник Виктор Васнецов (родился 15 мая 1848 года). Он стал основоположником «неорусского стиля», преобразованного из исторического жанра и романтических тенденций. В числе наиболее известных его полотен — «Аленушка», «Витязь на распутье», «Иван-царевич на сером волке», «Богатыри», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», «Кощей Бессмертный» и другие.
- 1991 — советская переводчица Нора Галь (родилась 27 апреля 1912 года). Настоящее имя — Элеонора Гальперина. Благодаря ей русскоязычные читатели познакомились с такими произведениями, как «Маленький принц» Экзюпери, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Посторонний» Камю, рассказами Сэлинджера и другими. В 1972 году Нора Галь написала книгу «Слово живое и мертвое», которая стала классикой для переводчиков.
- 2006 — российский телеведущий, режиссер, продюсер Андрей Разбаш (родился 15 декабря 1952 года). Он руководил, как директор и администратор, творческими группами таких проектов, как КВН, «Взгляд», «Поле чудес», «Тема», вместе с Владом Листьевым был продюсером программ «Звездный час» и «Час пик».
- 2012 — первая американская женщина-космонавт Салли Райд (родилась 26 мая 1951 года). Она стала третьей в истории женщиной, побывавшей за пределами земной атмосферы. До нее в космос летали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.
- 2017 — первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем Тарасов (родился 4 июля 1950 года). Он был одним из первых советских кооператоров. Предприятие Тарасова было зарегистрировано под номером 10 в 1987 году.
Праздники: День китов и дельфинов
- Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел. Сегодня охота на китов и торговля китовым мясом по-прежнему запрещены во всем мире. Еще один важный фактор исчезновения морских млекопитающих — это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков.
- День дачника в России. Понятие «дача» появилось в России еще в XVIII веке и трансформировалось за эти несколько столетий . Изначально так называли загородное имение. Со временем дача превратилась в загородный дом и участок для отдыха.
События в истории: учреждение Международной федерации гимнастики, открытие Олимпийских игр-2020
- 1774 — крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань. Повстанцы ворвались в город и учинили там массовую резню и погромы. Однако уже на следующий день были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона.
- 1881 — в Льеже учредили Международную федерацию гимнастики (FIG). Это старейшая в мире спортивная организация. Международный олимпийский комитет был создан лишь 12 лет спустя. Сначала в эту организацию входили всего три государства: Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 европейских стран. Сегодня членами FIG являются более 160 национальных федераций. Штаб-квартира организации располагается в Лозанне (Швейцария).
- 1930 — были упразднены все кантоны Татарской АССР. Им на смену пришли 37 районов, у которых также менялись названия. Так, в 1931 году Тумутукский район стал Азнакаевским, появился Верхнеуслонский район, были упразднены Бондюжский, Свияжский и Теньковский районы. В 1932-м упразднили Таканышский район, а Тюнтерский стал Балтасинским. В 1935 году появилось еще 17 новых районов. В итоге к 1948 году ТАССР насчитывала 70 районов и три города республиканского подчинения — Казань, Зеленодольск и Чистополь. Затем количество районов начали сокращать.
- 1952 — в Египте произошел военный переворот. Группа «Свободные офицеры» организовала заговор против короля Фарука I. Годом позже Египет был провозглашен республикой, а весной 1954 года его президентом стал руководитель переворота — полковник Гамаль Абдель Насер. Лидер арабской нации взял курс на искоренение англо-американского господства на Среднем и Ближнем Востоке.
- 1985 — под Йошкар-Олой на боевое дежурство заступил первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». С него в СССР стартовало масштабное развертывание мобильных сил с межконтинентальными баллистическими ракетами, сыгравшими важную роль в ядерном сдерживании стран НАТО.
- 1992 — Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость. Это не было признано центральным руководством Грузии. 14 августа того же года началась грузино-абхазская война — один из самых кровопролитных конфликтов на территории бывшего СССР. Россия признала независимость Абхазии в 2008 году.
- 1994 — вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации». Суд был определен как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
- 1994 — в Санкт-Петербурге открылись Игры доброй воли. Они стали первым в истории северной столицы спортивным событием такого масштаба. В соревнованиях приняли участие настоящие легенды мирового спорта — российский гимнаст Алексей Немов, кубинский боксер Феликс Савон, американский легкоатлет Карл Льюис и другие.
- 2021 — в Токио прошла торжественная Церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. Игры официально открыл император Японии Нарухито. Россияне вышли на арену под 77-м порядковым номером. Знаменосцами были волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Честь зажечь огонь XXXII летних Олимпийских игр выпала японской теннисистке, победительнице четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Наоми Осаке.
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