«Мы с Эдиком хотели увековечить память о Жаркове через видеопроект»

Друзья Эдуарда Хайруллина — о последней работе журналиста над фильмом о городском голове и других его творческих планах

На этой неделе Казань простилась с известным журналистом, заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным. Градозащитник, курировавший работу в Доме Ушковой, активно занимался многими проектами, вел youtube-проект «Новая Тартария», где недавно вышел его фильм о Максиме Горьком. Как оказалось, автор канала не успел показать зрителям свою новую работу об известном казанском купце, меценате и городском голове Иване Жаркове (1742—1813 гг.). Кроме того собирался запустить краеведческий портал об истории города. Какие планы не успел воплотить в жизнь, а теперь намерены сделать это в память о друге его соратники и близкие — подробнее в материале «Реального времени».



«Давайте помнить всех»

Последней работой Эдуарда Хайруллина на его канале «Новая Тартария» оказался фильм «Следами Горького. По Казани и Красновидово», где автор проходит по знаковым местам нашего города, связанным с именем писателя. Раскрывает неизвестные до сих пор широкой публике факты о Горьком, размышляет над тем, о чем он думал и переживал и отчего решил стреляться в Казани.



Как рассказал «Реальному времени» близкий друг Хайруллина — Михаил Шутов, после завершения работы над проектом о Горьком Эдуард планировал заняться историей об Иване Степановиче Жаркове, макарьевском и казанском купце 1-й гильдии, казанском городском голове и меценате.

— Мы с ним начали собирать информацию о Жаркове параллельно — это было на уровне обсуждений. Жарков был не просто купцом-меценатом, он был главой города и много чего успел. Человек здесь жил и пытался что-то сделать для Казани, вкладывая свои заработанные деньги в развитие города. Мы с Эдиком хотели увековечить память о нем хотя бы через видеопроект, если не получилось сделать памятник в городе. Многим деятелям Татарстана открывают памятники, но давайте помнить всех, — призвал Шутов.

По его словам, Эдуарда Хайруллина очень заинтересовала история о городском голове Жаркове, поэтому он вскоре собирался приступить к съемкам. Купец владел мыловаренным и пивоваренным заводами, держал винный откуп в Казанском наместничестве. Основал стекольный завод (на территории Марий Эл). Жарков был активным меценатом, пожертвовал средства на строительство цепного моста через Булак — мост поднимали для пропуска судов в протоку, он был городской достопримечательностью.

Купец жил в каменном доме, расположенном вдоль Булака, в приходе казанского Успенского собора в начале улицы. В 1799 году он ходатайствовал перед епархиальным начальством о восстановлении этого храма, пострадавшего в пожаре в 1749 года и от повстанцев Пугачева в 1774 году. Получив добро, Жарков на свои средства восстановил собор и построил в нем придел во имя преподобного Иоанна Дамаскина. Меценат также снабжал священнослужителей всем необходимым.

Успенский собор Мокрой слободы. Фото: из архива Валерия Грязнова. 1920-е годы

Через 2 года после смерти Жаркова в 1813 году храм вновь пострадал от пожара, но вдова купца Мария Жаркова и ее сестра Прасковья Крашенинникова вновь восстановили Успенский собор. Он простоял до конца 1970-х годов, когда храм снесли. Сейчас на этом месте находится развлекательный комплекс «Пирамида».



— Когда я скинул Эдуарду информацию, что храм находился на том месте, где сейчас стоит «Пирамида», его это зацепило. Мы решили восстановить всю хронологию, весь процесс, — говорит Шутов.



По словам соратников журналиста, история города, республики, страны, известных людей всегда вызывала в нем большой интерес. Радовался Хайруллин и важной находке — архивному документу, пролившему свет на историю его родных и боевого пути деда во время Великой Отечественной войны.

— Как раз в среду ему вручили бумагу, где был прописан весь пройденный путь его дедушки. Как его дед попал в плен, как сбежал. Как опять был пленен и снова сбежал. Рассказано, где и каким образом все это происходило, в каком году, в каком месте. Эдуард мне говорил, что рад наконец-то узнать всю историю. «Это просто завораживает, мурашки по телу, когда ты читаешь все это и понимаешь», — признался он мне. «Мы обязательно все сделаем», — сказал он с уверенностью. Но, к сожалению, не суждено было, судьба распорядилась по-иному, — с горечью признал друг журналиста.

Собеседник издания заверил, что не оставит проект о Жаркове и продолжит собирать о нем информацию.

Дом Ивана Жаркова накануне сноса. Фото: Георгий Фролов. 1985 г.

— Для меня это память о моих предках. Потому что, как было сказано: «Пока мы помним предков, они живы, их души живы». Если не удалось добиться того, чтобы Жаркову поставили памятник, нужно хотя бы восстановить его могилу. В 1993 году она была варварски продана. Его захоронение находится на центральной аллее Арского кладбища. В 1993—1994 году это место было незаконно приватизировано. Там был склеп, было семейное захоронение. Его необходимо восстановить, — убежден он.

Михаил Шутов рассказал еще об одной задумке Эдуарда Хайруллина, которую журналист не успел воплотить в жизнь:

— Он взял домик в Свияжске для дальнейшего его восстановления. Теперь мы думаем, что будем с ним делать. Осталось вложить 6 млн рублей, чтобы завершить работы. Сумма не такая большая. Мы сможем сделать это общими усилиями. Эдик — человек, который много хорошего сделал для республики, и республика тоже должна о нем помнить.

Фото: realnoevremya.ru

«Клуб камрадов Жаржевского в доме Ушковых»



Эдуард Хайруллин последние несколько лет был широко известен как краевед. Главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева, рассказала «Реальному времени», что вместе они планировали создать из сайта «Казанские истории» полноценный краеведческий портал:

— Я бы хотела, чтобы эта огромная информация об истории Казани, которая сосредоточена в нашей газете, в архиве печатного издания и сетевой газеты, была сохранена. За время работы накопились сотни публикаций на самые разные темы. Поскольку я еще с «Вечерней Казани» работаю в теме краеведения, веду рубрики, все это выстраивается в одну большую нить. Я бы не хотела чтобы все это потерялось. Закон интернета таков, что стоит не заплатить за сайт, как вся эта информация просто скроется.

Эта идея была подхвачена Эдуардом Хайруллиным. Он был дружен с известным журналистом и краеведом Львом Жаржевским. После его кончины Эдуард создал «Клуб камрадов Жаржевского», заседания которого проходили в Доме Ушковых.

После его кончины Эдуард создал «Клуб камрадов Жаржевского», заседания которого проходили в Доме Ушковых. Фото: realnoevremya.ru

— После ухода Жаржевского из жизни, возникла такая ситуация, когда Эдуард вспомнил слова сожаления Льва Моисеевича. Он сказал, что, дескать, будет плохо если исчезнет весь тот огромный архив материалов, который он собирал. На первом нашем заседании (он создал «Клуб камрадов Жаржевского», и мы регулярно встречались в доме Ушковых) он сказал, что рассматривает эти слова как завещание и призывает всех подключиться к собранию «сочинений» Льва Моисеевича. Я собирала все, что он оставил нам в наследство на просторах интернета. Кроме того, у меня сохранились вырезки не только из «Вечерней Казани», где он печатался, но и из «Советской Татарии», — рассказала Агеева.

По ее словам, Эдуард поставил всем задачу — сохранить все труды Льва Жаржевского. Дальше в разговоре возникла идея о том, что необходимо сберечь все творческое наследие казанских краеведов. Во многом оно сохраняется в газетных подшивках, хотя сейчас издаются и книги. «Их авторы — краеведы, не просветители, которые перебирают одни и те же, не их личные источники, а настоящие краеведы, которые черпают источниковую базу из архивных документов, у нас не так много таких. Вот так сама по себе родилась идея о том, как бы все это сохранить. Ведь у общественности нет денег чтобы издавать книги. Те которые вышли в свет, изданы крошечным тиражом. Что такое тираж 300—500 экземпляров на город, где проживает больше миллиона человек?!».

Фото history-kazan.ru

Любовь Владимировна предложила использовать в качестве площадки для краеведческого портала сайт газеты «Казанские истории»:

— При небольшой перепланировке в программном и содержательном смысле на базе газеты можно сделать именно портал, на котором можно открыть отдельные страницы или, как сегодня говорят, блоги тех краеведов, материалы которых представляют большую ценность. Так и возникла эта идея. Мы подумали, что ее можно воплотить в жизнь, после того как Эдуард зарегистрирует свое НКО, тогда можно будет подавать заявку на получение гранта для того, чтобы сделать это на качественной основе. На деле же мы решили не ждать, и я уже Эдику показала концепцию будущего портала. Это могут быть блоги совершенно разных авторов как профессионалов, так и тех, кто занимался этим внештатно.

Лучшая память о человеке — продолжение его дела, убеждена Агеева. Вместе с соратниками она планирует продолжать работу, которую начал Эдуард Хайруллин. По ее словам, в создании краеведческого портала ей помогает журналист и близкая подруга краеведа Светлана Брайловская.