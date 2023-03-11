«Это еще одна статья расходов»: фермеры — о новшествах убоя птиц и обращения с отходами

Татарстанские сельхозпроизводители предупреждают о неизбежном росте цен на фермерскую продукцию

Фото: Андрей Савельев/volga.news

С марта в России заработали новые правила для аграриев — они ужесточили требования к убою птицы и обращению с побочными продуктами животноводства. Теперь от фермеров требуют забивать исключительно в убойном цехе не только крупный рогатый скот, но и домашних птиц и кроликов. А по отходам сельхозпроизводителей ждут дополнительные анализы или штрафы за негативное воздействие на окружающую среду. Все это значительно увеличивает расходы фермеров и небольших хозяйств, а некоторых ставит на грань банкротства. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые требования к убою птицы



В России при убое птицы теперь должны соблюдать требования технических регламентов Евразийского экономического союза. С 1 марта вступили в силу отдельные положения ветеринарных правил убоя животных.

В продажу поступит лишь та птица, состояние здоровья которой позволяет использовать ее в пищу по законодательству государств — членов ЕАЭС. Убой необходимо будет осуществлять в специально отведенных местах и только гуманными способами. Так, по новым правилам, птица подлежит предубойной выдержке для выведения из ее организма остатков ветпрепаратов. После убоя тушки и внутренние органы нужно отправить на ветеринарно-санитарную экспертизу.

Новые правила запрещают использовать в пищу мясо, субпродукты и жир птицы, не прошедшие ветсанэкспертизу, а также с несвойственным изменением цвета кожи, посторонним запахом, дефектами или без предварительной обработки — с остатками перьев, гематомами или кровоподтеками.

В продажу поступит лишь та птица, состояние здоровья которой позволяет использовать ее в пищу по законодательству государств — членов ЕАЭС. Фото: oprf.ru

— Пока мы продаем только живую птицу, но в будущем планируем реализовывать птицу и на мясо. Знаем, что для этого надо будет привести в соответствие места для передержки птицы и убойные пункты. По нашим подсчетам, нам необходимо приобрести специальное оборудование на 5—6 млн рублей. Убой по старым правилам будет возможен только для личного пользования. Для продажи необходимо соответствовать новым нормам. Обязательно должна быть официальная бумага о забое. Надеемся получить на эти цели государственные субсидии или гранты, — рассказал «Реальному времени» руководитель птицефермы «Якты-Кен» КФХ «Бариева Р.Х.» Радик Бариев.

Таким образом, организация убойных пунктов повлечет за собой новые расходы для птицеферм, и это ляжет большой финансовой нагрузкой на небольшие хозяйства. Проблему признал и заместитель руководителя управления Россельхознадзора по РТ — главный государственный ветеринарный инспектор по РТ Евгений Иванов:

— Для этого, безусловно, должно быть закуплено специальное оборудование. Речь идет, в частности, о линии по убою птицы. Есть вариант не создавать убойный пункт у себя в хозяйстве, а пользоваться услугами сторонних хозяйств, в тех, где они уже действуют. Например, они сейчас есть в таких крупных хозяйствах, как «Атабаево», «Рамаевская».

На птицеферме «Якты-Кен» сейчас насчитывается 28 тысяч кур-несушек, и их уже активно распродают. Но в планах КФХ привезти бройлерных цыплят и довести их количество до 120 тысяч голов. Также планируется разводить до осени 40—50 тысяч голов гусей и уток. Кроме новых правил убоя на ферме параллельно готовятся и к другим новшествам — по обращению с побочными продуктами животноводства.



— Слышали о том, что помет теперь надо будет хранить и использовать по новым правилам. Мы готовим для этого специальные места. В целом, проблем с побочными продуктами у нас не было и до этого. У нас помет никогда не залеживался. Его всегда у нас забирали. Слышал, что помет после правильного хранения можно даже продавать. Мы все это время отдавали его бесплатно, — рассказал Радик Бариев.

Фото предоставлено семьей Бариевых

«Раньше все было проще»

Ильнар Ахметов, директор агрофирмы «Ватан» в Арском районе считает, что новые нормативы добавят немало забот аграриям:.

— В нашем хозяйстве 2 тысячи голов крупного рогатого скота, 710 дойных коров. Сейчас средний надой на одну корову составляет 22 литра молока в сутки. Кроме того, у нас есть 6 тысяч гектаров земли. Основные направления деятельности — животноводство и растениеводство. В этом году мы планируем начать строительство молочного комплекса на тысячу голов. Нетрудно догадаться, что побочных продуктов животноводства в нашем хозяйстве достаточно. Теперь, когда вступил в силу новый закон, забот прибавится. В первую очередь, необходимо будет организовать специальные места для хранения, регулярно проводить сертификацию побочных продуктов в лаборатории, а это еще одна статья расходов. И штрафы никого не могут обрадовать. Раньше все было проще, — переживает глава агрофирмы.

По мнению ряда сельхозпроизводителей, дополнительные расходы на убойные пункты и анализы побочных продуктов животноводства неизбежно приведут к удорожанию фермерской продукции.

Для понимания — небольшое предприятие по разведению крупного рогатого скота на 20 голов производит за год 292 тонны навоза. В конце 2022 года в хозяйствах всех категорий Татарстана насчитывалось 913,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Численность свиней на конец 2022 года в хозяйствах республики достигла 468,5 тысячи. Поголовье овец и коз составляет 300,8 тысячи. Численность птицы в хозяйствах к концу прошлого года оценивалась в 17,4 млн голов. Иными словами, проблема по обращению с отходами в этой отрасли назревала давно.

Фото: agro.tatarstan.ru

Штрафов пока не будет



Однако наказывать рублем за нарушение новых правил по обращению с побочными продуктами животноводства фермеров пока не будут, заверил «Реальное время» замглавы Управления Россельхознадзора по РТ:

— Весь этот год будет идти подготовительный и ознакомительный период. Штрафы пока не предусмотрены. На сегодняшний день даже не определена их точная сумма. До 1 мая 2023 года перед сельхозпредприятиями стоит всего одна задача — направить письмо о том, считать отходы жизнедеятельности животных побочным продуктом или отходами. В первом случае — это зона ответственности Россельхознадзора, во втором — Росприроднадзора. Образец письма и все необходимые документы есть на сайте Управления. В случае если до 1 мая 2023 года хозяйства не направят соответствующее письмо в Россельхознадзор, побочные продукты животноводства автоматически будут считаться отходами, — пояснил Евгений Иванов.

Теперь аграрий сам будет принимать решение, что делать с навозом и пометом. Если сельхозпроизводитель решит, что перерабатывать навоз он не собирается, то ему придется платить сбор за негативное воздействие на окружающую среду. По подсчетам аналитиков, такой сбор составит за год 418,5 тысячи рублей за отходы III класса опасности и 209,1 тысячи рублей — за отходы IV класса опасности.

Если же животновод решит перерабатывать навоз и помет, он сможет не только сэкономить, но еще и заработать. По оценкам федеральных экспертов, из 300 млн тонн навоза, которые образуются в стране за год, можно получить 60 млн тонн органических удобрений. Это еще и экспортный продукт. Стоимость такой «органики» на зарубежных рынках составляет от 150 долларов за тонну.

Фото: kukmor-rt.ru

Каждый раз перед применением — анализы

По новым правилам, побочные продукты животноводства обязательно надо выдерживать в специально подготовленном для этого месте. Его основание должно быть бетонным или глиняным, по краям должны быть борта, чтобы с талыми водами не утекали вредные примеси. Для каждого вида животных свои требования.

Не секрет, что многие сельхозпредприятия и фермеры вывозили навоз напрямую на поля. Так и раньше нельзя было делать, а теперь это запрещается по закону. Более того, перед тем как использовать побочные продукты как удобрение, нужно каждый раз подтверждать их безопасность в лаборатории.

— Раньше не требовалось проводить исследования побочных продуктов. Это стало необходимым с вступлением в силу нового закона. Теперь их обязательно нужно проверять по микробиологическим показателям, а также на содержание мочевины, пестицидов и других вредных веществ. Образцы побочных продуктов нужно будет отвозить в лабораторию каждый раз перед их применением, как удобрения. Периодичность может быть самая разная. Если место хранения побочных продуктов пополняется постоянно, то может понадобиться проверка каждый месяц. Если куча собрана и туда не выгружают новый навоз, то проверять надо один раз в несколько месяцев, но обязательно перед использованием на полях, — пояснил главный государственный ветеринарный инспектор по РТ.

Сертификаты соответствия имеет право выдавать лишь одна аккредитованная лаборатория. Речь идет о лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» — Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Фото: kukmor.tatarstan.ru

Этот закон назрел давно

«Причиной для разработки отдельного закона о побочных продуктах животноводства явилась правовая неопределенность при отнесении навоза и помета сельскохозяйственных животных то ли к отходам производства III—V класса опасности, то ли к продукции для производства органических удобрений», — разъяснял необходимость документа один из авторов законопроекта Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Весной и осенью в наше уУправление начинают приходить десятки жалоб от населения. Например, в Лаишевском районе на птицефабрику «Яратель» часто жалуются из-за очень сильного неприятного запаха. Во-вторых, помет может содержать самые разные вредные микроорганизмы. А когда навоз и помет стоит определенное время, он проходит собственную термообработку, температура поднимается, вредные микроорганизмы и паразиты погибают. То есть побочные продукты сами себя очищают, — пояснил Евгений Иванов.

По словам экспертов, поначалу у государственных ведомств были разные точки зрения по вопросу обращения с навозом и пометом. С одной стороны, существовали инструкции Минсельхоза и Минприроды: «Если предприятие перерабатывает навоз в органические удобрения по всем стандартам и техническим условиям, то не нужно лицензировать эту деятельность и платить за негативное воздействие на окружающую среду, поскольку в этом случае де-факто навоз не является отходом», — разъяснял гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев. С другой стороны, в Росприроднадзоре считали, что навоз в любом случае — это отходы, а значит, надо получать лицензию и платить сбор за вредное воздействие на окружающую среду.