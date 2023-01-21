«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 38-я: «Водяная»

Алексей Барыкин вдохновляется Каюмом Насыри и выходит в широкий прокат

Фото: Кадр из фильма

Фильм «Водяная» впервые показали в августе 2018 года на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, а снимать ее начали в 2016-м, причем полтора года занял постпродакшн. «Водяная» первая картина в республике, вышедшая в открытых прокат, а в Youtube она набрала 10 миллионов. Однако разрабатывать тему фильма в жанре хоррора, опираясь на сюжеты татарских мифов, авторы дальше не стали. И феномена татарстанского кино, за которое борются прокатчики, не случилось.

Гений места



Из Москвы в деревню едет бизнес-леди Алсу с детьми Алиной и Русланом, в деревне живут ее брат Тимур с женой Ляйсан. В семье горе — умер отец Тимура и Ляйсан. И тут в дело вступает Водяная.Татарская мифология — одна из проторенных тропок к идентичности: множество музыкантов, драматургов, сценаристов вдохновляются сказками Тукая и книгами Каюма Насыри.

В частности, некоторые сцены «Водяной» снималсь в деревне Большие Ачасары, где Насыри обитал. Режиссер фильма Алексей Барыкин называл его «первым татарстанским блокбастером», при этом в картине нет впечатляющих массовых сцен, но достаточно много компьютерных спецэффектов, сделанных в Татарстане, а также трюков на воде. Деньги на съемки дала республика и фонд «Ника» в лице депутата Владимира Братухина. В титрах можно увидеть и других Барыкиных — художником-постановщиком, ответственным за сложносочиненные костюмы, стала Марина Барыкина, а одну из главных ролей играла дочь Алексея Катя (мальчиком взяли сына второго режиссера Анны Невзоровой Колю). А Водяную играла другой режиссер, автор «Халимы» и появившегося в прошлом году «Тарлана» Юлия Захарова. Остальные герои — театральные мастера: долгое время игравшая в Камаловском театре Нафиса Хайруллина, ее бывшие коллеги Фанис Зиганшин, Ильдус Габдрахманов, а также актриса ТЮЗа Гузель Шакирзянова.

От Су анасы — к Гермогену

«Водяную» показывали на Московском международном фестивале, презентовали в Каннах и на Казанском международном фестивале мусульманского кино. 14 марта 2019 года она вышла в широкий прокат: 250 экранов в 54 городах России, а также в Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме и Индии. Это заслуга московской компании Antipode и, конечно, команды фильма, которая потратила на это год.

Авторы указывали, что именно пугающая Су анасы из очерков Насыри, а не сказочный типаж Тукая их вдохновил. При этом им приходилось балансировать между жанром хоррор и детским квестом, порой уходя в мелодраму. При этом Барыкин не снял после этого еще один фильм ужасов. В его фильмографии — всего понемногу: мелодрама о поющей девушке на костылях «Айсылу», разговорная комедия «Семейные хлопоты». Впрочем, есть три картины, выстраивающиеся в длинную историю — это «Заступница» о Казанской иконе Божией Матери, «Осанна» о жизни Елизаветы Федоровны, сестры последней русской императрицы, и вышедшая в 2022-м работа «Святитель» о патриархе Гермогене. Рискнем предположить, что в этом направлении один из продвиженцев татарстанского кино и продолжит свой путь.