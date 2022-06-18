«Новый 1992-й»: несладкая свекла, первые биржи труда и «американская мечта» КАМАЗа

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 31-я

В начале 90-х годов в России, и в Татарстане в частности, начали поощрять начинающих предпринимателей — открыть фирму мог любой желающий. Сфера книгоиздательства получила глоток свежего воздуха, КАМАЗ создал новую компанию совместно с американскими партнерами, а сахаровары высказывали претензии свекловодам. В рамках спецпроекта «Новый 1992-й» корреспонденты «Реального времени» продолжают рассказывать, какой была жизнь республики 30 лет назад.

У КАМАЗа скоро будет самый «зеленый» двигатель



В конце 1991 года КАМАЗу и американской компании Cummins удалось создать совместное предприятие — «КамДизель», чтобы оснащать челнинские большегрузы «камминзовскими» моторами. Стороны долго шли к подписанию соглашения — первые переговоры состоялись за 4 года до сделки, однако в то время созданию СП помешали бюрократические и политические вопросы. Предполагалось, что к концу 90-х компания Cummins будет поставлять в Советский Союз по 25 тысяч своих моторов в год, а позже — по 150 тысяч. Гендиректор КАМАЗа Николай Бех отмечал, что двигатели американской фирмы — одни из самых «зеленых» в мире, а поскольку на базе челнинского предприятия изготавливается около 20 наименований коммунальной техники — они должны отвечать экологическим требованиям. «В общем, «КамДизель» способен решать задачи государственной важности», — отмечал он.

Однако планам помешал крупный пожар: всего два года спустя сгорел камазовский завод двигателей, а вместе с ним и совместное российско-американское предприятие, которое располагалось в том же корпусе. Восстановить «КамДизель» удалось лишь спустя 10 лет, в 2003 году. 2022 год же напомнил КАМАЗу далекий 1987-й. Тогда, сторонам не удалось договориться из-за действия советских войск в Афганистане — компания Cummins не могла сотрудничать с челнинским предприятием из-за торговых ограничений, установленных Конгрессом США. Сегодня же КАМАЗ попал под санкционный список ЕС: германский производитель грузовиков Daimler приостановил работу с предприятием после спецоперации России на Украине. В Daimler Truck заявили, что на совместном предприятии Daimler Kamaz Rus не будет построено ни одного грузовика и не будут поставляться комплектующие для КАМАЗа.

Фото vestikamaza.ru

«В Набережных Челнах состоялась пресс-конференция по поводу создания советско-американского предприятия «Камдизель». Его учредителями выступили АО КамАЗ, компания «Каммин Энджин» — крупнейший в мире независимый производитель дизельных двигателей, чья штаб-квартира размещается в городе Колумбус (штат Индиана).



Перед тем как огласить официальный пресс-релиз совместного предприятия, помощник президента АО КамАЗ по связям с общественностью и прессой Я. Песин позволил себе небольшое лирическое отступление, напомнив, что первая встреча генерального директора КамАЗа Н. Беха и председателя совета директоров, главного директора-распорядителя фирмы «Каммин» Г. Шахта состоялась четыре года назад таким же хмурым осенним днем, как нынешний.



Беседа была продолжительной, но если бы стороны решили подписать протокол, он состоял бы всего из одной констатации: руководители понравились друг другу. Ибо КамАЗ тогда являлся государственным предприятием, а его главная задача — гнать план. «Каммин» же связывали по рукам и ногам торговые ограничения, установленные Конгрессом США в отношениях между двумя странами после ввода советских войск в Афганистан».*



Должность для галочки

Человек в 2022 году может работать кем угодно — СММ-специалистом, грумером, астрологом, иметь свой бизнес, быть блогером и так далее. Людей в возрасте за 60 лет это очень удивляет. В Советском Союзе мальчики мечтали стать летчиками, космонавтами или же строителями, девочки — врачами или учителями. Профессия инженера в СССР тоже была востребована, но только если это не должность инженера по технике безопасности. В начале 90-х профессия считалась одной из самых непопулярных. Людей сюда брали по остаточному принципу или когда слабого сотрудника было жалко просто уволить. О незавидном положении техников по безопасности и опасном пренебрежением их делом и пишет автор нижеследующей заметки.

Фото: kmpo.ru

«На многих предприятиях работа инженера по технике безопасности считается непрестижной. Но, оказывается, она может приносить прибыль…



Еще в недавние времена отношение к работе инженера по технике безопасности, да и к самой этой должности во многих производственных коллективах было, мягко говоря, не совсем серьезное. Слышал однажды, как на одном из крупных бугульминских заводов решали судьбу вновь загулявшего начальника ведущего цеха. «Жалко совсем-то выгонять, — размышлял «треугольник», — сколько лет человек у нас проработал. А может, инженером по технике безопасности его?»



А нередко из нее, этой должности, устраивались просто-напросто синекуры «для своих». Помню, как один в общем-то толковый руководитель, косясь на меня, говорил по телефону: «Ладно, присылай свою девочку, приткнем… У нас тут должность в отделе по ТБ освободилась… Да, деньги небольшие, но в грязном ходить не будет, и работы немного…»*



Биржа труда ждет клиентов

В 1991 году в Москве возродили биржу труда — первые были еще в царской России. Одна из самых известных была как раз в столице, ее основало Хитровское попечительство о бедных. Городские и деревенские жители, не имевшие определенной специальности, могли получить здесь какую-никакую работу. Официально же первый государственный закон о биржах труда был принят в России 19 августа 1917 года, незадолго до Октябрьской революции. На момент открытия 1 июля 1991 года Московская биржа труда насчитала в городе 4,5 тысячи безработных. К концу года цифра выросла до миллиона. В это число входили солдаты, вернувшиеся со службы, домохозяйки, выпускники школ и других учебных заведений, а также беженцы, осевшие в столице. У московской безработицы было «женское лицо». «Безработицу создает экономика, — сказал директор учреждения, — а ее нынешнее состояние не оставляет сомнений в том, что клиенты у биржи труда будут».

Клиенты у центров занятости есть и сегодня. Общая численность безработных граждан в России, по последним данным, составила свыше 3 млн человек. Тем не менее эти показатели считаются историческим минимумом.

Фото: Mikko Vormis/flickr.com

«Совсем недавно в Москве создан центр занятости — Биржа труда. С начала регистрации (1 июля) безработными было признано 4,5 тысячи человек. А уже к концу года до миллиона москвичей могут остаться без работы. Кто эти люди?



— Нынешний состав безработных весьма разнообразен, — говорит генеральный директор Биржи труда И. Е. Заславский. — Прежде всего эти люди, уволенные по сокращению штатов и не работающие уже 2—3 месяца. К этой категории можно отнести солдат, вернувшихся со службы, и уволенных в запас офицеров. Скоро вольются тысячи учеников школ, других учебных заведений, а также тысячи беженцев, осевших в столице.



К этому еще несколько десятков тысяч домохозяек. Биржа приступила также к трудоустройству бывших работников аппарата КПСС.



Уже ясно, что московская безработица ходит в «белых воротничках». Кроме того, у нее ярко выраженное «женское» лицо. Это особа не молода. Почти 43 процента старше 45 лет и почти 90 процентов — служащие.



— Безработицу создает экономика, — продолжает директор, — а ее нынешнее состояние не оставляет сомнений в том, что клиенты у биржи труда будут».*

Издателем может стать каждый

Положение дел в начале 90-х менялось не только в политической и экономической сферах, реформы коснулись и книгоиздателей. Так, в 1991 году вышло «Временное положение об издательской деятельности в Татарской ССР». Документ предполагал, что любой человек, получивший лицензию в Мининформпечати ТАССР, может теперь свободно заниматься издательской деятельностью. Газеты, книги, журналы, брошюры, альбомы, буклеты — все это больше не было монополией государства. Разрешение выдавалось сроком на 5 лет. Выступить учредителем издания могли предприятия, организации и даже отдельные граждане после совершеннолетия. Сумма лицензионного сбора за открытие собственного издательства составляла 10 тысяч рублей. В то время это были немалые деньги, на них можно было купить автомобиль.

«Похоже, и сфера книгоиздания перестанет, наконец, быть монополией государства. Желающих попытать свое счастье на поприще издательской деятельности в условиях, когда предпринимательство поощряется, становится все больше и больше. Но как это сделать практически? Ответ на данный и другие вопросы дает «Временное положение об издательской деятельности в Татарской ССР», утвержденное постановлением Кабинета министров ТССР от 22 июля с. г. за №304. Так, например, установлено, что издательская деятельность на территории Татарской ССР может осуществляться после получения лицензии в Мининформпечати ТССР. А выступить учредителем издательства смогут, в частности, Советы народных депутатов и органы государственного управления, предприятия и организации, общественные объединения и даже отдельные граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста».*

Фото: pastvu.com

Дружбу спасет красота

Еще одна новость из мира культуры была посвящена празднику дружбы народов СССР в Волгограде. Фестиваль был масштабный, что неудивительно, ведь в стране на то время, по данным разных источников, проживало от 126 до 150 национальностей. Красочное мероприятие было организовано как альтернатива национальной розни и вражде. Татарстан на празднике представлял фольклорный коллектив из села Габдрахманово. Татарские артисты так полюбились зрителям фестиваля, что их попросили выступить на заключительном концерте, а после провожали цветами.

«Центральные улицы Волгограда несколько дней назад было не узнать. В одном из скверов расположились казахские юрты, неподалеку привлекла взор красочно оформленная татарская чайхана.



Праздник дружбы народов СССР проходил здесь как альтернатива национальной розни и вражде, захлестнувшей многие районы страны.



Нашу республику представлял один из лучших фольклорных коллективов из села Габдрахманово Альметьевского района, возглавляемый балетмейстером Кутдусом Хуснуллиным. Среди тысяч зрителей, заполнявших городские «пятачки» и площадки, немало было и татар, проживающих в самом Волгограде и в его пригородах. Вместе с другими горожанами они с интересом знакомились с выставкой кураев, тюбетеек, национальной обуви».*

Фото: Mikko Vormis/flickr.com

«Свекла для господина»

Этой весной Россию охватила «сахарная лихорадка», когда с полок магазинов резко сметали продукцию. В Сети разлетались видео, как люди дерутся за упаковку сахара, цена на которую подскочила до рекордных сумм. В 1991 году дефицит сахара был вызван не ажиотажным спросом, а другой проблемой. Совхозы и колхозы убирали сахарную свеклу раньше обычного, не давая ей поспеть, так как их подгонял план. Вдобавок к этому за пару месяцев до уборки урожая корнеплоды начали кормить удобрениями для большего набора массы. Ведь чем больше урожай, тем выше заработок. Однако содержание сахара от этого в свекле не росло. Этот показатель, как ни странно, вообще не фигурировал среди основных критериев свекловодов. Тем не менее заинские сахаровары старались придерживаться плана. В 1990 году предприятие за счет аренды вышло из состояния убыточного и даже оказалось в плюсе на 3 млн рублей. Произошло это благодаря повышению цен на сахар и трудолюбию коллектива — сотрудники трудились в три смены из-за перебоев с электричеством. За один месяц заводчане выработали 3 тонны сахарного песка, тогда как годовой план составляет 21 тонну. На сегодня Заинский сахарный завод — один из крупнейших в России производителей сахарного песка.

«Не боясь суеверий, 13 сентября заинские сахаровары приступили к переработке сладких корней. Конечно, прежде всего основательно к этому подготовились, проведя капитальный ремонт всего технологического оборудования. Немало помогли им подразделения «Гидромонтажа» и «Мосэнергоремонта», не без участия которых на заводе введено в строй новое сушильное отделение, обновлены два свекольных элеватора, значительная часть коммуникаций, насосов, другого оборудования. Госкомиссия аттестовала эту работу на «хорошо».



Надеются сахаровары и на успешное завершение сезона, в ходе которого им предстоит переработать 233 тысячи тонн сырья. Надежным гарантом такой работы можно считать переход на аренду, осуществленный год назад и позволивший вывести предприятие из безнадежно убыточного в доходное. Размер прибыли превысил в прошлом году 3 миллиона рублей, заметно улучшив финансовое положение коллектива. Разумеется, немалую роль сыграло в этом повышение расчетно-оптовых цен на сахар. Но и усилия самих людей, работающих в три смены, нельзя сбрасывать со счетов. В сентябре, несмотря на довольно частые отключения электроэнергии по вине нижнекамских электросетей, заводчане выработали более 3 тысяч тонн сахарного песка в счет госзаказа, составляющего нынче 21 тысячу тонн. Неплохо вписались они и в октябрьский график работы».*

Фото zainsk-inform.ru

Лицо человека говорит о его судьбе

Как сеансы физиогномики могут оживить торговлю? Оказалось, это вполне реально, по крайней мере, в этом убеждал свою аудиторию Питер Шэн — физиогномист, который по лицу мог определять судьбу человека. С экспертом встретился в Сингапуре корреспондент ТАСС В. Коваленко. Материал о чудесах профессии был также опубликован в газете «Советская Татария». В работе Шэну помогал опыт художника-портретиста. А на практике знания удалось применять в отделе продаж фирмы «Кристиан Диор». Автор материала отмечает, что физиогномика помогала в бизнесе.

«Лицо человека — это местность, состоящая из гор и рек, — такое образное сравнение дает Питер Шэн, известный специалист в области древнего китайского искусства чтения лиц, иначе говоря, физиогномист. Предсказать человеку судьбу по его чертам нельзя, однако сделать вывод о потенциале личности вполне возможно, утверждает он. Выдающийся вперед лоб, например, свидетельствует о склонности человека к прекрасному, большой нос указывает на талант, правильное использование которого может привести к известности, торчащие уши — верный признак покладистого характера, короткие ресницы говорят о физической силе и агрессивности, а приподнятые брови — об активном характере».*

Треть ставки — на сердце

Предпосылки к созданию в Казани детского кардиоцентра появились в 1991 году, когда врачи городского кардиологического диспансера начали принимать не только взрослых, но и детей. Суть модели была такова — на базе одной из детских поликлиник специалисты взрослого центра обследовали, консультировали, наблюдали и лечили детей. Поначалу врачи-педиатры скептически отнеслись к инициативе коллег, однако уже первые профилактические осмотры в детских садах показали, что необходимость в расширении кардиологической помощи детям есть.

«Казанский городской кардиологический диспансер начал отработку модели по оказанию квалифицированной помощи детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, что это за модель и почему за нее взялись люди, далекие от педиатрии, нашему корреспонденту Елене Манохе рассказывает главный врач диспансера В. ГАПОНЕНКО.

— На мой взгляд, — говорит Владимир Александрович, — любая медицинская помощь, в том числе и кардиологическая, должна представлять собой какую-то систему. Только тогда она будет полной и качественной.

До открытия нашего диспансера кардиология была представлена в городе фрагментарно: в нескольких клиниках имелись отделения, где проводилось лечение больных с инфарктами и некоторыми сердечными заболеваниями. Позже встал вопрос о создании центра, который бы взял на себя не только лечение, но также диагностику и профилактику кардиологических заболеваний. Вот тогда-то и появился диспансер, принявший под свою опеку все взрослое население Казани».*

Отовсюду обо всем

В начале 90-х в газетах печатали все больше дайджестов о событиях, происходивших в том числе за рубежом. Так, в рубрике ниже можно узнать о краже нескольких шедевров из Государственного музея искусств Грузии. Впрочем, здесь крали не только картины, из другого музея стащили старый телефонный аппарат, хоть необычный — по нему когда-то отдавал приказы Сталин. В Пекине признались, что показания в ходе расследования уголовных дел в этой стране иногда добываются с применением пыток, а полиция Греции депортировала на родину 110 албанцев. По всей Москве ставили копилки Красного Креста для помощи нуждающимся.

«ТБИЛИСИ. Полотна мариниста Ивана Айвазовского, портретиста Филиппа Малявина, мастера жанровых сцен Василия Перова, а также икона XX века «Огневозненсение святого Ильи Праведного» неизвестного художника были украдены из Государственного музея искусств Грузии. Кража была совершена ночью, и ей не смогли помешать ни стража, ни охранная сигнализация. По свидетельству следственных органов, действовали профессионалы высокого класса. А картины украли, скорее всего, «по заказу».



ПЕКИН. Газета «Женъминь гуань бао» призналась, что в практике ведения уголовных дел в стране «не изжиты полностью случаи применения пыток для добывания показаний». Этим, пишет газета, особенно злоупотребляет «небольшое число кадровых работников полиции».



МОСКВА. На столичных улицах появились копилки городского Комитета Красного Креста. Недавно их число возросло — копилки появились в залах аэропортов, холлах гостиниц и в других местах, где можно встретить людей при деньгах. Собранные средства пойдут на организацию бесплатных обедов для малоимущих, а также в фонд помощи нуждающимся.



АФИНЫ. Греческая полиция провела еще одну облаву на незаконно проникших в страну албанцев, на этот раз в столичной области Аттика. Как сообщает печать, «отловлены» и депортированы на родину 110 человек. Проживая в Греции без документов, беженцы из Албании, тем не менее, сумели нелегально устроиться на работу. Депортируемые заявили, что скоро снова вернутся в Грецию.



ВОРКУТА. Виктор Таланцев, горнорабочий воркутинской шахты «Воргашорская», любит после рабочей смены побаловаться часиков шесть пудовой гирей. Нынче он пошел на рекорд и добился своего: за 3 часа 23 минуты он поднял гирю 2600 раз, тем самым превзойдя свое же прошлогоднее достижение, занесенное в «Книгу рекордов Гиннесса», — 2500 раз.



КАЛИНИНГРАД. Анатолий Г ., приехав в этот прибалтийский город, представился местному мэру как помощник первого заместителя председателя Моссовета. Мошенник заявил, что прибыл налаживать коммерческие отношения со шведскими предпринимателями. По такому случаю ему предоставили кабинет. Однако вместо переговоров со шведами Анатолий Г. неожиданно организовал прием калининградцев по вопросам приватизации жилья. Граждане не заставили себя ждать. За несколько дней они передали «официальному лицу» несколько десятков тысяч рублей, а также доллары и марки в надежде получить квартиры в строящихся жилых домах. В конце концов мошенник был задержан.



ТБИЛИСИ. Вся полиция Грузии была подключена к розыску похищенного старого и дешевого аппарата. Похититель был задержан совершенно случайно. На допросе он сказал, что старый телефонный аппарат намеревался установить дома, так как современные часто выходят из строя. Телефонный аппарат, по которому Сталин в годы войны отдавал приказы, возвращен в музей города Гори»*.

*Советская Татария, 5 ноября 1991 г.

Эмиль Зиянгиров, Лера Говердовская, Алия Миргалимова