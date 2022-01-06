10 мифов о COVID-19 и их разоблачение
Развенчиваем мифы о чипировании, химтрейлах и вакцинации
Коронавирус распыляют с самолетов, чтобы отрегулировать численность населения. Его синтезировали в лаборатории, чтобы избавиться от пенсионеров. Алкоголики и курильщики не болеют коронавирусом. В вакцину встроен чип для отслеживания наших перемещений и контроля нашей жизни. Все эти мифы до сих пор циркулируют по мессенджерам и соцсетям, хотя с начала пандемии прошло уже 2 года.
«Реальное время» собрало самые, на наш взгляд, яркие и фантастические теории о коронавирусе и о вакцинах от него. Их прокомментировали: главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов; профессор КФУ, доктор биологических наук Альберт Ризванов; старший научный сотрудник КФТИ ФИЦ Каз НЦ РАН («казанского Физтеха»), кандидат физико-математических наук Айдар Валидов и врач-репродуктолог Наиль Нуриев.
- Коронавирус синтезирован искусственно, так, чтобы поражать пенсионеров. Правительство с его помощью пытается избавиться от необходимости платить пенсии.
Альберт Ризванов, биолог: Действительно, периодически в общественной дискуссии поднимается мнение, что вирус имеет искусственное происхождение. Из последних таких волн — рассуждения о том, что искусственно выведен «омикрон». Но большинство серьезных исследователей крайне скептически относятся к такой теории.
Если говорить о том, что коронавирус создан специально для того, чтобы поражать пенсионеров, — это, конечно же, не соответствует действительности. Пенсионеры страдают от коронавируса не только в России, но и во всем мире. А за рубежом, в большинстве капиталистических стран, государства не выплачивают пенсии — там люди сами откладывают себе на это деньги. Так что эти предположения носят характер теории заговора.
К тому же, крайне сложно создать вирусы, которые бы избирательно действовали на определенную группу населения. А пожилые люди в принципе более подвержены различным инфекциям, тяжелее переносят заболевания. Это связано с тем, что с возрастом человек приобретает все больше сопутствующих хронических заболеваний, что ослабляет организм и делает его более подверженным тяжелому течению любых заболеваний, не только коронавирусной инфекции.
Коронавирус распыляет правительство с самолетов. Об этом красноречиво говорят белые следы, остающиеся в небе после них.
Альберт Ризванов, биолог: Белые следы в небе — это инверсионный след. Людям просто нужно учить матчасть, вспомнить школьную программу. Тогда станет понятно, что белый след не связан с распылением чего-либо. Он связан с работой двигателей на большой высоте. Более того, я в детстве в 70—80-е годы видел абсолютно такие же инверсионные следы от пролетающих надо мной самолетов. Мы же не можем говорить, что правительство еще в те времена начало распылять коронавирус. Так что инверсионный след — абсолютно точно естественный процесс, связанный с полетом самолетов и не связанный с распылением коронавируса.
Айдар Валидов, физик: Когда топливо в двигателе самолета сгорает, при этом образуется довольно много воды. И этот горячий водяной пар выбрасывается в воздух за самолетом. А на высоте воздух холодный, и горячий водяной пар в нем немедленно конденсируется. Это тот же самый эффект, что и образование тумана, и наше дыхание на морозе. Мы выдыхаем теплый пар изо рта, он конденсируется в холодном воздухе и становится белым туманом. Вот так и образуются белые следы за самолетом — это вода, которая конденсируется в воздухе и со временем рассеивается в атмосфере.
Кстати, скорость этого рассеивания зависит от погоды. В жаркий день, летом, инверсионный след висит в воздухе минуты две. В прогретом воздухе этот туман быстрее высыхает. А зимой белые следы держатся дольше. И в общем, чем выше самолет, тем дольше держится инверсионный след.
Можно «покрасить» этот инверсионный след, добавив красящие вещества в тот отсек, где формируется выхлоп самолета: вспомните, какие цветные следы оставляют за собой на небе «Стрижи» на авиашоу.
А чтобы посмотреть на настоящий химтрейл (но не коронавирусный, а бытовой), вам надо летом съездить в какие-нибудь сельхозугодья и посмотреть, как работает малая авиация, которая распыляет с небольшой высоты средства защиты растений. Там четко видно отличие: инверсионный след самолета появляется, висит и потихоньку исчезает. А когда с самолета на низкой высоте распыляют какое-либо вещество, то туман медленно оседает на землю, и это видно невооруженным глазом.
Но добавлять в выхлоп коммерческих пассажирских и грузовых самолетов препарат коронавируса точно никто не будет, даже если предположить, что есть какие-то масоны, которые хотят «проредить людей». Это, во-первых, страшно дорого, а во-вторых, малоэффективно.
- Курящие люди переносят коронавирус гораздо легче, чем некурящие.
Халит Хаертынов, врач-инфекционист: Давно известно, что курение является фактором риска развития хронических бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний. И именно с этими хроническими заболеваниями, а также с ожирением ассоциируются риски развития тяжелых форм COVID-19. Согласно опубликованным научным исследованиям, проведенным в разных странах, курение — фактор риска развития тяжелых форм COVID-19 и летальности.
- Если проспиртовать организм, то коронавирус к нему не пристанет. Алкоголики от ковида не умирают.
Халит Хаертынов, врач-инфекционист: Понятно, откуда берется этот миф. Известно, что коронавирус чувствителен к действию спиртосодержащих растворов — вирус погибает. Поэтому для дезинфекции и предупреждения распространения коронавирусной инфекции используются различные спиртсодержащие растворы. Но только если речь идет исключительно о наружном их использовании.
- Если заразиться коронавирусом от человека, который болеет в легкой форме — значит, у него ослабленный возбудитель, и надо срочно заразиться от него же. Во-первых, это все равно даст естественный иммунитет от коронавируса, во-вторых — гарантирует, что и у меня все пройдет легко.
Халит Хаертынов, врач-инфекционист: Тяжесть течения COVID-19 определяется различными факторами — возрастом, сопутствующими заболеваниями, выраженностью иммунного ответа, а также самим возбудителем.
Осенний рост заболеваемости COVID-19 был обусловлен дельта-вариантом вируса, который вызывал развитие более тяжелых форм заболевания, чем, например, уханьский вариант, с которого началась пандемия.
Определить, в какой форме будет протекать заболевание — легкой или тяжелой — заранее невозможно. Но есть уже упоминавшиеся факторы, с которыми ассоциируется потенциально высокий риск развития тяжелых форм заболевания.
- 5G-вышки распространяют коронавирус. Это заговор мирового правительства, в Reuters даже разместили фотографию инженера, который показывает маркировку Cov на одной из деталей вышки.
Альберт Ризванов, биолог: Связь 5G появилась гораздо раньше, чем COVID-19. «Заветные» буквы на маркировке упаковки с техникой — это просто совпадение. Не нужно искать в этом объяснение пандемии.
Вирус имеет биологическую природу. Он достаточно хорошо изучен, коронавирус можно увидеть под электронным микроскопом. Он вещественен, и поэтому никак не может передаваться с помощью электромагнитных волн. А 5G — это радиопередатчики. Как и любые другие радиопередатчики, они не могут передавать биологические объекты. Никакие. И вирусы в том числе.
- Вакцина от коронавируса снабжена специальным средством, которое делает человека стерильным. Особенно мужчину. Так мировое правительство в виде масонов и олигархов пытается регулировать численность населения.
Халит Хаертынов, врач-инфекционист: В составе зарегистрированных и используемых для профилактики COVID-19 вакцин никаких компонентов, негативно влияющих на репродуктивную функцию, нет.
Наиль Нуриев, врач-репродуктолог: Прививка от коронавируса не ухудшает репродуктивное здоровье. Все опубликованные на сегодня исследования на эту тему говорят, что корреляции между репродуктивными проблемами и прививкой не зарегистрировано. А порой даже наоборот: у мужчин, которые прошли вакцинацию, увеличилась концентрация сперматозоидов. Там, скорее всего, механизм такой, что плохо перенесший вакцинацию мужчина с температурой 39 некоторое время не занимался сексом, и у него просто накопились сперматозоиды за это время.
Но еще раз повторю: вакцина совершенно безобидна для репродукции человека, и никакие масоны ничего в нее не встроили. А вот перенесенный коронавирус бьет по здоровью всех систем органов, ведь сильная интоксикация всегда вредила человеку, чем бы он ни болел — будь то хоть туберкулез, хоть грипп, хоть ковид. И репродуктивное здоровье тут не исключение. Постковидный синдром достаточно сильно по нему ударяет.
- В вакцину от коронавируса встроен чип, чтобы отслеживать каждого: его передвижения, звонки, слова. Это все придумал Билл Гейтс, чтобы окончательно захватить власть над миром.
Альберт Ризванов, биолог: На данный момент не существует технологий чипирования, которые можно было бы настолько незаметно внедрить в человека. Если говорить о мифе, что именно Билл Гейтс придумал чипирование, которое он внедряет во всем мире, то каким тогда образом он умудрился наладить вживление чипов на российских предприятиях по производству вакцин? Правительство Российской Федерации крайне ответственно относится к безопасности страны и ни при каких обстоятельствах не допустило бы наличие подобного оборудования на отечественных фармацевтических предприятиях. То же самое относится к Китаю. Китайцы вообще параноидально настроены на безопасность. Поэтому говорить о том, что Билл Гейтс залез во все вакцины, которые производятся в мире, — просто смешно.
Но главное — на данный момент просто не существует такой технологии, даже если бы кто-то захотел незаметно внедрять чипы. Все существующие сейчас чипы — достаточно большого размера. Некоторые из них можно вводить очень толстыми иглами. Но вакцина вводится, по сути, инсулиновой иглой — это самая тонкая из медицинских игл, которая просто не в состоянии передать сквозь себя любые микрочипы.
- Лучше переболеть и заработать натуральный иммунитет, он гораздо лучше, чем вакцинный.
Халит Хаертынов, врач-инфекционист: Известно, что иммунитет после перенесенных различных инфекционных заболеваний более напряженный, чем поствакцинальный. Например, человек переболевший корью, повторно этой инфекцией уже не заболеет. После вакцинации заболеть корью возможно в далекой перспективе после снижения напряженности иммунитета.
Но когда речь идет о ковиде, нужно понимать, что безопасность важнее всего. Коронавирус подвержен мутациям. Сейчас, например, появился штамм «омикрон». Появление нового варианта коронавируса влияет на его заразность, на тяжесть клинических проявлений. Невозможно предугадать, как будет протекать заболевание у конкретного пациента. В этой связи более безопасным будет проведение вакцинации. Не вызывает никаких сомнений, что даже если вакцинированный от ковида человек заболеет, инфекция у него будет протекать менее тяжело, чем у невакцинированного.
- ДНК из вакцины встраивается в геном человека и влияет на него всю жизнь. Как влияет — пока неизвестно, со временем будет понятно, но вряд ли хорошо.
Альберт Ризванов, биолог: Вакцины «Спутник», Johnson & Johnson, AstraZeneca созданы на основе аденовирусных векторов. Эти вирусы даже в природе не могут встраиваются в геном человека. Более того, аденовирусы, на основе которых сделаны вакцины, специально модифицированы так, чтобы они не могли размножаться в клетках человека. Они выступают только челноком для доставки ДНК в клетку. Таким образом, ДНК из вакцин не может встроиться в геном клеток человека.
Наш геном вообще очень хорошо защищен от изменений. Ведь каждый день мы получаем огромное количество чужеродной ДНК в составе пищи. В нашем организме живет огромное количество микроорганизмов и вирусов. Но мы не кудахчем или хрюкаем, если едим курицу или свинину!
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