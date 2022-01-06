10 мифов о COVID-19 и их разоблачение

Коронавирус распыляют с самолетов, чтобы отрегулировать численность населения. Его синтезировали в лаборатории, чтобы избавиться от пенсионеров. Алкоголики и курильщики не болеют коронавирусом. В вакцину встроен чип для отслеживания наших перемещений и контроля нашей жизни. Все эти мифы до сих пор циркулируют по мессенджерам и соцсетям, хотя с начала пандемии прошло уже 2 года.

«Реальное время» собрало самые, на наш взгляд, яркие и фантастические теории о коронавирусе и о вакцинах от него. Их прокомментировали: главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов; профессор КФУ, доктор биологических наук Альберт Ризванов; старший научный сотрудник КФТИ ФИЦ Каз НЦ РАН («казанского Физтеха»), кандидат физико-математических наук Айдар Валидов и врач-репродуктолог Наиль Нуриев.