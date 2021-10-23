Так же, как все. Как в Башкирии отреагировали на ковидные каникулы?

Помогут ли нерабочие дни стабилизировать ситуацию с коронавирусом?

Несмотря на то, что Башкортостан вошел в число шести регионов с самой тревожной ситуацией по числу заражений COVID-19, нерабочие дни было решено вводить, как и по всей стране, — с 30 октября по 7 ноября. Как жители региона отнеслись к коронавирусным каникулам, что планируют делать в этот период и какие советы дают эксперты — в материале «Реального времени».

Ситуация тяжелая, но стабильная

Заболеваемость коронавирусом в Башкортостане продолжает расти. По данным Минздрава республики, в понедельник 18 октября было зарегистрировано 660 новых случаев заражения, в пятницу 22 октября выявили 669 случаев. А 21 октября был зафиксирован антирекорд по смертности — 37 летальных исходов от COVID-19 в республике.

Однако дополнительных нерабочих дней, помимо федеральных, в Башкортостане не будет. Такое решение 20 октября приняли на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19, которое провел Радий Хабиров. По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике тяжелая, но стабильная. Темпы вакцинации постепенно растут, по ним Башкортостан находится в пятерке регионов-лидеров в стране. За сутки от коронавируса привились более 35 000 жителей. Общее число вакцинированных достигло в регионе 1 504 260 человек. Максим Забелин призвал использовать для этого и нерабочие дни.

— В республике продолжают работу 145 пунктов вакцинации. Мобильные пункты в Уфе действуют в Конгресс-холле «Торатау», лайфстайл-центре «Башкирия», торговых центрах «Планета» и «Карусель», — напомнил Максим Забелин. — Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября — очень важное и своевременное решение. Это позволит разорвать цепочку социальных заражений, а медицинским организациям — сформировать дополнительные ресурсы и запасы для борьбы с коронавирусом.

Общее число вакцинированных достигло в регионе 1 504 260 человек. Максим Забелин призвал использовать для этого и нерабочие дни. Фото: glavarb.ru

Путевки во время «чумы»

Однако у жителей республики, похоже, другое представление о нерабочих днях. Представители уфимских турагентств сообщают, что спрос на путевки вырос примерно в 2,5 раза, вместе с тем растет и стоимость туров. На такие новости жители Башкортостана реагируют по-разному:

— Нужно закрыть вылеты. Если уж вводить карантинные меры, то без всякой заграницы, зачем ввозить инфекцию? — задается вопросом Вероника Рассказова.



— Отдых только у бюджетников… Ни один частник не оплатит просто так выходные. И вы снова занесете нам заразу, — негодует Екатерина Харитонова.



— Так и подумала, что полетят отдыхать. Надо было просто по максимуму призвать на удаленку перевести. Некоторые боссы только по команде сверху это делают, хотя деятельность компании позволяет, — предлагает Элла Кант.



— Отдыхают и тратят деньги за бугром, а лечатся потом за счет госбюджета, а еще страну потом ругают, что медицина у нас не очень хорошая, — возмущается Дмитрий Валиуллин.



— Не знаю, как насчет других, но в выходные я пойду на ревакцинацию. Когда работал, не мог себе позволить рисковать, вдруг на пару дней выйду из строя. А сейчас самое время, и нужно правильно его использовать, — советует Денис Богомолов.

Сотрудники частных компаний столкнулись с другой проблемой — их работу никто не отменял, а вот детские сады уходят на каникулы.

— Какие молодцы наши чиновники. Куда детей девать, расскажите? Работаю в частной компании, у нас никаких выходных не предусмотрено, удаленно тоже не можем работать, а из садика уже прислали сообщение, что с 30 октября работать не будут, даже дежурной группы не будет! Няньку нанимать на этот период — я разорюсь, — возмущается Розалия Махмутова.

В республике продолжают работу 145 пунктов вакцинации. Фото: ufacity.info

Крайне тяжелое решение для руководства

По мнению специалистов, введение нерабочих дней — необходимый шаг. Главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров в разговоре с «Реальным временем» выразил уверенность, что несмотря на всю тяжесть решения, медлить было нельзя:

— Решение по предстоящим «выходным», в любом случае, как и введение других ограничений, крайне тяжелое как для руководства, так и бизнеса в целом. Я уже говорил, что если не принимать таких мер, в скором времени, мы вероятнее всего будем говорить, что экономики может не стать совсем. Без врачей, эпидемиологов, инфекционистов, решение не принималось, и я его полностью поддерживаю. Очень надеюсь, вместе со всеми, что меры позволят снизить и минимизировать нависшую угрозу.

Что же касается любителей отдыха в теплых странах, то, по мнению Рафаэля Яппарова, они выбрали не лучший момент для поездок, ведь далеко не везде за границей могут оказать качественную и доступную медицинскую помощь:



— Понятно, и было в целом ясно, что население постарается в незапланированные выходные куда то выехать. Думаю, что это иррациональный подход к проблеме. Как правило, выезды планируются с детьми. Даже если вы вакцинированы, дети остаются незащищенными. В поездке можно столкнуться с более вирулентным (заразным) штаммом. Плюс ситуация напряженная не только у нас, в случае заболевания нужно думать, что делать на месте пребывания. Не думаю, что медицинская помощь будет очень доступна.

«У нас просто нет мест в больницах»

Известный врач-блогер Глеб Глебов высказал «Реальному времени» мнение, что нерабочие дни могут изменить ситуацию с заболеваемостью и, возможно, дней отдыха будет даже больше.

— Они могут безусловно изменить ситуацию. Максимальный инкубационный период новой коронавирусной инфекции — 14 дней. Целесообразно было бы ввести нерабочие дни на этот срок. Возможно это будет делаться, просто сразу не объявляют, а мягко стараются вводить. Сейчас нужно остановить заболевание, у нас экстремальная ситуация.

Глеб Глебов уверен, что сейчас вакцинацией делу не поможешь, есть проблема с нехваткой мест в больницах, и этот вопрос требует комплексного решения.



— Не в вакцинации дело же. У нас просто нет мест в больницах. Я бы предложил сейчас в первую очередь закупить лекарственные препараты, которых категорически не хватает. Люди умирают от этого. Я бы ввел обучение для первичного медицинского звена. Прошло уже 2 года, они по-прежнему с первых дней назначают антибиотики и калечат людей. Назначают неправильное лечение, недейственные препараты, и люди быстрее доходят до больницы. Одна прививка — не панацея. И если вводить ограничительные меры, то лучше проверять маски и все остальное, вести просветительскую работу. Много направлений нужно подтянуть, пересмотреть, когда нужна госпитализация, а когда она не нужна.

«Реальное время» уже рассказывало о том, как в Башкортостане пытались сдержать рост заболеваемости. Напомним, что совсем недавно в три этапа вводились ограничения для невакцинированных граждан. Без сертификата о сделанной прививке или справки о перенесенном в последние полгода коронавирусе нельзя посетить многие учреждения, начиная от библиотек и фитнес-клубов, заканчивая торговыми центрами. Меры эти вызвали недовольство у некоторых жителей республики, вместе с тем многие понимают их необходимость.