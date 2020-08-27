В поездку по Черногории на автомобиле: две недели в сентябре по 60 тысяч с человека

План самостоятельного путешествия в страну моря и гор на западе Балканского полуострова

Сезон отпусков подходит к концу, а полноценное авиасообщение пока фактически налажено лишь с одной страной — Турцией. Но есть и другие страны, куда россияне любят ездить отдыхать, и которые готовы принять жителей нашей страны в непростых условиях пандемии. Одна из них — Черногория, в которую можно улететь и не оказаться на карантине. Прямых перелетов в это балканское государство нет, но добраться все же можно. План поездки — как попасть в Черногорию и что в ней посмотреть — в материале “Реального времени”.

Закрыта, но не до конца

Почти месяц назад, 4 августа Черногория открыла границы для российских туристов. С этого момента жителям России формально ничего не мешает въехать в страну и провести свой отпуск на побережье Адриатики или в поездках по красивым природным местам, насладиться едой и воздухом.

Проблема, правда, все же существует: в страну нет прямых рейсов. С чем связано то, что Росавиация пока не разрешила перелеты в эту балканскую страну, — загадка, но на туристических форумах упорно циркулирует мнение, что это — результат обиды на черногорские власти. Инцидент произошел в марте, когда возникли сложности с организацией вывозных рейсов из страны — власти Черногории после закрытия границ не давали разрешения на вылеты, в результате чего в стране “застряли” около 1,8 тысячи россиян.

Тем не менее, в Черногорию россияне попасть все же могут. Самым простым и, насколько это возможно в нынешних условиях, очевидным, будет вариант перелета через крупнейший город Турции — Стамбул. Оттуда Turkish Airlines осуществляет рейсы в столицу Черногории — Подгорицу.

Проблема, правда, все же существует: в страну нет прямых рейсов. Фото Максима Платонова

Важно, правда, понимать, по некоторым данным, Черногорию все же могут открыть в ближайшее время и для прямых перелетов из России — тогда маршрут станет гораздо проще и, главное, дешевле. На сайте лоукостера “Победа”, например, сейчас можно купить билеты из Москвы в “курортный” аэропорт Черногории — Тиват — на даты, начиная с 1 сентября (стоимость “туда-обратно” — от 22 тысяч с человека). А вот “Аэрофлот”, S7 и Montenegro Airlines в своих поисковых системах не выдают на сентябрь рейсов в Черногорию. Тем не менее, если вы все-таки решились, покупку билетов на начало сентября и у “Победы” нужно производить на свой страх и риск — будет ли действительно открыто прямое авиасообщение, пока не знает никто.

Из Казани — дешевле

С “пересадочными” рейсами через Стамбул все проще — лететь можно хоть завтра. Правда, открывающиеся с начала сентября перелеты из Казани в сам Стамбул, мягко говоря, не отличаются дешевизной — к примеру, самые дешевые перелеты у Turkish Airlines на середину сентября (с 8 по 18 число) будут стоить 34 тысячи с человека.

Интересно, что при этом билет “Казань — Подгорица” с пересадкой в Стамбуле у той же авиакомпании обойдется дешевле — всего в 22 тысячи с человека (10 сентября — туда, 23-его — обратно) — около 46 тысяч на двоих. Вылет в ту сторону будет в 1:50 ночи, прилет в Стамбул — в 5:45, перелет до Подгорицы — в 18:50-19:40. Обратный вылет из Подгорицы — в 9:20 утра, прилет в Стамбул — в 12:05, самолет до Казани — в 21:20. Кстати, длительная безальтернативная пересадка в ту сторону (13 часов) по правилам Turkish Airlines позволяет пассажирам воспользоваться бесплатной гостиницей на это время — действует ли услуга на конкретно этот рейс, лучше уточнить у перевозчика. При этом перелет из Москвы той же авиакомпанией будет стоить даже дороже, так что смысла в нем для жителя Казани нет.

Аренда машины на весь срок нашего пребывания — 13 дней — обойдется в сумму от 188,5 евро — или 14,5 евро в день. Фото myfreeworld.ru

Машина — от 1300 рублей в сутки

Аренда машины на весь срок нашего пребывания — 13 дней — обойдется в сумму от 188,5 евро — или 14,5 евро в день. За эти деньги можно арендовать машину класса Suzuki Ignis, застрахованную по ОСАГО и КАСКО. То есть, любые повреждения будут покрываться страховкой, за исключением суммы франшизы — около 100 евро. Кроме того, страховка не распространяется на повреждения стекол, колес и днища автомобиля.Страхование угона обойдется дополнительно в 13 евро, СуперКАСКО (страховка тогда будет покрывать любые повреждения — включая стекла, колеса и днище) стоит еще 65 евро, а отсутствие франшизы стоит 130 евро. Смысла в последнем нет, так как сумма переплаты за отсутствие франшизы больше суммы самой франшизы.

Самый дешевый вариант автомобиля, в стоимость аренды которого уже будет входить и СуперКАСКО, и отсутствие франшизы, и страхование от угона (хороший вариант для тех, кто хочет подстраховаться и не бояться случайно повредить арендный автомобиль) — Chevrolet Spark 2014 года за 313 евро, или 24 евро в день. Отметим, что в стоимость этого варианта входит и бесплатная грин-карта — она позволит выехать в окрестные страны, в том числе, например, в Хорватию (при наличии визы и теста на COVID-19).

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Подгорица Turkish Airlines 10.09, 01:50 — 19:40

Пересадка в Стамбуле 13:05, должна быть бесплатная гостиница Подгорица — Казань Turkish Airlines 23.09, 09:20 — 00:55

Пересадка в Стамбуле 9:15 Казань — Подгорица — Казань Turkish Airlines

45678











Аренда Suzuki Ignis



16700 188,5 евро — с КАСКО Аренда Chevrolet Spark



27700 313 евро — с КАСКО, СуперКАСКО, отсутствием франшизы, страхованием от угона, грин-картой Бензин (1035 километров при расходе 7 литров на 100 км и стоимости бензина в 100 рублей за литр)



7245





Итог 69623



На море. В Сутоморе



Прямо из аэропорта столицы страны, Подгорицы, мы предлагаем на пару дней поехать на морское побережье — все-таки нужно успеть отдохнуть от перелета, да и шансов застать хорошую погоду больше в начале поездки. Ближайшие к Подгорице пляжные города — Петровац и Сутоморе. Однако, учитывая, что до Петроваца дорога частично серпантинная, а после долгого перелета есть шанс устать — предлагаем поехать в Сутоморе.

По пути будет платный участок трассы — проезд будет стоить 2,5 евро. Расстояние от аэропорта составит 38 километров, время в пути — около 40 минут.

В Сутоморе — довольно большой пляж, длиной около 2,5 километров. Кроме того, в городе и его окрестностях можно посмотреть на турецкую крепость Хай-Нехай, церковь Святой Феклы XII века и развалины бенедектинского монастыря Святой Марии XI века.

Примерно в двух километрах от центра тут можно снять скромный трехместный номер со своей ванной и кухней за 2,1 тысячу рублей за две ночи, а за 3 тысячи — номер побольше, с видом на море.

Маршрут Расстояние Время аэропорт Подгорицы — Сутоморе 38 0:40 Сутоморе — Вирпазар 16 0:20 Вирпазар — Петровац 26 0:30 Петровац — Цетине 46 0:50 Цетине — Ловчен 20 0:40 Ловчен — Котор 35 1:00 Котор — Пераст 12 0:20 Пераст — Херцег-Нови 32 0:40 Херцег-Нови — Тиват 21 1:00 Тиват — Котор 11 0:20 Котор — Будва 23 0:30 Будва — Острог 100 1:50 Острог — Будва 100 1:50 Будва — Жабляк 180 2:50 Жабляк — Будва 180 2:50 Будва — Ульцинь 65 1:15 Ульцинь — Будва 65 1:15 Будва — аэропорт Подгорицы 65 1:10

1035 19:50

Скадарское озеро и Петровац



На следующий день имеет смысл поехать на север через уже знакомый тоннель (стоимостью в 2,5 евро), до деревушки Вирпазар. Это — своего рода туристический центр на Скадарском озере, крупном и очень живописном пресноводном водоеме. Ехать досюда всего 16 километров и 20 минут. Тут вам смогут организовать экскурсию по озеру на лодке по цене в 25 евро в час (за всю лодку).

Покатавшись и пообедав, стоит отправиться в другой живописный прибрежный городок — Петровац. Ехать сюда 26 километров и около получаса. Тут предлагаем провести еще две ночи. Помимо купания и наслаждения видами, отсюда стоит сплавать на острова Света Неделя и Катич (расположены буквально в километре от берега). Тут, в пригороде Петроваца, можно снять, например, двухместный номер-студио с общей террасой в апартаментах с бассейном за 3,7 тысяч рублей за две ночи.

В городке сохранились симпатичные домики и улочки, а среди достопримечательностей можно отметить Цетинский монастырь. Фото wikipedia.org

Цетине и Ловчен

Накупавшись и насмотревшись на море, пора немного углубиться внутрь страны. Из Петроваца мы поедем в бывшую столицу страны — город Цетине. Ехать сюда 46 километров и 50 минут. В городке сохранились симпатичные домики и улочки, а среди достопримечательностей можно отметить Цетинский монастырь. Кроме того, тут — сразу несколько музеев, например, дворец “Бильярда”, дворец короля Николы и этнографический музей, национальный музей Черногории.

Пообедав в Цетине, предлагаем отправиться на гору Ловчен — это национальный парк, тут же расположен мавзолей Петра II Негоша — правителя Черногории в 1830-1851 годах. С горы открывается очень красивый вид на значительную часть страны. Дорога сюда из Цетине — еще 40 минут и 20 километров. Будьте внимательны, местами — узкий серпантин.

Наконец, отсюда мы поедем в один из красивейших городов страны, расположенный в Которской бухте — собственно, Котор. Однако городом мы насладимся позже, а пока нам предстоит очень сложная, но очень красивая серпантинная дорога. В общей сложности ехать нам — около 35 километров и час по времени, однако желательно очень точно подсчитать время. С одной стороны — стоит оказаться в начале серпантина примерно во время начала заката, чтобы насладиться очень впечатляющими видами — и на море, и на залив. С другой стороны — засиживаться, рассматривая красоту, тоже не стоит: дорога будет сложная, и преодолеть ее лучше, когда еще не стемнеет. Вечером мы приедем в Котор, где поужинаем и проведем тут несколько дней.

Тут очень красиво, прозрачная вода и можно посмотреть на круизные суда. Фото Ggia / wikipedia.org

Котор и весь залив по периметру

Остановившись на несколько дней в окрестностях Котора, первый день мы потратим на отдых в самой Которской бухте. Тут очень красиво, прозрачная вода и можно посмотреть на круизные суда. Кроме того, не получится пройти мимо Старого города — очень напоминающего города в Италии (с 1420 по 1797 год Котор находился под управлением Венецианской республики). На второй день, помимо купания, предлагаем подняться к крепостным стенам — “официальный” вход туда стоит 3 евро, но есть и “неофициальный” — немного в стороне, бесплатный. Путь к крепости состоит из примерно полутора тысяч ступенек.

Наконец, на третий день стоит съездить по Которскому заливу (Бока Которска, по-русски иногда называют “Бока Которская Бухта”, что не вполне корректно, так как “Бока” в переводе и есть “Бухта”).

Первой остановкой по пути вокруг Которской Бухты стоит выбрать Пераст — крошечный городок в 12 километрах и 16 минутах езды от Котора. Напротив Пераста есть два острова, до одного из них — под названием Госпа од Шкрпела — можно добраться на кораблике.

Дальше следует поехать в Херцег-Нови — это уже южная часть Бока Которска. Езды сюда — 40 минут и 32 километра, но не забывайте останавливаться во всех живописных места- по пути их будет много.

В самом Херцег-Нови посмотрите Старый город и поднимитесь к крепости Шпаньола. Кроме того, здесь можно взять экскурсию на прогулочном кораблике по заливу.

В самом Херцег-Нови посмотрите Старый город и поднимитесь к крепости Шпаньола. Фото Marcin Konsek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Из Херцег-Нови возвращайтесь на другой берег залива — в Тиват. Для этого придется проехать немного назад и воспользоваться паромной переправой в поселке Каменари. В общей сложности ехать — около часа и 30 км. В Тивате есть ботанический сад и приятная набережная. Дорога из Тивата в Котор — это еще 11 км и 17 минут.

Проживание предлагаем в гостинице неподалеку от Котора, около поселка Доброта — фактически, главного пляжного места в районе Котора. Добираться до Котора тут совсем близко, рядом — море, и нет проблем с парковкой, как в самом Которе. 4 ночи обойдутся примерно в 7,7 тысяч рублей.

Будва и долгие поездки

Дальше предлагаем поехать в главный курортный город Черногории — Будву. Он — по местным меркам довольно крупный и переполненный, в нем довольно шумно, и по атмосфере он уступит не только Котору, но и другим, более мелким городкам на побережье. Тем не менее, тут есть заслуживающий внимания Старый город, море и, главное, из Будвы довольно легко добираться до интересных мест “в глубине” страны. Тут мы предлагаем остановиться на все оставшиеся пять ночей. Но на саму Будву предлагаем потратить только первый и последний из этих дней — в первый — посмотреть на местные достопримечательности, тот же Старый город, в последний — перед дорогой домой — еще раз насладиться морем.

В оставшиеся три дня предстоит преодолеть очень большие по черногорским меркам расстояния. Сама дорога из Котора в Будву — это полчаса и 23 километра. Проживание в апартаментах с террасой и бесплатной парковкой в Будве будет стоить 8,3 тысячи рублей за пять ночей.

Острог — это действующий православный мужский монастырь, построенный в скале на уровне в 900 метров от уровня моря. Фото Alexey Komarov / wikipedia.org

19 сентября предлагаем отправиться в монастырь Острог. Ехать сюда довольно далеко — около 100 километров в одну сторону и 1 час 50 минут. Острог — это действующий православный мужский монастырь, построенный в скале на уровне в 900 метров от уровня моря.

На следующий день можно поехать в Дурмитор — горный массив и национальный парк. Тут же, рядом, находится каньон реки Тара и город Жабляк. В Дурмиторе можно погулять по горам, и поучаствовать в рафтинге, и посмотреть на красивейшие озера. Успеете ли вы это сделать за один день — рассчитывайте сами. Дорога в одну сторону займет около 3 часов — всего это 180 километров. Если решите остаться в Жабляке — то гостиницу тут можно арендовать за 1065 рублей в сутки, на это время можно прекратить аренду в Будве.

Если же все-таки вам хватит одного дня на Дурмитор и реку Тара — то в еще один свободный день съездите в Ульцинь — “дальний” город на побережье, где есть огромный пляж и мало людей. Город находится около Скадарского озера, почти на границе с Албанией. Расстояние досюда из Будвы — 65 километров и 1:15 езды.

Отдохнув еще один день на море в Будве, нам предстоит утром поехать в аэропорт Подгорицы, чтобы лететь домой. Дорога сюда — это еще 65 километров и 1:10 езды.

Проживание в Черногории в сентябре 2020 года

Город Даты Число ночей Гостиница Стоимость Стоимость за ночь Примечания Сутоморе 10-12.09 2 Guest House Dragomir 2112 1056 2 километра от центра, завтраки по 264 рубля Петровац 12-14.09 2 Apartments Jovicevic 3669 1835

Котор 14-18.09 4 Joković Accommodation 7635 1909 Около поселка Доброта, общая кухня, рядом пляж Будва 18-23.09 5 Apartment Sofija 8327 1665 Будва, кухня, парковка Жабляк 20-21.09 1 Guest House Vukicevic 1065 1065 С кухней и парковкой





Итог 21743









Питание (14 дней * 2000 рублей) 28000









Полная стоимость 119366





Итог: 120 тысяч на двоих



Всего за время поездки нам предстоит преодолеть 1035 километров. В машине нужно будет находиться чуть меньше 20 часов, зато мы посмотрим практически всю небольшую страну. Бензин в Черногории стоит около 1,13 евро за литр — недорого по европейским меркам, но дорого по российским: около 100 рублей за литр. Учитывая средний расход в 7 литров на 100 километров (хотя на сайте аренды машин для одного из наших вариантов вообще указывается смешной расход в 4 литра на “сотню”, что кажется малореальным, особенно учитывая черногорские серпантины), на бензин мы потратим около 7,5 тысяч рублей (7245 рублей, если быть точным).

На саму аренду машины мы потратим еще 16,7 или 27,7 тысяч рублей. В первом случае придется оставить в качестве депозита 100 евро, которые вернут, если машина не будет повреждена.

На авиаперелет в самом дешевом варианте — из Казани через Стамбул до Подгорицы — мы потратим 45,7 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость наших передвижений составит 69,6-80,6 тысяч рублей.

На гостиницы мы потратим еще 21,7 тысячу рублей за 13 ночей. Добавим сюда расходы на питание — постараемся уложиться в 2000 рублей в день (если хотя бы раз в день готовить самим — в целом страна относительно недорогая, а кухни в гостиницах есть). В общем на питание придется потратить 28 тысяч рублей.

Общая стоимость поездки составит 120 тысяч рублей. Конечно, это недешево — но в основном такая стоимость связана с дорогим авиаперелетом. Существенно снизить стоимость могло бы снижение стоимости проезда (благодаря, например, появлению прямых перелетов из России), уменьшение срока поездки и проезд по Черногории на общественном транспорте — однако в условиях неспокойной обстановки с COVID-19 езда на маршрутках и автобусах кажется рискованной. Так что, по меркам 2020 года, такая стоимость — вполне приемлемая, а поездка получится очень насыщенной. Кроме того, учитывая повсеместные запреты на въезды-выезды, есть шанс насладиться почти пустой Черногорией в “Бархатный сезон” — раньше это было почти невозможно.