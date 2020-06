Игровая неделя: выход The Last of Us: Part 2, недовольство «Мафией» и бесплатные «Очень странные дела»

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

The Last of Us: Part II выпустили, на дисках — с задержкой

В пятницу состоялся релиз, пожалуй, самой долгожданной игры года — The Last of Us: Part II, в русском варианте известной как «Одни из нас: Часть II». Этому предшествовало несколько переносов — и вот наконец игра для PlayStation 4 доступна. Стандартное издание будет стоить 4 499 рублей, расширенное обойдется в 5 099 рублей. В него вошли цифровой саундтрек и мини-артбук, шесть аватаров и динамическая тема для PlayStation 4. Рейтинг игры на Metacritic на данный момент составляет 95 баллов из 100. Действие происходит спустя 5 лет после первой части и через 25 лет после пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Первая часть была выпущена в июне 2013 года для PS3 и в июле 2014-го — для PS4.

А вот в физическом варианте, несмотря на усилия, предпринятые ритейлерами, получить игру в день премьеры получилось далеко не во всех городах России. Страница в соцсети клуба любителей видеоигр «М.Видео» еще во вторник выложила список из почти сотни городов страны, где, вероятнее всего, ожидается задержка в поставках. В частности, на день позже игра планируется к поступлению в таких городах, как Томск, Пермь, Красноярск, Кемерово. С задержкой в два дня — в Йошкар-Оле, Кирове, Мурманске, Саранске, Чебоксарах, Омске, Челябинске. 22 июня игра должна прийти в Альметьевск, Магнитогорск, Улан-Удэ, 23 июня — во Владивосток, Южно-Сахалинск, Калининград, Махачкалу.



Премьера игр от Electronic Arts, трейлер ремейка «Мафии» и бесплатная игра по «Очень странным делам»

В тот же день, 19 июня, издательство Electronic Arts провело мероприятие EA Play 2020. На нем, помимо прочего, была представлена очень краткая информация о новых проектах компании. На следующем поколении консолей должны выйти, к примеру, Battlefield 6, новая Need for Speed и Dragon Age 4. Даты релизов игр обнародованы не были, да и никаких особых подробностей нет — на каждую из игр в ролике было выделено буквально по несколько секунд.

Вместе с тем на неделе был представлен трейлер «переделки «Мафии» — Mafia Definitive Edition на движке Mafia III. Премьера игры назначена на 28 августа. В ролике видно, что игра будет существенно отличаться, однако пользователи, например на dtf, встретили трейлер без особого восторга. Многие заметили, что оригинальные персонажи «уже не те» — они не похожи на героев первой «Мафии», и лица при этом стали не соответствовать характеру персонажей.



А вот в Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры. Это Pathway — стратегия, действие которой разворачивается в 30-х годах прошлого века. Игрокам предстоит разгадать старые тайны, исследовать древние гробницы и сразиться с врагами в пошаговых боях — сообщает «Игромания». Что интересно, на следующей неделе станет бесплатной Stranger Things 3: The Game — официальное дополнение к третьему сезону сериала «Очень странные дела». Игра была выпущена год назад, к премьере сезона. Впрочем, недорого она стоит и сейчас — 435 рублей. Учитывая графику в игре и ее содержание, заинтересует она, скорее всего, поклонников сериала.



Игра по «Звездным войнам» и отмена мероприятия по ним

Еще до появления первого трейлера в Сети появились некоторые подробности Star Wars: Squadrons — экшена по «Звездным войнам» от первого лица, где пользователь будет управлять космическими истребителями. Как пишет dtf, в игре будут одиночная и многопользовательская кампании — действие их будет разворачиваться после событий «Возвращения Джедая». По словам разработчиков, игра будет поддерживать кроссплей между всеми платформами и гарнитуры виртуальной реальности для компьютера. Премьера игры назначена на 2 октября.

А вот ожидаемое фанатами «Звездных войн» мероприятие — Star Wars Celebration 2020 — в этот раз не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Disney сообщил, что следующее событие состоится только в 2022 году — с 18 по 21 августа. Купившие билеты фанаты смогут или вернуть деньги, или перенести участие на 2022 год. Мероприятие — собрание фанатов франшизы — проходит с 1999 года с разной периодичностью: сначала — раз в 3 года, теперь — раз в год-два.