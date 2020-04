Игровая неделя: выход PS5 не сорвется, Switch раскупают, а гонки на подах вернутся

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Судя по всему, эпидемия коронавируса не повлияет на планы Sony по выпуску игровой приставки нового поколения Playstation 5. Это следует из данных агентства Bloomberg, которые приводит dtf. Однако продвижение будет более слабым, чем планировалось изначально. Как следствие, будет не такой высокий спрос: за первые два квартала (до конца марта 2021 года) произведут 5—6 миллионов приставок — PS4 за это время произвели в количестве 7,5 миллиона штук. При этом выпуск вряд ли затянут до 2021 года — премьеры стоит ждать уже в этом году. Стоимость новинки составит, судя по всему, 499 или 549 долларов (38—41 тысячу рублей), параллельно снизится стоимость PS4.

А вот Microsoft, похоже, готовится к презентации Xbox Series X и игр к ней в мае. Тогда же может состояться анонс более бюджетной Xbox Lockhart (также известной как Xbox Series S). Это следует из регистрации логотипа, о котором стало известно благодаря одному из пользователей Reddit. Вместе с тем появились и некоторые мнения о «начинке» Xbox Series X — в частности, говорится, что новое поколение позволит создавать большинство игр в 4К и 60 fps. Отметим, что в стартовую линейку и Xbox Series X, и Playstation 5, скорее всего, войдет новинка от Ubisoft — Watch Dogs Legion, ее релиз планируется не раньше, чем на ноябрь.

Nintendo планирует увеличить производство портативных консолей Switch на 10% по сравнению с прошлым годом из-за их дефицита. Фото ixbt.com

Тем временем Nintendo планирует увеличить производство портативных консолей Switch на 10% по сравнению с прошлым годом из-за их дефицита: ранее сообщалось, что приставка распродана у большинства ретейлеров в США. Nikkei сообщает, что производитель попросил поставщиков деталей для Switch увеличить объемы производства, некоторых — на 50%. По данным Nielsen, на которые ссылается издание, игровая индустрия переживает бум из-за пандемии COVID-19 — время на игры увеличилось на 45% в США и на 38% во Франции.

Триумф ремейка Final Fantasy и новые детали Serious Sam 4

Final Fantasy VII Remake, вышедшая 10 апреля на PS4, была продана в цифровом варианте в количестве 3,5 миллиона копий за 3 дня. Разработчик отметил, что продажи продолжают расти. Сразу после релиза игра возглавила розничный чарт в Великобритании. Как сообщает dtf, стартовый тираж Final Fantasy VII Remake оказался выше, чем у любого из эксклюзивов Playstation 4. Marvel’s Spider Man, например, разошелся тиражом в 3,3 миллиона копий. Старт игры при этом оказался хуже, чем у предыдущей Final Fantasy XV — но тогда релиз состоялся сразу на двух консолях. Сейчас же продажи начались только на PS4 — на других платформах игра выйдет через год.

Другой издатель игр — Devolver Digital — продолжает подогревать интерес к грядущей новинке Serious Sam 4: Planet Badass. Выход запланирован на текущий год, а пока в сети появляются геймплейные ролики будущей игры. На неделе, в частности, был опубликован ролик, в котором демонстрируется автоматическое ружье, похожее на дробовик АА-12. Об этом сообщает Playground. Впервые Serious Sam 4 был анонсирован около года назад, пока речь идет о выпуске для PC.

Streets of Rage является одной из «классических» игр жанра. Фото zoneofgames.ru

Возвращение Streets of Rage и гонок на подах из «Звездных войн»

На неделе стали известны даты выпуска еще двух «новых» игр, а точнее — одного переиздания и одного продолжения. В частности, студии Guard Crush Games и LizardCube объявили о выходе 30 апреля на всех платформах (PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch) Streets of Rage 4. Предыдущая часть серии вышла очень давно — в 1994 году — для приставки Sega Mega Drive. Первая Streets of Rage была выпущена для той же приставки в 1991 году. Жанр игры — beat ‘em up, отличительная черта — рукопашная схватка героя против врагов. Streets of Rage является одной из «классических» игр жанра.

А вот анонсированное переиздание — Star Wars Episode I: Racer — выйдет на платформах Playstation 4 и Nintendo Switch 12 мая. Оригинал гонок на подах (скоростных болидах из вселенной «Звездных войн») вышел непосредственно после премьеры фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» в 1999 году на персональных компьютерах. В переиздании ожидается повышение разрешения элементов, оптимизация управления для контроллеров приставок. Заезды будут проходить на трассах, расположенных на планетах, фигурировавших в «Звездных войнах».