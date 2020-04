Игровая неделя: перевыпуск Mafia II, новые геймпады для PS5 и задержки из-за японского рейтинга

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Подробности о Playstation 5 и новые геймпады для нее

На неделе архитектор игровой приставки Playstation 5 Марк Церни дал большое интервью Eurogamer, в котором рассказал о некоторых особенностях работы разрабатываемой консоли. В частности, Церни рассказал о системе переменных частот GPU и CPU, благодаря которой консоль будет работать стабильно независимо от окружающей температуры — трудности с перегревом возникали в Playstation 4. Также архитектор рассказал о «предмете своей гордости» — быстром SSD, который должен решить проблемы, связанные с внутриигровой загрузкой. Помимо этого, в консоли будет новая звуковая система, во всем лучше используемой ранее Dolby Atmos — она будет обрабатывать больше ста источников 3D-звука в пространстве, а старая технология — только 32.

Архитектор игровой приставки Playstation 5 Марк Церни дал большое интервью Eurogamer, в котором рассказал о некоторых особенностях работы разрабатываемой консоли. Фото ps3hits.ru

Спустя несколько дней после этого Sony Interactive Entertainment представила новый геймпад, который предназначен для PS5. Контроллер будет беспроводным, он должен заменить вышедшие вместе с PS4 семь лет назад DualShock 4. У нового контроллера, в частности, вместо кнопки Share будет кнопка Create — с ее помощью можно будет создавать игровой контент, которым можно будет делиться с другими пользователями. В джойстик, кроме того, будет встроен микрофон, чтобы пользователи, у которых нет гарнитуры, могли общаться. Также у контроллера несколько изменилась форма — у него появятся тактильная отдача и адаптивные спусковые курки.

Sony Interactive Entertainment представила новый геймпад, который предназначен для PS5. Фото 3dnews.ru

Непобитый рекорд Resident Evil 2 и ремастер Saints Row: The Third

Состоявшийся в конце прошлой недели релиз хоррора Resident Evil 3, по данным dtf, собрал в Steam на пике почти 60 тысяч человек. В первые часы показатель составлял 41 тысячу одновременных пользователей в онлайн-сервисе. Игра попал в топ-20 Steam по количеству одновременных игроков. Однако рекорд серии, принадлежащий Resident Evil 2, премьера все же не смогла превзойти. В предыдущую часть на пике одновременно играли почти 75 тысяч игроков.

dtf.ru

А 22 мая выйдет ремастер Saints Row: The Third. Релиз обновленной игры состоится на Xbox One, PS4, а также на PC. Оригинальная игра вышла в ноябре 2011 на компьютере, а также на приставках прошлого поколения — PlayStation 3 и Xbox 360, в 2019 году — на Nintendo Switch. В ремастере будут обновлены графика, освещение, модели персонажей, спецэффекты. Кроме того, в версию войдут все дополнения оригинала. Предзаказ игры в России на данный момент обойдется в 1600 рублей.

Перевыпуск Mafia II и возможные задержки выхода игр из-за японского рейтинга

Переиздание ожидает и вышедшие десять и четыре года назад соответственно Mafia II и Mafia III. Как предполагает «Игромания», третью часть «Мафии» ожидает просто выпуск со всеми дополнениями и обновлениями. А вот у второй части будет полноценное переиздание — она выйдет на PS4, Xbox One и PC. О том, что готовится ее релиз, стало известно благодаря публикации Корейского комитета по рейтингу и администрированию игр — речь тогда шла только о платформе Nintendo Switch, информация о ремастере на других платформах появилась благодаря получению возрастного рейтинга в Тайване.

Фото igromania.ru

Тем временем другое рейтинговое агентство — Computer Entertainment Rating Organization, которое занимается присуждением возрастных рейтингов для всех игр, выходящих в Японии, объявило, что прекратит свою работу до 6 мая. Как сообщило CERO, с 7 апреля в особо зараженных регионах Японии действует режим чрезвычайной ситуации, а заниматься своей деятельностью удаленно оно не может — следовательно, в течение месяца рейтинг присуждаться не будет. По данным портала dtf, продюсер и локализатор Роберт Сефазон считает, что это решение может повлиять на даты выхода игр во второй половине года.