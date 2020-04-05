Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанские барды на Грушинском фестивале, 1979 год

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Фото: предоставлено Татьяной Гординой. Слева направо: Борис Львович, Владимир Муравьев, Валерий Боков

Грушинский фестиваль — один из старейших и самый крупный фестиваль авторской песни в СССР. Он зародился в 1968 году и проводится в Самарской области до сих пор. Это большой туристический слет в формате палаточного лагеря. Казанские барды — авторы и исполнители песен — с 1970-х годов были на нем долгожданными и уважаемыми гостями.

Валерий Грушин, именем которого назван фестиваль, был студентом Куйбышевского авиационного института. Он погиб в 1967 году, совершив геройский поступок: утонул во время туристического похода по сибирской реке Уде, спасая тонувших детей и их отца. Его друзья основали фестиваль авторской песни имени Грушина, и он до сих пор остается самым крупным и масштабным на русскоязычном пространстве.

На первый фестиваль в 1968 году здесь собрались туристы и любители самодеятельной песни из Куйбышева и области (ныне это Самара). Через 11 лет, в 1979 году, на «Грушу» приехали 100 тысяч человек. Из Казани сюда ездили огромные десанты: студенты, молодежь, любители бардовской песни, туристы каждый год в начале июня грузились в электрички и ехали в Куйбышевскую область. До Мастрюковских озер, где находится главная площадка фестиваля, добирались как придется, в основном — пешком.



Казанские барды и туристы с радостью ездили к соседям. Студенты медицинского института часто занимали призовые места на этом фестивале, и одними из главных действующих лиц из Казани здесь были Владимир Муравьев, Валерий Боков, Ильдус Гирфанов — студенты медицинского и авиационного институтов.



На Груше в 1970-х, первый слева — Владимир Муравьев. Фото из архивов Татьяны Гординой, дочери В. Муравьева

В июле 1974 года куйбышевская пресса писала о том, что популярность фестиваля давно вышла за границы области. В 1974 году гости на «Грушу» приехали из 45 городов Советского Союза, включая Минск, Севастополь, Якутск и Хабаровск. В основном концерте принимали участие 45 солистов и ансамблей. Концерт заканчивался далеко за полночь, а порой доходил и до утра.



Владимир Муравьев, который на заре «Груши» был студентом медицинского института, неоднократно становился лауреатом — и один (в номинации «солисты»), и в компании (в компании с Боковым и Гирфановым). Например, в том самом 1974 году он был признан лучшим среди солистов.



Диплом Владимира Муравьева за 1971 год

В 1979 году на фестиваль приехали участники из 75 городов — от Тирасполя до Владивостока. На нем казанцы тоже были в числе сильнейших — квартет «ВНИИгеолнеруд» стал лауреатом, а второе место за авторские песни получил Леонид Сергеев (который окончил университет в Казани, но потом переехал в Москву). А коренные казанцы Боков, Муравьев и Львович к тому моменту были уже легендами фестиваля, выступали в качестве почетных гостей.



Людмила Губаева