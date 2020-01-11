Фотомарафон «100-летие ТАССР»: тракторист Г.П. Гигель на целине, вторая половина 1950-х
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 146-я
В 1954 году Совет Министров СССР и ЦК КПСС выпустили постановление «Об увеличении производства зерна за счет освоения целинных и залежных земель». Нужно было осваивать целину в Казахстане, Сибири, на Северном Кавказе, на Урале и в Поволжье. Для этого привлекались люди из развитых сельскохозяйственных районов, в том числе, конечно, и из ТАССР.
В республике активно создавали комсомольские и молодежные бригады для поездки на целину. Они формировались в основном на добровольных началах: молодежь со всех районов Татарии писала заявления в своих колхозах, в институтах и на предприятиях, просили отправить их на освоение целины. Кто-то оставался в новых местах насовсем.
Всего за 1954—1960 годы в СССР подняли 41,8 миллиона гектаров целинных и залежных земель. Уже в 1954 году на целину отправлялись сотни и тысячи комсомольцев: 23 марта 1954 года газета «Красная Татария» рассказывала о целинной инициативе молодых механизаторов Столбищенской МТС. Весной 1954 года в Казанский горком ВЛКСМ поступило уже больше тысячи заявлений. В начале марта первая группа татарских комсомольцев отправилась в Алтайский край.
В списке студентов IV курса факультета механизации сельского хозяйства Казанского сельхозинститута, которые изъявили желание поехать на целину по комсомольской путевке в 1958 году, есть и Минтимер Шарипович Шаймиев, первый президент Татарстана.
Целинников провожали торжественно: сотни людей собирались на Казанском вокзале, откуда отправлялись поезда с молодыми энтузиастами. Ехали туда не только на сельхозработы: в больших количествах отправлялись на целину и строители (людям надо было где-то жить во вновь создаваемых колхозах и совхозах). Уже в 1954 году на Алтай уехали 50 строителей из нефтяных районов (в основном из Бугульмы). Остро не хватало в новых районах квалифицированных механизаторов и трактористов. Одним из таких специалистов был П. Гигель из Зеленодольска.
В начале 1960-х инициативу подхватили только что созданные студенческие стройотряды (ССО): студенты вузов республики выезжали на целину на сезонные работы (на распашку, на посевную, на уборку урожая). Первые партии стройотрядовцев из Казани выезжали в Казахстан.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Зеленодольский музей историко-культурного наследия.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
А глядя на забытые землёй траки, даже ощутил запах весеннего поля, только что вспаханной земли - как никак тоже получил в институте права механизатора широкого профиля и на практике пахали, и сеяли, и убирали.
Только несколько позднее, когда целина уже была "поднята" и стали "поднимать" "Нечерноземье" - депрессивные колхозы и совхозы вокруг Москвы, заброшенные деревни Ивановской, Владимирской, Ярославской Ивановской и других областей вокруг столицы СССР и РСФСР.
К тому времени вся молодёжь, как только стали выдавать колхозникам паспорта, тут же уехала в Москву и Ленинград.
Очень печальное зрелище представляли из себя полностью пустые деревни в 50 - 150 крепких домов с надворными постройками и заросшими лебедой огородами и садами...
А пока молодежь сбегает из колхозов на целину.
Кстати - есть версия, что "целина" была "прикрытием" строительства "Байконура" и других секретных ракетных полигонов в степях Поволжья и Казахстана.
Скорее всего, истина где-то посередине - стране нужны были Хлеб и ракеты.
Одежда трактористов оставалась типичной на протяжении многих десятилетий - ватные штаны и телогрейка, ватная шапка-треуха и сапоги, для форса с загнутым верхом - всё как на последней фотографии - также трактористы ходили даже в 1980-х годах.
Спасибо автору, РВ и Зеленодольскому Музею за сохранение Памяти.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/162749-fotomarafon-100-letie-tatarstana-traktorist-gp-gigel-na-celine-vtoraya-polovina-1950-h
Было бы интересно посмотреть на этот список и фотораграфию студента, комсомольца (или уже молодого коммуниста?) Минтимера Шаймиева - это и есть история ТАССР.
Кто бы мог подумать в 1950-х годах, что комсомолец ТАССР, СССР станет первым Президентом Республики Татарстан???
Даже самые отъявленные !фантасты", даже в самом страшном сне не могли этого увидеть....
Тем и интересна История - неожиданными и крутыми "поворотами".
Забегая вперед фото-марафона "100-летие ТАССР" - низкий поклон и сердечное спасибо глубокоуважаемому Минтимеру Шариповичу за мудрое руководство Республикой, особенно в труднейшие 1990-е годы - его "мягкое вхождение в рынок" спасло многие десятки тысяч жизней людей, когда в большинстве регионов РФ свирепствовала "шоковая терапия", от которой в голодные обмороки падали "бюджетники" - учительницы, врачи, пенсионеры и дети...
В РТ такого не было - СПАСИБО, Минтимер Шарипович!
Наверняка этому сложнейшему периоду Истории будут посвящены многие "страницы" интереснейшего Исторического фото-марафона "100-летие ТАССР".