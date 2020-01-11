Фотомарафон «100-летие ТАССР»: тракторист Г.П. Гигель на целине, вторая половина 1950-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 146-я

Фото: из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

В 1954 году Совет Министров СССР и ЦК КПСС выпустили постановление «Об увеличении производства зерна за счет освоения целинных и залежных земель». Нужно было осваивать целину в Казахстане, Сибири, на Северном Кавказе, на Урале и в Поволжье. Для этого привлекались люди из развитых сельскохозяйственных районов, в том числе, конечно, и из ТАССР.

В республике активно создавали комсомольские и молодежные бригады для поездки на целину. Они формировались в основном на добровольных началах: молодежь со всех районов Татарии писала заявления в своих колхозах, в институтах и на предприятиях, просили отправить их на освоение целины. Кто-то оставался в новых местах насовсем.



Всего за 1954—1960 годы в СССР подняли 41,8 миллиона гектаров целинных и залежных земель. Уже в 1954 году на целину отправлялись сотни и тысячи комсомольцев: 23 марта 1954 года газета «Красная Татария» рассказывала о целинной инициативе молодых механизаторов Столбищенской МТС. Весной 1954 года в Казанский горком ВЛКСМ поступило уже больше тысячи заявлений. В начале марта первая группа татарских комсомольцев отправилась в Алтайский край.

В списке студентов IV курса факультета механизации сельского хозяйства Казанского сельхозинститута, которые изъявили желание поехать на целину по комсомольской путевке в 1958 году, есть и Минтимер Шарипович Шаймиев, первый президент Татарстана.

П. Гигель на целине, вторая половина 1950-х. Фото из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

Целинников провожали торжественно: сотни людей собирались на Казанском вокзале, откуда отправлялись поезда с молодыми энтузиастами. Ехали туда не только на сельхозработы: в больших количествах отправлялись на целину и строители (людям надо было где-то жить во вновь создаваемых колхозах и совхозах). Уже в 1954 году на Алтай уехали 50 строителей из нефтяных районов (в основном из Бугульмы). Остро не хватало в новых районах квалифицированных механизаторов и трактористов. Одним из таких специалистов был П. Гигель из Зеленодольска.

В начале 1960-х инициативу подхватили только что созданные студенческие стройотряды (ССО): студенты вузов республики выезжали на целину на сезонные работы (на распашку, на посевную, на уборку урожая). Первые партии стройотрядовцев из Казани выезжали в Казахстан.

Людмила Губаева