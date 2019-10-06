«Их нравы»: «бумажная» конституция, кадровые чистки и поляризация общества

Турция после государственного переворота 1960 года

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается продолжение рассказа о государственном перевороте 1960 года.

«Отремонтируй» это



В предыдущих публикациях мы уже ознакомились с предпосылками, причинами и основными действующими лицами государственного переворота 1960 года, осуществленного силами Комитета национального единства, состоящего из 37 офицеров среднего звена и возглавляемого отставным генералом Джемалем Гюрселем. Хотя здесь необходимо сделать небольшую оговорку: генерал Гюрсель возглавлял комитет только до определенного времени, а в момент непосредственно переворота уже находился в отставке и, по некоторым сведениям, даже не был в курсе произошедших событий. Однако это не помешало ему вновь возглавить комитет уже постфактум и на некоторое время стать руководителем страны в трех ипостасях — президента, премьер-министра и начальника генерального штаба.

Сегодняшняя наша тема будет посвящена событиям, которые произошли после переворота, а вернее, его итогам. Не теряя времени, военная хунта практически сразу приступила к исполнению задуманного плана. Первым делом была организована комиссия из видных правоведов того времени во главе с ректором Стамбульского университета Сыддыком Сами Онаром, которая приступила к разработке новой конституции. Группу назвали комиссией Онара. Интересно, что слово «Онар» в переводе означает «отремонтируй». «Комиссия по ремонту конституции» — в свете произошедших событий это звучало весьма символично.

Генерал Гюрсель возглавлял комитет только до определенного времени, а в момент непосредственно переворота уже находился в отставке и, по некоторым сведениям, даже не был в курсе произошедших событий. Фото gzt.com

Группа отработала очень плотно и плодотворно. Практически через год была принята новая конституция Турции, которая отменила действие прежней, принятой в 1924 году во времена Ататюрка и установления республики. Новая конституция 1961 года предусматривала следующее:

было обеспечено разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную;

отныне президент не мог быть членом какой-либо политической партии;

был принят демократический принцип большинства;

Великое Национальное Собрание Турции было разделено на две палаты: Республиканский сенат и Национальное собрание;

была обеспечена независимость судов;

был создан Конституционный суд, контролирующий соответствие новых законов конституции;

основные права и свободы человека гарантировались конституцией;

рабочим и госслужащим было предоставлено право на создание профсоюзов и проведение забастовок;

университетам и телерадиокомпаниям была предоставлена полная автономия;

увеличены полномочия региональных руководителей;

гражданам предоставлено право создания объединений, проведения митингов и протестных акций без предварительного уведомления властей;

впервые Турция была определена как социальное государство.

Однако, несмотря на кажущийся разгул свободы и широту предоставляемых прав, многие турецкие эксперты отмечали, что не были созданы основные механизмы реализации новой конституции, поэтому многое из перечисленного так и осталось на бумаге. Также стоит отметить, что данная конституция просуществовала около 19 лет и была отменена после переворота 1980 года.

Среди почетных ссыльных оказался и будущий лидер националистической партии Альпарслан Туркеш. Фото haber7.com

Переворот усугубил поляризацию общества

Вторым из основных итогов переворота стали кадровые чистки среди военных, политических деятелей, вузовских преподавателей и среди простого населения. Если о первых трех категориях мы упоминали в предыдущей публикации, то чистки среди простого населения коснулись в основном курдов и выражались в переселении руководителей курдских общин на запад страны и в центральную Анатолию. Причиной послужило то, что лидеры демократической партии были обвинены в попытке создания независимого курдского государства. Поэтому 485 руководителей общин и шейхов были собраны в военном гарнизоне в Сивасе, и в отношении 55 из них было вынесено решение о принудительном переселении.

По законам жанра, после переворота среди путчистов начались разногласия. Что неудивительно — хунта имела гетерогенную структуру и в ней были сосредоточены люди, имевшие разные представления о будущем Турции. Выделились две группы. Первая придерживалась позиции скорейшей передачи властных полномочий от военных лиц гражданским, вторая выступала против этого, обосновывая тем, что власть таким образом перейдет к республиканской партии и цели переворота не будут достигнуты. Первая группа оказалась расторопнее — специальным решением она отправила 14 представителей второй группы на досрочную пенсию и назначила их консультантами в различных представительствах Турции за рубежом. Среди почетных ссыльных оказался и будущий лидер националистической партии Альпарслан Туркеш.

В целом влияние переворота на турецкую действительность можно описать следующим образом:

усилилась поляризация общества, а деление на правых и левых начало приводить к вооруженным столкновениям на улицах крупных городов;

увеличилось количество тарикатов и джемаатов;

уменьшился коэффициент грамотности среди населения, так как люди перестали отправлять своих детей в школы, опасаясь того, что государство будет обучать их в рамках своей идеологии;

в юго-восточной Анатолии начал поднимать голову курдский национализм;

в среде турецких вооруженных сил началось разделение по различным идеологическим принципам;

после переворота Турция долгие годы переживала затруднения в сфере экономики.

