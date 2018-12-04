Получите и распишитесь. Банкирам понесли деньги, но это не компенсировало сентябрьский отток

Ни капитала, ни аппетита, ни внятных сигналов. В октябре банковский сектор России сохранил хорошую прибыль

Фото: Дарья Турцева

Банковский сектор в октябре сохранил хороший финансовый результат, в то время как самих работающих банков осталось меньше 500. Отсутствие шоков обеспечило приток денег во вклады, но полностью вернуть средства частных клиентов не удалось. Один из крупнейших российских госбанков опроверг слухи о покупке крупнейшего частного. Тем временем на рынок приходит новый старый игрок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Меньше 500

В России осталось меньше 500 действующих банков. В октябре ЦБ особенно активно расчищал рынок, в результате без лицензий осталось 9 кредитных организаций: «Международный банк Санкт-Петербурга», «Инкаробанк», банк «Союзный», «Уралтраснбанк», «Риал-Кредит», «ВостСибтранскомбанк», «ПИР Банк», банки «Флора-Москва» и «КОР». Эти игроки из самых разных частей России — от Волгограда до Иркутска — в российской банковской системе занимали места в диапазоне от 116-го до 450-го.

Перегрета ли «розница»? Мнения разделились

Общие активы сектора за месяц приросли на 1,5 трлн рублей, и к 1 ноября достигли 90,6 трлн; в годовом выражении их рост составил 10%. При этом увеличивалась исключительно рублевая часть — тогда как активы в иностранной валюте продолжают сокращаться (–$38 млрд за год).

Портфель банковских кредитов населению и компаниям на начало ноября превышал 47,4 трлн рублей. Его объем непрерывно увеличивался с начала года, однако рост в корпоративном сегменте все это время был заметно слабее, чем в розничном. Динамика задолженности физических лиц весь год набирала обороты, и в последние 2 месяца зашкаливала за 22%. Это все чаще дает поводы для споров — не слишком ли закредитовано население России? Пока единого мнения нет.

При этом у тех, кто считает опасения преувеличенными, остается весомый козырь — уровень просроченного долга: в розничном портфеле, в отличие от корпоративного, он лишь сокращается (5,6% против 6,7% на конец октября).

Вкладчики вернулись. Но не все

На фоне предыдущих месяцев октябрь выдался довольно спокойным, что способствовало притоку клиентских средств в банковскую систему. Общий объем вкладов населения и нефинансовых компаний за месяц вырос на 732 млрд рублей — до 48 трлн. В частности, по вкладам физлиц произошел прирост почти на 140 млрд рублей, по депозитам организаций — почти на 592 млрд.

Есть, впрочем, одно «но». Возвращение розничных вкладчиков в октябре так и не смогло полностью компенсировать сентябрьский провал; в целом по сектору по итогам октября объем вкладов населения оказался меньше, чем по итогам августа.

По подсчетам «Реального времени», вклады россиян в пяти крупнейших банках РФ в октябре увеличились на 125,2 млрд рублей, зато чистый отток в сентябре составил 187,5 млрд. То же самое с депозитами негосударственных компаний. Приток в октябре — 95,6 млрд рублей, отток в предыдущем месяце — свыше 367 млрд.

Некоторые игроки утверждают, что сентябрьский отток был связан с ростом курса рубля и как следствие — переоценкой валютных вкладов. К примеру, в «Альфа-Банке» отмечали: «Без учета валютной переоценки мы зафиксировали приток в абсолютном выражении как рублевых, так и валютных средств физлиц на общую сумму 13 млрд рублей».

Тем не менее данные ЦБ указывают на то, что в целом по системе дело было не столько в девальвации, сколько в реальном выбытии. Так, с валютных вкладов населения в сентябре ушло около $600 млн, с рублевых — 178 млрд рублей.

Объем средств на расчетных счетах организаций в октябре сократился на 279,7 млрд рублей.

Сбербанк и ВТБ получили 70% общей прибыли

Второй месяц подряд сектор сохраняет хороший финансовый результат: за 10 месяцев банки получили 1,2 трлн рублей прибыли — это в 1,7 раза больше, чем в январе — октябре прошлого года. Правда, почти 70% общего результата обеспечили два крупнейших участника — Сбербанк и ВТБ. Вместе они показали прибыль в размере 820 млрд рублей.

В годовом выражении большинству основных игроков удалось улучшить результат: так, у Сбербанка рост составил 22%, у ВТБ — 51%, прибыль «Альфа-Банка» выросла 3,7 раза. «Газпромбанк» снизил прошлогодний результат на 30%.

В самом большом убытке оказались «Банк АВБ», «Банк Траст», «Мособлбанк», «Азиатско-тихоокеанский банк» и «Промсвязьбанк». На эти кредитные организации пришлась большая часть общего отрицательного результата — 363,2 млрд рублей. Всего с убытком (в размере 411 млрд рублей) 10-месячный отрезок закончило 133 банка, то есть более четверти всех игроков.

Прибыль банков РФ, октябрь 2018 года

№ Наименование банка на 01.10.2018 на 01.10.2017 Изменение 1 Сбербанк России 685,558,281 559,890,911 125,667,370 2 ВТБ 133,949,052 88,701,687 45,247,365 3 Альфа-Банк 90,844,931 24,741,987 66,102,944 4 Бинбанк 63,891,605 -47,948,905 111,840,510 5 Газпромбанк 25,843,026 37,122,871 -11,279,845 6 Райффайзенбанк 19,389,350 19,168,854 220,496 7 ЮниКредит Банк 18,144,483 27,386,879 -9,242,396 8 Совкомбанк 17,775,375 9,036,918 8,738,457 9 Тинькофф Банк 14,434,786 15,438,340 -1,003,554

В Татарстане все кредитные организации заработали 6,3 млрд рублей; при этом для половины из них 10 месяцев закончились неудачно. В частности, «Татсоцбанк» снизил прибыль на 12%, «Девон-кредит» — на 33%, «Акибанк» — на 11%, «Автокредитбанк» — на 8%. Одновременно прибыль «Ак Барс» Банка увеличилась в 3,6 раза, «Энергобанка», «Банка Казани» и «Камкомбанка» — в 2,4—2,5 раза, банка «Заречье» — на 5% год к году.

Прибыль банков РТ, тыс. рублей

№ Наименование банка на 01.10.2018 на 01.10.2017 Изменение 1 Ак Барс 2,294,649 639,579 1,655,070 2 Аверс 1,767,605 1,907,576 -139,971 3 Татсоцбанк 690,159 787,391 -97,232 4 Энергобанк 546,726 223,246 323,480 5 Тимер Банк 447,736 -3,644,327 4,092,063 6 Девон-Кредит 297,505 441,527 -144,022 7 Банк Казани 159,497 66,483 93,014 8 Акибанк 97,472 110,128 -12,656 9 Камский Коммерческий Банк 45,531 18,759 26,772 10 АвтоКредитБанк 26,742 29,090 -2,348 11 Автоградбанк 21,644 -46,389 68,033 12 Заречье 12,118 11,521 597 13 Сетевая Расчетная Палата 3,174 1,225 1,949 14 Алтынбанк -14,690 6,273 -20,963 15 ИК Банк -108,953 -99,236 -9,717

События ноября: ВТБ не покупает «Альфа-Банк», а ЦБ создает конкурента

27 ноября ВТБ разразился несколькими жесткими репликами в адрес властей Украины. На сайте госбанка появилось сообщение с критикой действий украинских судов, а также структур Игоря Коломойского. Поводом для критики стала ситуация с украинской «дочкой» ВТБ, акции которой были арестованы в сентябре Апелляционным судом Киева.

Российский банк заявил, что суды на территории Украины проявили «правовой нигилизм», приняв решения, «которые выходят за рамки цивилизованного правового поля».

В своем сообщении ВТБ указывал на политическую ангажированность украинской судебной системы: «На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата».

Кроме того, госбанк в своем заявлении обратился к президенту Украины Петру Порошенко, напоминая, что местная «дочка» ВТБ была создана на базе банка «Мрия», которым тот владел. Российский банк пригрозил Порошенко иском в международный суд.

В последние месяцы множились слухи об интересе ВТБ к «Альфа-Банку» — крупнейшему частному игроку в России. Но недавно глава госбанка Андрей Костин заявил, что для покупки «Альфа-Банка» у ВТБ сейчас нет ни желания, ни возможностей.

В последние месяцы множились слухи об интересе ВТБ к «Альфа-Банку» — крупнейшему частному игроку в России. Фото Олега Тихонова



«Мы покупать «Альфа-Банк» не будем по ряду причин. Во-первых, у нас нет таких сегодня аппетитов. Это очень крупная покупка, у нас нет ни капитала, да и, в общем, никакой задачи», — сказал он.

Еще в сентябре зампред ЦБ Василий Поздышев анонсировал появление нового игрока, который, по его словам, составит конкуренцию крупнейшим банкам. Новый банк появится в результате сложения активов двух старых — Финансовой корпорации «Открытие» и «Бинбанка». Обе кредитные организации в процессе санации стали собственностью ЦБ. Процесс присоединения был официально запущен в конце ноября, когда банк «Открытие» направил в налоговую заявление о реорганизации.

Объединенный банк продолжит работать под брендом ФК «Открытие». Само объединение Поздышев описывал так: «Взять две «дыры», отделить от них «дыры», которые уходят в фонд непрофильных активов (он создается на базе банка «Траст» — прим. ред.), а то, что останется качественным, объединить и создать здорового крупного конкурента крупнейшим банкам».

Управляющий директор «Национального рейтингового агентства» Павел Самиев говорит, что даже объединенный банк по масштабам бизнеса будет несколько уступать таким игрокам как Сбербанк или ВТБ. В то же время, добавляет он, возможность конкурировать за массового клиента определяется не только размером.

«Рост и усиление конкурентных позиций «Открытия» и «Бинбанка» должны сопровождаться высокой рентабельностью, потому что цель именно в том, чтобы создать эффективный самодостаточный банк, который не будет требовать дополнительных вливаний и сможет генерировать капитал через прибыль. Получается, объединенный банк должен расти, с одной стороны, немного быстрее других, а с другой стороны — не должен сильно демпинговать с точки зрения ставок. Главный же вопрос в том, что рано или поздно этот банк должен быть, наверное, выставлен на рассмотрение инвесторам. Объединенный игрок приобретает более выгодную позицию на рынке, однако крупного игрока продать сложнее», — говорит Самиев.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 28 ноября выступила на форуме «Россия зовет!», организованном банком ВТБ — но не дала внятных сигналов по ключевой ставке. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 14 декабря. По словам Набиуллиной, там будет решаться — сохранить ставку на нынешнем уровне (7,5%), либо повысить во второй раз с конца 2014 года. Впрочем, в том, что вопрос стоит именно так, никто не сомневался.

Согласно консенсус-прогнозу Reuters, ЦБ не станет повышать ставку ни в этот раз, ни в целом до 2020 года. В начале 2020-го аналитики ждут возобновления цикла снижения. С другой стороны, по мнению ряда экспертов, рост инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев до 9,8% в ноябре вкупе с ростом фактической инфляции (до 3,5% в октябре) дает основания для повышения ставки.