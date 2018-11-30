Пузырь можно надувать дальше? Разговоры о закредитованности россиян преувеличены

Так считают аналитики «Альфа-Банка». По их словам, рынок потребительского кредитования «пока лишь накапливает риски»

Фото: Дарья Турцева

Аналитики «Альфа-Банка» высказались по поводу роста закредитованности россиян, выяснив, насколько оправданы опасения, которые в последнее время высказывали эксперты и представители ЦБ. По их оценке, разговоры о перегреве в потребительском кредитовании выглядят преувеличенными — рынок «пока лишь накапливает риски». При этом главный потенциальный риск связан с окончанием электорального цикла. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рекорд 2013 года побит

В сентябре этого года долг населения России перед банками впервые перешагнул отметку в 14 трлн рублей, а уже к 1 ноября достигал 14,4 трлн. С начала года портфель банковских кредитов населению увеличился на 2,2 трлн рублей, а в годовом выражении его рост превысил 22%. По данным Frank Research Group, только за сентябрь банки выдали россиянам 780 млрд рублей новых кредитов, что является историческим максимумом — предыдущий пик был зафиксирован в декабре 2013 года (670 млрд).

Годовое обслуживание долга, по оценке Frank RG, отнимает у домохозяйств около 10% их доходов; это эквивалентно расходам американских заемщиков.

«Быстрый рост объемов выдач розничных кредитов в последнее время стал предметом внимания, тем не менее опасения перегрева в этом сегменте пока выглядят преувеличенными», — пишут аналитики «Альфа-Банка» в одном из своих недавних обзоров.

Свои сомнения они обосновывают несколькими доводами. Во-первых, надо разобраться в структуре кредитного портфеля: сейчас почти половина его прироста (48% на начало октября) приходится на сегмент ипотеки. Неипотечное кредитование, несмотря на сильную динамику розницы в целом, лишь на 4% превышает уровень 2014 года.

Ипотечные кредиты составляют около 6% ВВП России, это меньше, чем в странах-аналогах, в то время как доля неипотечных займов в экономике сопоставима с уровнем в других странах. Фото Максима Платонова

При этом рынок ипотеки относительно 2014 года вырос уже на 71% и имеет потенциал для дальнейшего роста. Ипотечные кредиты составляют около 6% ВВП России, это меньше, чем в странах-аналогах, в то время как доля неипотечных займов в экономике сопоставима с уровнем в других странах.

Второй аргумент — отношение розничных кредитов на душу населения к средней зарплате: хотя сегодня оно не очень далеко от максимума (230% в октябре этого года против 240% в 2014-м), отношение неипотечных кредитов к зарплате все еще находится на низком уровне, отмечают аналитики. Оно составляет 130%, тогда как, например, в 2013 году находилось на уровне 170%. По глобальным меркам нынешний уровень считается невысоким, следовательно, рынок розничного кредитования трудно назвать перегретым.

Статистике нет доверия

Кроме того, определенные вопросы может вызывать официальная статистика: так, в предыдущие годы в России наблюдалось серьезное несоответствие между данными по зарплатам и доходам населения. На сегодняшний день динамика доходов (включает дооценки серых выплат, эффект изменения валютного курса и т.д.) выглядит слабее динамики средних зарплат. Банки, предполагают аналитики, с большим доверием относятся к статистике по росту зарплат — именно она служит для них доказательством уровня доходов и отражает платежеспособность заемщиков.

Однако однозначно утверждать, что бум потребительского кредитования не несет в себе никаких рисков, тоже нельзя, говорят в «Альфа-Банке». Потенциальные риски, по мнению аналитиков, могут быть связаны с окончанием выборного цикла. Именно выборы были драйвером роста зарплат в начале этого года. Вклад электорального периода сходит на нет, и в ближайшее время темпы роста зарплат будут замедляться — падение динамики уже дает о себе знать.

Потенциальные риски, по мнению аналитиков, могут быть связаны с окончанием выборного цикла. Именно выборы были драйвером роста зарплат в начале этого года. Фото Максима Платонова

«Ожидаемое замедление роста зарплат и возможная слабость спроса на рынке труда — главные факторы риска для устойчивости роста розничных кредитов в ближайшие годы», — пишут аналитики.

Исходя из всего этого они делают вывод, что сегмент розничного кредитования не перегрет — рынок «пока лишь накапливает риски». Оптимальным в «Альфа-Банке» считают рост кредитного портфеля на 17% год к году (то есть на 5% меньше, чем нынешний рост).

«На 10 минут станет хорошо, а дальше начнется ломка»

О рисках пузыря в потребительском кредитовании в этом году действительно было сказано немало — в том числе представителями Центробанка. В феврале Эльвира Набиуллина сказала, что оживление спроса на кредиты — это хорошо, но расти кредитование должно вместе с экономикой и доходами населения, которые падали с 2014-го по 2017-й.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в апреле и вовсе заявил: «Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить».

Во избежание нового кризиса плохих долгов ЦБ с сентября повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам, не обеспеченным залогами. Таким образом, себестоимость выдачи таких ссуд для банков выросла.

По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, рост кредитования в первой половине этого года во многом был связан с рефинансированием: ставки падали, и имело смысл погашать старые займы за счет относительно дешевых новых. «Все это закончилось после того, как у нас в очередной раз завалился рубль и выросли инфляционные ожидания. Центральный банк вынужден был поднять ставки, они пошли вверх».

В целом, рассуждает Солодков, кредитование — это хорошо, когда есть оптимизм по поводу роста экономики. «В этом случае вы берете кредит, понимая, что вам будет, чем его отдавать. В сложившейся ситуации причин для оптимизма никаких нет: экономический рост и рост реальных доходов населения — в пределах статистической погрешности. В этих условиях рост кредитования как наркотик: тебе на 10 минут станет хорошо, а дальше начнется ломка, поскольку совершенно непонятно, чем возвращать».



Рост необеспеченного кредитования — это объективная реальность. Когда экономика развивается медленно, а доходы граждан снижаются или стагнируют, люди идут в банки, чтобы финансировать свои нужды, ранее говорил банковский аналитик Александр Проклов: «Безусловно, целесообразность ограждать людей от долгов, которые они не смогут отдать, есть. Другое дело, что динамика потребительского кредитования, я думаю, в любом случае будет обгонять динамику кредитования реального сектора».