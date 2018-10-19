«Иных» просят не беспокоить. Обналичить средства маткапитала станет еще труднее

Правительство ужесточило контроль за использованием средств программы, а эксперты просят убрать ограничение по трехлетнему возрасту ребенка

В России ужесточают контроль за расходованием средств маткапитала. Правительство предлагает исключить из перечня некредитные организации, чьи займы можно погашать этими деньгами. Кроме того, планируется более тщательно оценивать состояние жилья для покупки. Поправки продиктованы борьбой с мошенничеством в части обналичивания материнского капитала. К каким последствиям на жилищном рынке может привести более строгий надзор за использованием средств программы и как еще можно избежать махинаций в этой области — в материале «Реального времени».

Маткапиталу нужно больше контроля

Правительство усиливает контроль за использованием средств материнского капитала, предназначенных для улучшения жилищных условий. В проекте закона, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым накануне и внесенном в Госдуму, прописаны организации, чьи займы можно погасить маткапиталом.

Сейчас эти средства можно использовать для погашения кредитов, выданных как банками, так и «иными» некредитными организациями. Последним ежегодно перечисляется около 27 млрд рублей маткапитала. Однако 90% таких организаций неподконтрольны Центробанку, поэтому заемщики рискуют потерять и деньги, и жилье. Кабмин же предложил исключить из перечня иные «некредитные» организации во избежание этих рисков.

Но это лишь одна сторона медали. Программу дискредитировали ее участники, которые путем разных форм мошенничества стремятся обналичить маткапитал. Общероссийский народный фронт привел целый список наиболее распространенных схем вывода средств по госпрограмме.

ОНФ говорит о росте числа мошеннических схем и приводит судебную статистику, согласно которой, за 2017 год за такие преступления осудили 2 310 человек. Самый распространенный способ обналичивания маткапитала — покупка квартиры у родственников. Другая схема предполагает покупку недвижимости по завышенной стоимости — в этом случае берут аварийное или ветхое жилье, разбивают его на доли и продают по цене маткапитала. Поэтому новым проектом закона предлагается отказывать в использовании маткапитала при покупке сомнительного, непригодного для жизни жилья.

Правительство усиливает контроль за использованием средств материнского капитала, предназначенных для улучшения жилищных условий. Фото deti.mail.ru



Среди других способов — покупка квартиры по фиктивной стоимости, указанной в договоре (например, продажа проходит по завышенной цене, а разницу забирает получатель маткапитала), покупка несуществующей недвижимости, которая тут же продается. При желании можно найти еще несколько схем вывода средств маткапитала. Правда, подобные деяния запрещены законом. По статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» нарушителям грозит штраф от 120 тыс. до 1 млн рублей и лишение свободы от 4 месяцев до 10 лет.

Иногда благие намерения вязнут в бюрократических схемах



Слухи об отмене материнского капитала витают уже не один год. Ужесточение правил и недовольство махинациями породили их с новой силой, но подтверждения пока нет. Напротив, в 2017 году госпрограмма была продлена Владимиром Путиным до 2021 года. Сейчас размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей и потратить его можно, помимо улучшения жилищных условий, на получение ребенком образования, формирование накопительной пенсии матери и социальную адаптацию детей-инвалидов.

По словам председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, сейчас программой добросовестно пользуются более 90% ее участников.

— Маткапитал не напрямую, но косвенно все-таки поддерживает наши семьи. Номинал материнского капитала представляет собой достаточно ощутимую сумму, особенно при покупке жилья или оформлении ипотеки, когда у семей нет средств на первоначальный капитал, — говорит собеседница издания.

Усиление контроля за использованием маткапитала общественный деятель поддерживает, но в первую очередь не из-за того, что он поможет бороться с семьями, пытающимися обналичить средства, а, напротив, позволит защитить тех, кто добросовестно пользуется предоставленной государством возможностью: «В случае возникновения проблем очень часто невозможно аннулировать эти сделки, потому что недобросовестные продавцы, как правило, испаряются. И даже если судом установлено, что со стороны родителей нет злого умысла, а умысел со стороны продавцов, то требовать эти деньги уже не с кого». Правда, председатель Национального родительского комитета опасается, что с вступлением в силу поправок к закону, проверка сделок будет занимать больше времени:

— Тут нужно дать серьезную оговорку по надлежащему исполнению этого регламента на местах. У нас иногда благие намерения вязнут в бюрократических схемах. Если проверка, например, будет занимать несколько месяцев, то, конечно, это очень неудобно для семей, и такие сделки могут стать несостоявшимися. Если продавцу, допустим, нужно продать срочно, а проверять будут слишком долго, то он продаст тем, кто ничем не обременен, — полагает Волынец.

Размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей и потратить его можно на улучшение жилищных условий, на получение ребенком образования, формирование накопительной пенсии матери и социальную адаптацию детей-инвалидов. Фото kzn.ru

Мать троих детей Инна Карцева на примере своей семьи готова перечислить преимущества программы маткапитала. В 2007 году семья построила свой дом, а в 2012-м после рождения второго ребенка получила компенсацию за постройку. Поэтому многодетная мать считает верным решение ужесточить контроль за использованием бюджетных средств:

— Я считаю, это справедливо — нужно контролировать, куда уходят деньги. Бывает, смотришь объявления где-нибудь на машинах, на столбах и там «Обналичим материнский капитал». Меня это немного коробит — это неправильно, дискредитирует благочестивых людей, заставляет государственные органы каждого подозревать, что хотят провести какие-то махинации. Это неприятно.

Контроля больше — сроки дольше?

В закон о маткапитале уже вносили поправки: например, в 2015 году запретили использовать его средства на погашение жилищного займа от микрофинансовой организации. Решение обосновывали статистикой МВД за 2010—2013 годы, когда 23% от общего числа мошеннических действий с маткапиталом приходилось на ипотечные займы от МФО. В Татарстане в 2013 году в эту кампанию по борьбе со схемами попал и вице-президент «Опоры России», совладелец УК «Центр микрофинансирования» и председатель совета директоров Автоградбанка Павел Сигал. Пять лет назад его арестовали по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом на сумму 10,5 млрд рублей. Позднее сумма ущерба была снижена до 29 млн рублей. В итоге уголовное дело развалилось, а в октябре 2014 года предприниматель вышел на свободу.



Региональный руководитель Ипотечного центра Казани Рузэль Насыбуллин подтверждает рейтинг ОНФ, отмечая, что самые распространенные схемы обналичивания средств маткапитала — это выкуп квартиры у родственника, покупка несуществующей недвижимости и оформление фиктивных договоров ипотеки с организациями, которые предлагается исключить из перечня.

— Как раз эти три момента законопроектом будут исключены, Пенсионный фонд в рамках государственного взаимодействия со своими организациями будет запрашивать информацию об объектах, на которые используется маткапитал. Будет все более или менее цивилизованно, и, я так понимаю, эти схемы уйдут с рынка, — комментирует эксперт. — Но в Татарстане существует еще одна схема — деньги берутся на строительство дома, выкупается земельный участок в далекой деревне и получается разрешение на его строительство.

В целом он отмечает, что количество махинаций после вступления поправок в силу однозначно должно уменьшиться.

— С ипотекой работать в основном будут банки. Все, что касается выкупа у родственников долей, возможно, это останется, просто вопрос уже именно в контроле со стороны Пенсионного фонда, — считает Рузэль Насыбуллин.

Вместе с тем, по его словам, Пенсионный фонд утверждает, что схема работы уже отработана и изменения не приведут к затягиванию процесса получения средств материнского капитала: «Сроки сохранятся, все это будет выясняться в рамках межведомственного взаимодействия. Я считаю, что ничего не изменится».

Пенсионный фонд утверждает, что схема работы уже отработана и изменения не приведут к затягиванию процесса получения средств маткапитала. Фото Олега Тихонова



Из программы нужно убирать трехлетний мораторий

Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова также поддерживает решение федеральных властей ужесточить надзор за использование средств маткапитала.

— Будут исключены организации, которые неподконтрольны Банку России. Это, наверное, все-таки правильно, поскольку мы говорим о том, чтобы максимально снизить число нарушений законодательства в этой сфере, и деньги действительно пойдут на нужды семьи. Подконтрольные ЦБ организации не будут использовать незаконные схемы для обналичивания маткапитала.

При этом с мнениями отдельных экспертов, что ограничения могут ударить по игрокам жилищного рынка и даже привести к удорожанию ипотеки, собеседница издания несогласна: «У нас же ипотека работает не только с маткапиталом — это одна из составляющих, поэтому не думаю, что подорожает. Наоборот, все будет более прозрачно».

Риелторы также не видят в законопроекте никаких последствий для продавцов и покупателей жилья: «Никаким образом это не скажется на рынке. Потому что у тех семей, которые обращались к «иным» кредитным организациям, не стояла задача улучшить жилищные условия. Их целью было обналичить маткапитал. Поэтому никаких последствий не будет. И я согласна, что надо ужесточать контроль. Другое дело, что из программы нужно убирать трехлетний мораторий. Если бы не он, люди не обращались бы к «иным» организациям. Многие хотят улучшить свои жилищные условия сразу после рождения ребенка. Однако пока он не достиг трех лет, закон разрешает тратить деньги только на погашение ипотеки. По этой причине многие формально берут ипотеку в банке на сумму маткапитала и теряют на этом от 20 тысяч рублей», — посетовала руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.