Спасти от сноса: «Свей» просит о повторной экспертизе для ЖК «Золотая середина»

Рашид Аитов и его адвокаты расспросили эксперта, вынесшего заключение о ненадежности фундамента под долгостроем

Фото: Ирина Плотникова

В суде по делу главы «Свея» Рашида Аитова стороне защиты, как и дольщикам, удалось задать вопросы эксперту, который совместно с коллегой из КГАСУ решал судьбу многострадального долгостроя в ЖК «Золотая середина», попавшего под снос. Напомним, после многолетних тяжб Фемида удовлетворила иск казанского исполкома о демонтаже половины 18-этажного дома как самовольной постройки. Вызванный в суд специалист изучал проектную документацию проблемного объекта и выносил по исследованию свое заключение. Подробности — в материале «Реального времени».

Самочувствие стало лучше

Очередное заседание по делу главы «Свея» прошло в измененном составе — представителей компании не было, зато пришли пять дольщиков ЖК «Золотая середина». На вопрос судьи Нурии Залялиевой о самочувствии обвиняемый Рашид Аитов коротко ответил, что ему получше. К делу также приобщили копию эскизного проекта квартала 71а, где и строился 6-й дом «Золотой середины». Для пояснений по делу по ходатайству стороны защиты были приглашены оба эксперта, выдавших заключение по проектной документации. На заседание пришел только один — руководитель отдела строительно-технических исследований экспертно-криминалистического отдела СУ СК РФ по РТ Ильнар Сабитов. Во время проведения того исследования он был экспертом отдела, по его воспоминаниям, это был примерно конец 2015 года или 2016 год.

— Вы всю документацию указали, которую использовали? — спросил адвокат Александр Павлов.

На это Сабитов попросил дать ему материалы экспертизы: «Я не знал, по какой именно экспертизе меня пригласили», — чтобы данные были хотя бы перед глазами, все-таки прошло не меньше двух лет. Как только Сабитов получил материалы, диалог пошел куда живее. Защитник Аитова сразу заинтересовался одним из СНИПов по строительству жилых домов, который, как выяснилось позже, на тот момент уже не действовал.

— Ссылок на данный документ по тексту нет, на него эксперт не ссылался, — объяснил Сабитов.

— При даче экспертизы не руководствовались этим документом?

— По тексту ссылок на данный документ нет, — снова повторил Сабитов.

По его словам, вопросами исследования было соответствие фундамента 18-этажного дома и несущих конструкций проектной документации, а объектом исследования — как раз сама проектная документация.

— В связи с отсутствием проектной документации она не была предоставлена экспертам, в соответствии с этим СНИПом невозможно было провести исследование, — заметил Сабитов.

Местность помню, но объекты — нет

Адвокат задал логичный вопрос: на основании каких же тогда документов были сделаны выводы?

— Это обширный вопрос. Исследование эксперта содержит ссылки на нормативную документацию, в тексте они указаны, в том числе список исследованных материалов.

— Какой документ регламентирует соответствие построенного жилого дома или незавершенного?

— Вопрос выходит за рамки заключения, такой вопрос не ставился.

— В связи с чем ссылались на СНИПы?

— Я не ссылался, а привел в перечне, потому что должен был ознакомиться с максимальным количеством технической документации, чтобы иметь конкретное представление о технической части, чтобы дать объективное заключение, — отвечал на вопросы адвоката эксперт.

Александр Павлов хотел зайти издалека, спросив, возможно ли использование документов, которые утратили силу, но судья вопрос сняла:

— Тот СНИП не действует, который указали.

— Он был заменен на другой — для жилых многоквартирных зданий, более того, он тоже указан в перечне документов.

— Почему тогда указали недействующий нормативный документ?

В диалог защитника и эксперта вмешалась судья, заметив, что специалист уже отвечал, а значит, она снимает повторный вопрос.

Адвокат интересовался, какую часть экспертизы делал лично Сабитов, но также не получил конкретного ответа.

— Она многообъектная, сложная, на какие вопросы смогу ответить, буду отвечать. Невозможно разделить, решения принимались коллегиально.

— Значит, вы не можете сказать, какую именно часть делали? — напирал адвокат.

Но судья сняла и этот вопрос и попросила не комментировать и не трактовать высказывания приглашенного эксперта, а только задавать вопросы.

— Почему не были использованы данные геологических изысканий?

— Есть перечень документов, который был использован. В исследовательской части все расписано. Вы, наверное, говорите о техническом отчете об инженерно-геологических изысканиях?

Адвокат заметил, что там идет только ссылка на него, но сам документ не использовался. «В деле этого технического отчета не было и нет. У вас не было его», — считает Александр Павлов.

— Ответ есть на этот вопрос, не вижу смысла перечитывать материалы. Ответ на вопрос (по фундаменту и устойчивости несущих конструкций, — прим. ред.) дан, соответственно, вывод есть. Было достаточно данных, — ответил эксперт.

— Верно ли, что при исследовании несущих способностей фундамента выбрали наихудшие показатели без учета отчета?

— Не могу ответить, нужно подготовиться, — «сдался» Ильнар Сабитов.

Ответы на вопросы адвоката показали, что Сабитов выезжал на место, местность помнит, но назвать количество этажей у ближайших строений затруднился, не помнит.

Имеющиеся материалы необъективны

На этом вопросы адвоката закончились, поэтому за уточнениями к эксперту обратился Рашид Аитов.

— Когда дом начинают строить, что начинают делать? — прямо начал Аитов, но судья отклонила его вопрос. «Геологию брали или нет?» — снова попытался он задать вопрос, и Нурия Залялиева и его отклонила, заметив, что его уже задавал адвокат.

Один из дольщиков попытался узнать необходимую длину свай для такого объекта, но этот вопрос, по словам Сабитова, также выходил за рамки исследования.

— Вы обязаны изучать документы, которые недействительны? — вступил старший помощник прокурора Московского района Наиль Уразбаев.

— Данный документ (устаревший СНИП, — прим. ред.) изучен, но на него не ссылались. Это исходный документ, после которого началось изучение, — ответил Сабитов.

После этого приглашенного эксперта было решено отпустить, но сторона защиты сразу заинтересовалась вторым — заведующим кафедрой оснований, фундаментов, динамики сооружений и инженерной геологии с ученой степенью доктора технических наук (речь об Илизаре Мирсаяпове, — прим. ред.) и настаивала на его приглашении.

— Мы его не можем найти, приглашали. Наверное, учеба началась. Еще свяжемся, — ответила судья, заметив, что он уже приходил на заседание, правда, в тот день, когда его отменили.

— Необходимости в этом нет. Выводы комиссионные есть, там мнения обоих. Допрос второго эксперта будет аналогичен сегодняшнему. В компетентности Сабитова сомнений не возникает, — посчитал старший помощник прокурора.

Судья ответила, что вопрос пока открытый, эксперта попробуют вызвать на следующие заседания. Затем адвокаты Аитова Александр Павлов и Руслан Игнатьев заметили, что хотят изучить системный блок, изъятый на время следствия из Управления градостроительных разрешений. Защитникам нужно просмотреть файлы, в которых есть словосочетание «Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ», их интересовал период с февраля по май 2014 года. Например, разрешение для «Свея» на строительство 16-этажного жилого дома в квартале 71а и для «Магстроя» и «Свея» на 9-этажный дом в том же квартале. Внимательно изучив то, что выдавал поисковик, и зачитав некоторые документы, адвокаты закончили.

— Имеющиеся материалы необъективны, это связано в том числе и с измерениями — нет данных о поверке техники, вызывают вопросы сами заключения. Имеющиеся материалы неполные, недостоверные. Поэтому есть необходимость в повторной экспертизе, которую может провести Приволжский региональный центр судебной экспертизы в Нижнем Новгороде. Вопросы те же — соответствует ли фундамент проектной документации, нет ли угрозы безопасности людей и их жизни, — попросил адвокат Александр Павлов.

Дольщики его просьбу о новой экспертизе также поддержали, но старшему помощнику прокурора потребовалось время на ознакомление с ходатайством.