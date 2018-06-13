Татьяна Прокофьева: «Оказалось, некоторые дороги через казанские поселки попросту не нужны»

В парламенте Татарстана обсудили генплан Казани: авторы проектировали «город без окраин», а население голосовало за «город без дорог»

Фото: Инна Серова

Накануне проект нового генерального плана Казани получил одобрение на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и комиссии по контролю за реализацией федеральной государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». А перед началом заседания главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева заверила корреспондента «Реального времени», что в проект генплана до его окончательного принятия будут внесены «все изменения в планировании дорог, которые проектировщики пообещали внести на публичных слушаниях».

Черно-белое «пространство жизнедеятельности»



— В заголовок вынесено «Казань», но это касается… всех муниципалитетов, — подчеркнул, открывая заседание, председатель комитета Марат Галеев. — Роль генпланов по федеральному законодательству сейчас существенно возрастает, это ключевой, базовый документ, если нет генплана, делать что-то серьезное по части строительства муниципалитеты не имеют права. Ну и XXI век, изменилась концепция развития городов во всем мире. Если раньше города строились по принципу: предприятие — вокруг жилье, то сейчас предприятия выносятся за среду обитания чаще всего, концептуально это поменялось… Вопросы комплексного освоения, общественные пространства, здоровая среда выходят на первый план.

После такого вступления название доклада — «Новый генеральный план г. Казани как пример комплексного освоения территории и формирования благоприятной городской среды» — не вызвало вопросов. Донести до депутатов суть проекта доверили двум докладчикам — заместителю министра строительства и ЖКХ РТ Владимиру Кудряшеву и главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой.

Кудряшев, что называется, стал танцевать от печки — тщательно продемонстрировал положительные изменения качества среды, произошедшие еще до завершения работы над новым генпланом.

— Пространство республики рассматривается в первую очередь как пространство жизнедеятельности человека, — провозгласил он и подробно рассказал о достижениях последних лет в обустройстве парков, скверов и набережных Татарстана и об изменениях, произошедших в облике Казани с советских времен.

Кудряшев, что называется, стал танцевать от печки — тщательно продемонстрировал положительные изменения качества среды, произошедшие еще до завершения работы над новым генпланом



Свои слова замминистра строительства иллюстрировал слайдами, на которых, видимо, для большей наглядности фото советской Казани и даже Казани 10-летней давности были представлены в черно-белом формате. Он предложил «почувствовать разницу» в качестве городской среды. Выглядело черно-белое прошлое, как и требовалось, весьма неказисто. Но усилия Кудряшева изобразить радужное будущее нивелировались его же сообщением, что новым генпланом «предусмотрено интенсивное развитие городского округа за счет внутренних резервов, внутри старых границ». Ведь планируемое увеличение плотности застройки, в какие красивые слова это ни облекай, неминуемо повлечет сужение тех самых общественных пространств, которые обеспечивают горожанам жизненный комфорт.

В сетях «Газпрома»

Не дожидаясь выступления второго докладчика, депутат Госсовета и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков обрушил на Владимира Кудряшева вопросы, актуальные для его ведомства и для многих горожан:

— Кто единым генпланом занимается в целом по республике?

— Координатором работы по территориальному планированию в республике выступает Министерство строительства, но при этом градостроительные документы проходят согласование…

— Ну хорошо, я понял… Вопросов много, конечно… При строительстве не учитываются инженерные сети. Это и [сети] «Водоканала», а с газом уже вообще проблема стала… «Салават купере», например, строили — то стоянка нужна, то еще что-то не учтено. Минимально допустимые расстояния до магистрального газопровода мы прямо на полметра прошли… И не знаем, что делать! Там магистральный газопровод проходит, «пятисотка», и ничего не учтено… Ну ладно, вода прорвала. Но газ — это очень опасно! Потом на ходу начинается: «Рафкат Абдулхаевич, давайте уж как-нибудь!..» А как его? Город снести, что ли? Или газопровод по новой 50 километров проложить? Вот эти вопросы надо обязательно в генеральном плане учитывать! Согласования потом годами делаются… Какие-то коридоры оставить надо и решать как положено. Земли много, очень много, в Татарстане только миллион гектаров неосвоенных лежит, наверное. Что тут такого-то? А то ко мне ваше же министерство сейчас через ГИСУ обращается: христианское кладбище, надо снести газопровод пятисотого диаметра. Спрашиваю, почему — не отвечают. А мне надо пол-Казани оставить без газа!

— Раньше на это, честно говоря, мы не всегда обращали внимание, и мы получили такие проблемы… — прервал уже не столько вопрос, сколько монолог Кантюкова Марат Галеев. — А вопросы безопасности коммуникаций в решение одним пунктом будет добавить целесообразно.

— У нас еще много вопросов, по Салмачам, например… Главы администраций дают разрешения… Учесть надо бы! Записать отдельным пунктом, чтобы они не давали под строительство несогласованные площадки.

Рафкат Кантюков обрушил на Владимира Кудряшева вопросы, актуальные для его ведомства и для многих горожан

…По окончании обсуждения генплана Владимир Кудряшев дал понять корреспонденту «Реального времени», что ни министерство, являющееся координатором работы по разработке генпланов, ни газовики не собираются идти навстречу интересам граждан, чьи земельные наделы и дома без их ведома и по собственному неведению муниципальные чиновники буквально «посадили» в охранные зоны газопроводов. Он объяснил это тем, что жить в зоне потенциального взрыва слишком опасно.

Насколько реален план «города без окраин»?

— В 90-е годы эти недочеты были, к большому сожалению… Я помню, уламывали муниципалитеты строить в приглянувшемся месте, а внизу газопровод. Хаос творился!.. Эти проблемы теперь носят почти неразрешимый характер, — готов был продолжать разговор на острую тему Марат Галеев, однако его перебил кто-то из депутатов.

— Женщина стоит! — раздалось с места, и слово предоставили терпеливо стоявшей около трибуны Татьяне Прокофьевой. Та, по сути, повторила в сжатом до пятнадцатиминутного объема виде доклад, который подробно представлял на публичных слушаниях руководитель группы разработчиков генплана Олег Григорьев. Правда, акценты главный архитектор города расставила по-своему.

— Генплан 2007 года попал в межвременье, он нес черты советского законодательства, но создавался, когда советская экономика уже не действовала, — досталось от нее предыдущему документу, который не обеспечил гармоничного развития города, поскольку, по сути-то, и выполнен не был. — Он не был совсем мертворожденным документом, однако многие решения принимались прямо противоположно генплану. Новое законодательство Российской Федерации делает упор на важность документов территориального планирования…

Прокофьева подчеркнула, что одна из основных отличительных черт проекта нового генплана Казани и новой градостроительной политики — «переориентация на благоустройство и развитие территории города в существующих границах». Оказывается, несмотря на увлечение городских чиновников в период действия старого генплана точечной застройкой старых районов, предыдущий генплан привел к масштабному расширению городской застройки и увеличил территорию Казани в полтора раза — на 18 тысяч квадратных километров.

Много времени в своем докладе главный архитектор Казани отвела описанию «новой, полицентричной модели», в условиях которой «мир человека, живущего в любой части города, должен быть прекрасен». Фото gossov.tatarstan.ru

Указала она и на то, что новый генплан нацелен на восстановление и сохранение исторической части города. При этом главный архитектор заметила, что «мы очень многое потеряли в период подготовки к 1000-летию Казани», но не упомянула, как с вышеуказанной целью согласуется принятое буквально на днях, а вовсе не в 2005 году решение о строительстве в историческом центре, на Вахитовском холме, еще одного грандиозного современного сооружения — торгового центра.

Много времени в своем докладе главный архитектор Казани отвела описанию «новой, полицентричной модели», в условиях которой «мир человека, живущего в любой части города, должен быть прекрасен», а работать, развлекаться и отдыхать этот человек сможет и не выезжая из района, в котором живет.

— У нас не должно быть окраин, — это мой любимый слоган, подытожила описание «идеального» генплана идеального города Татьяна Прокофьева. Однако по завершении заседания в Госсовете в разговоре с корреспондентом «Реального времени» уточнила, что речь идет всего лишь о предоставлении людям такой возможности. А захотят ли инвесторы «освоить» новые городские микрорайоны, появятся ли там новые рабочие места и захотят ли занять эти места местные жители или они предпочтут ездить на работу с более выгодными условиями оплаты труда за тридевять земель — это вилами на воде писано.

Жители проголосовали за «город без дорог»

— Наш генеральный план — во многом инновационный документ по сравнению с другими городами, — сделала веское заявление Татьяна Прокофьева. А затем осторожно рассказала, как жители Казани вносили в не устроивший их по многим параметрам идеальный документ приближающие его к жизни поправки.

— Оказалось, что некоторые дороги, которые были предусмотрены в предыдущем генплане и проходили через казанские поселки, попросту не нужны, — сообщила главный архитектор и привела в пример Новое Караваево, где разработчики генплана-2018 вынесли дорогу за пределы поселка. — Жители были счастливы.

Она очень коротко и без эмоций рассказала, какое сопротивление встретили идеи проложить дороги через Новую Сосновку, Нагорный, Большие Клыки, однако Марат Галеев вмешался и потребовал еще больше урезать эту часть доклада, заметив, что это уже всем известно в мельчайших подробностях «благодаря СМИ». И главному архитектору осталось лишь перечислить несколько наиболее важных отрывочных фактов.

Марат Галеев вмешался и потребовал еще больше урезать эту часть доклада, заметив, что это уже всем известно в мельчайших подробностях «благодаря СМИ»

— К участию в публичных слушаниях по генплану зарегистрировались более четырех тысяч человек, — сообщила она цифру, характеризующую степень неравнодушия горожан к своему будущему. — Правда, были постоянные группы, которые приходили на все слушания. По нашим подсчетам, это около трети участников…

— Казань очень застроена, и если новые дороги в Новой Сосновке и Карьере не проводить по домам, их надо проводить по дачам. А дачники тоже не согласны, поэтому пока по этой дороге у проектировщиков нет решения…

— По настоянию жителей Больших Клыков принято решение не прокладывать дорогу по улицам Сабинской и Костина. Там даже наименее болезненный вариант прокладки приводит к сносу восьми домов. Это у жителей вызвало «буквально революцию». Решения проектировщиков по этой дороге пока нет, ведется работа…

Эти слова Татьяна Прокофьева произносила на фоне слайда, отражающего, по ее словам, взгляд разработчиков генплана на сложившуюся ситуацию: «Вообще без дорог?»…

«Держите общественность в курсе!»

По окончании доклада неутомимый Рафкат Кантюков вновь поднял вопрос о том, почему проект генплана не отражает интересы «Газпрома», несколько человек задали вопросы о хаотичности застройки поселков и необходимости эту застройку планировать, о перспективах территорий, освобождающихся в результате «переезда» порохового завода.

— Все эти проблемы говорят о том, что без генплана жить нельзя… — подытожил Марат Галеев. — Есть проект решения, его надо будет дополнить концепцией исторического центра, Татьяна Георгиевна. То, что сейчас есть, вряд ли нас устраивает — я имею в виду концепцию… И просьба держать общественность в курсе. Когда общественность не в курсе, это играет отрицательную роль!