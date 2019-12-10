Казань — Хайнань: крах «Жемчужной реки» не помешал росту турпотока

Несмотря на проблемы на старте проекта, смена туроператора помогла китайскому острову не растерять клиентов и даже стать быстрорастущим направлением

Фото: Максим Платонов

Ровно год назад произошел один из самых заметных туристических кризисов в истории Татарстана: тогда в результате банкротства туроператора «Жемчужная река» около четырехсот татарстанцев не смогли вовремя улететь с китайского острова Хайнань. Задержка составила около четырех суток, к решению ситуации подключились татарстанские власти. Как выяснило «Реальное время» у представителей туриндустрии, неудачное открытие нового направления не помешало растущему интересу татарстанцев к курортам Китая, даже обсуждается возможное открытие прямых рейсов из Казани в Харбин.

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Прошлогодние проблемы с застрявшими на острове Хайнань туристами из Татарстана, по словам представителей туриндустрии, практически не повлияли на популярность направления в этом году. В 2019 году полеты на остров восстановились. Не обошлось, правда, совсем без эксцессов и в этом году — в самом начале декабря, например, почти на двое суток задержался вылет с острова рейса авиакомпании I Fly — но это было связано с закрытием аэропорта Нанкин. В целом же Хайнань стал одним из самых быстрорастущих направлений у татарстанских туристов в этом году.

Юлия Каурова, директор туристического агентства «Другое измерение», рассказала «Реальному времени», что за год все забыли про прошлогодние проблемы, никто из покупателей о них даже не спрашивает.

— С весны, когда пошли рейсы, Китай бронируется очень хорошо. Это направление недорогое, плюс есть разные варианты вылетов — они довольно частые. Туроператор сейчас другой — «Жемчужная река» обанкротилась, мелькнула на небосводе и потухла быстро. С весны летает «Тез-тур» и ему доверяют. Проблемы, которые возникали несколько дней назад, — они не связаны с какими-то сложностями у туроператора, — отметила Каурова.

Согласна с ней и Ольга Байкеева, генеральный директор туристической компании «Олис». По ее словам, повторение прошлогодних событий маловероятно:

— Задержка вылета неделю назад была, но это — разовое событие, плюс очень многое зависит от погодных условий, от форс-мажора — это не зависит от туроператора. После прошлогодних событий с «Жемчужной рекой», конечно, первоначально был испуг: многие судились, но деньги все равно не смогли вернуть. Однако сейчас пришел другой туроператор. Сначала спрос был осторожный, но постепенно направление «раскрутилось», и сейчас поток идет хороший. Пока туры на Хайнань успешны везде, откуда началась полетная программа.

Конкретные цифры по популярности называет Рамиль Мифтахов, генеральный директор агентства индивидуального туризма «Персона Грата» и президент Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан. Прошлогодняя ситуация, по его словам, не сильно повлияла на популярность направления в этом году: изначально прямые рейсы из Татарстана были не в таком объеме, чтобы можно было говорить о развале турпотока в принципе.

— Сейчас туры туда предлагает один туроператор, средняя загрузка бортов составляет 70—80 процентов. Думаю, что так и останется, — предполагает Мифтахов.

Соответствуют этим оценкам и данные самого туроператора. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе туроператора Tez Tour, динамика продаж туров соответствует запланированным показателям, глубина продаж по направлению уже достигает майских праздничных дат. На будущий год туроператор запланировал круглогодичную полетную программу из Казани на курорты острова.

В турагентствах называют минимальную стоимость туров в зимнем сезоне 2019/2020: цена на 7 ночей с вылетом из Казани начинается от 21 300 рублей. Вылеты осуществляются два раза в неделю, покупка доступна вплоть до середины марта, в декабре — январе средняя стоимость на двоих на неделю составляет от 40 тысяч, на более поздние даты — от 55 до 60 тысяч.

По цене как Таиланд, но с медициной и «сложной» кухней

Китайский остров Хайнань большинством турагентов считается альтернативой другим недорогим «зимним» направлениям — таким, как индийский штат Гоа и Таиланд, в частности, Паттайя. Однако Рамиль Мифтахов, отмечает, что туры в Китай — достаточно специфические, в том числе — из-за кухни.

— Многие разочаровываются именно в еде, несмотря на море и качество отелей. Китайскую кухню нужно знать — иногда используются несочетаемые в нашем понимании продукты, например, жаренный в карамели карп. Есть, конечно, и свинина, и курица, просто надо знать, «где и как». Хайнань называют «Восточными Гавайями», там широкие пляжи, много хороших отелей — как сетевых, так и несетевых, туристическая инфраструктура достаточно развита — есть, что посмотреть и куда съездить, — рассказывает Мифтахов.

Есть у Хайнаня и важные преимущества. Ольга Байкеева из компании «Олис», к примеру, отмечает, что на Хайнань ездят еще и с медицинскими целями — для лечения и профилактики. В Китае довольно высокий уровень медицины, при этом довольно популярна и традиционная китайская медицина. «Некоторые отели даже дают бесплатные обследования в клиниках, что тоже привлекает туристов», — отмечает Байкеева.

И все же одним из немаловажных факторов популярности Хайнаня является то, что это — единственное место в КНР, куда можно слетать из Казани прямым рейсом. Для большинства остальных территорий Китая, кроме того, нужна виза — исключение составляют, собственно, Хайнань и Гонконг — и то в составе туристической группы. В сочетании с отсутствием прямых перелетов необходимость в получении визы не способствует популярности малознакомой для жителя европейской России страны.

В консульстве очень хотят, чтобы или китайская, или российская компания осуществляла перелеты между Казанью и Китаем. Фото Олега Тихонова

Пянь Саоцян, атташе генерального консула КНР в Казани, в беседе с «Реальным временем» отметил, что в консульстве очень хотят, чтобы или китайская, или российская компания осуществляла перелеты между Казанью и Китаем.

— Это даст импульс для развития турпотока и из Казани в Китай, и наоборот. В основном туристы из Татарстана сейчас летят в южную часть Китая. Но Китай — большая страна, с большим разнообразием. Насколько я знаю, ведется работа над рейсами из Харбина в Казань через Новосибирск или Екатеринбург, обсуждается и рейс в Пекин. Там в этом году открыт один из крупнейших аэропортов мира, это — хорошая возможность для нас для открытия прямого рейса, мы обсуждаем эту возможность с коллегами из республики, — сообщил Саоцян.

Четыреста разгневанных татарстанцев

Напомним, в начале осени прошлого года — а точнее, во второй половине сентября — у жителей Казани появилась возможность легкого и относительно доступного отдыха в довольно экзотическом месте. В городской округ Хайкоу на южнокитайском острове Хайнань запустили прямые чартерные рейсы. Такое предложение впервые появилось на казанском рынке в 2018 году на фоне майской отмены виз для посещения острова.

Однако в начале декабря прошлого года для почти четырехсот жителей региона долгожданный отпуск омрачился очередным «туристическим коллапсом». Тогда отдыхать на Хайнань отправились 550 жителей Татарстана. Однако 7-го числа авиакомпания «ИрАэро», осуществлявшая перевозки по заказу туроператора «Жемчужная река», сообщила, что приостанавливает программу полетов в города Китая из-за долгов туристической компании в 2,3 млн долларов. В результате на тропическом острове «застряли» 369 жителей региона, а вместе с жителями других регионов пострадали около полутора тысяч человек. Как выяснилось чуть позже, еще 5 тысяч россиян не смогли вылететь в купленные туры из-за банкротства «Жемчужной реки».

На тропическом острове «застряли» 369 жителей региона, а вместе с жителями других регионов пострадали около полутора тысяч человек. Фото hainan-kitaj.ru

Туристов, которые были на острове в момент прекращения полетов, заселили в гостиницы и кормили, но отношение к задержке, естественно, далеко не у всех было положительным. В результате к проблеме подключился руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Часть туристов вернулась в Казань 11 декабря — с задержкой в 4 дня, на тот момент на острове оставалось еще 200 человек из Татарстана.