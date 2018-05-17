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Автоматические счетчики с 2019 года могут стать обязательными

07:01, 17.05.2018 3
Автоматические счетчики с 2019 года могут стать обязательными
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

С 2019 года установку в жилых домах приборов учета с дистанционной передачей показателей могут сделать обязательной процедурой.

Нововведение коснется новостроек и зданий после капитального ремонта, пишут «Известия» со ссылкой на документы Минстроя России. По мнению министерства, такая система позволит упорядочить процедуру отправки жильцами данных с приборов учета.

«Дорожную карту» проекта собираются обсудить уже на этой неделе, в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ. Поправки в действующее законодательство начнут разрабатывать в начале 2019 года. В силу изменения могут вступить не раньше 1 июля 2019 года. По прогнозу, к концу 2021 года такие системы будут использовать в 100% новостроек и половине жилых домов после капремонта.

«Реальное время» рассказывало, что в 2018 году в Мордовии капитальный ремонт проведут в 148 домах, в Кирове капремонт может подорожать на 40 копеек, а население и муниципалитеты Нижнего Новгорода задолжали Фонду капремонта почти 3 млрд рублей.

НедвижимостьТехнологииОбществоИнфраструктура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:51
    у нас в новых домах эти счетчики стоять. все равно берут по нормативу. Солнечный город.
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  • Анонимно 08:15
    за чей счет ставить будут
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    Анонимно 08:48
    глупый вопрос. вам хоть когда-нибудь ставили счетчики за счет ЖКУ?
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