Смена власти в Армении продлится «сколько нужно» — Пашинян

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что смена власти в стране продлится «сколько нужно».



Также он рассказал о возможности переломить политическую ситуацию в стране «нежно». Говоря в интервью «Коммерсанту» о дальнейших действиях, Пашинян заметил, что план прежний: «Революция продолжается».

Главный кандидат на место премьер-министра страны добавил, что заявления российских властей по текущей ситуации в стране оценивает «очень хорошо»: «Мы имеем заверения и впечатление, что они уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил Пашинян.

Протесты в Армении начались 13 апреля и продолжаются до сих пор. Население выступало против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост главы правительства. Парламентарии пытались назначить его на должность, несмотря на протесты. В ответ Пашинян объявил «бархатную революцию», а Саргсян через несколько дней сложил полномочия.

Новый выборы премьера Армении прошли 1 мая. Единственным кандидатом был Пашинян. За него проголосовали 45 депутатов, против – 56. Для назначения ему требовалось минимум 53 голоса. Если выбрать премьер-министра со второй попытки не удастся, правительство распустят.