Правящая партия Армении согласилась избрать премьер-министром Никола Пашиняна

Республиканская партия Армении, которая является правящей в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов. Об этом сообщил глава партийной фракции Ваграм Багдасарян.



«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — сказал Багдасарян.

Три другие партии, представленные в парламенте, поддерживают лидера оппозиционеров Никола Пашиняна, который возглавил массовые протесты в стране, пишет Panarmenian.

Накануне Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении. Повторные выборы пройдут через неделю, 8 мая.