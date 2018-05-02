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Правящая партия Армении согласилась избрать премьер-министром Никола Пашиняна

19:21, 02.05.2018
Правящая партия Армении согласилась избрать премьер-министром Никола Пашиняна
Фото: скриншот видео youtube.com

Республиканская партия Армении, которая является правящей в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов. Об этом сообщил глава партийной фракции Ваграм Багдасарян.

«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — сказал Багдасарян.

Три другие партии, представленные в парламенте, поддерживают лидера оппозиционеров Никола Пашиняна, который возглавил массовые протесты в стране, пишет Panarmenian.

Накануне Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении. Повторные выборы пройдут через неделю, 8 мая.

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