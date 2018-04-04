По итогам 2017 года Россия стала лидером по числу дел в ЕСПЧ

Россия в 2017 году стала лидером по числу новых дел и дел на стадии рассмотрения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).



Совокупное число новых российских дел составило 370, что на 30% больше по сравнению с 2016 годом. На второй строчке расположилась Турция — 138 дел. Тройку замыкает Румыния — 110 дел, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный доклад по деятельности Страсбургского суда.

На стадии рассмотрения в ЕСПЧ находилось в общей сложности 1 689 российских дел. Второе место также у Турции — 1 446, за ней Украина — 1 156. По числу закрытых дел на первом месте Италия, на втором — Венгрия. Тройку замыкает Россия.

При этом Россия также стала лидером по числу новых приоритетных дел и по числу дел, которые попали под усиленных контроль, — 18,2% от общего числа дел.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном решении властей РФ денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. Позже в Госдуме опровергли информацию.

