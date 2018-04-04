По итогам 2017 года Россия стала лидером по числу дел в ЕСПЧ
Россия в 2017 году стала лидером по числу новых дел и дел на стадии рассмотрения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Совокупное число новых российских дел составило 370, что на 30% больше по сравнению с 2016 годом. На второй строчке расположилась Турция — 138 дел. Тройку замыкает Румыния — 110 дел, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный доклад по деятельности Страсбургского суда.
На стадии рассмотрения в ЕСПЧ находилось в общей сложности 1 689 российских дел. Второе место также у Турции — 1 446, за ней Украина — 1 156. По числу закрытых дел на первом месте Италия, на втором — Венгрия. Тройку замыкает Россия.
При этом Россия также стала лидером по числу новых приоритетных дел и по числу дел, которые попали под усиленных контроль, — 18,2% от общего числа дел.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном решении властей РФ денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. Позже в Госдуме опровергли информацию.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым