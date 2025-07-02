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Путин: сеть аэропортов в России должна развиваться динамично

21:00, 02.07.2025

К 2030 году пропускная способность аэропортов должна увеличиться на 40%, напомнил глава государства

Путин: сеть аэропортов в России должна развиваться динамично
Фото: Максим Платонов

Сеть аэропортов в России должна динамично развиваться и не сбавлять темпов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Вы сказали, к 2030 году предполагается увеличение пропускной способности аэропортов на 40%. Это большая работа в целом.., — заметил глава государства после доклада руководителя Минтранса Романа Старовойта.

Президент также уточнил, были ли подсчитаны и названы необходимые суммы для развития аэропорта с учетом инфляции.

Ранее депутаты Татарстана предложили построить аэропорт в Свияжском логистическом центре.

Дарья Сайфиева

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