Путин: сеть аэропортов в России должна развиваться динамично
К 2030 году пропускная способность аэропортов должна увеличиться на 40%, напомнил глава государства
Сеть аэропортов в России должна динамично развиваться и не сбавлять темпов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
— Вы сказали, к 2030 году предполагается увеличение пропускной способности аэропортов на 40%. Это большая работа в целом.., — заметил глава государства после доклада руководителя Минтранса Романа Старовойта.
Президент также уточнил, были ли подсчитаны и названы необходимые суммы для развития аэропорта с учетом инфляции.
Ранее депутаты Татарстана предложили построить аэропорт в Свияжском логистическом центре.
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