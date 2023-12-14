Благотворительный фонд «Махеевъ» принял участие в Марафоне добрых дел

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

В завершение декады инвалидов, которая в Татарстане ежегодно проходит с 1 по 10 декабря, в Елабуге прошел Марафон добрых дел. Он стал традиционным мероприятием: вот уже девятый год подряд благотворители из числа горожан и предприятий города дарят детям с ограниченными возможностями здоровья подарочные сертификаты, помогают покупать дорогостоящие препараты для лечения и специализированную мебель, преподносят средства реабилитации, электронику и «закрывают» иные нужды семей с детьми-инвалидами.

В 2023 году елабужские благотворители пожертвовали в помощь детям более 1 миллиона рублей. С приветственным словом к участникам марафона обратилась депутат Госдумы от Республики Татарстан Татьяна Ларионова, участвовал в мероприятии глава ЕМР Рустем Нуриев.

Мама особенного ребенка из Елабуги Зухра Ишкиняева рассказывала журналистам:

— Порой человек оказывается в тупиковой ситуации — ты не знаешь, что делать. И самое страшное — когда чувствуешь свое бессилие перед болезнью своего ребенка и не можешь ему помочь. Не секрет, что нам нужны очень дорогостоящее оборудование, очень дорогостоящие медикаменты. Как мама особенного ребенка, я это знаю. И это очень большая поддержка для нас, что такие марафоны проводят в нашем городе!

Благотворительный фонд «Махеевъ» помог нескольким семьям — общая сумма перечислений составила больше 100 тысяч рублей. Например, фонд подарил сертификат на покупку противосудорожного препарата Глебу Сваричу. Сейчас мальчик учится в 8 классе коррекционной школы, преподаватели отмечают его интерес к учебе. Лекарство не предоставляется за счет госбюджета, но прием препарата, по мнению врачей, прекращать нельзя: он сильно облегчает состояние ребенка. Валерия Сварич, мама Глеба, говорит:

— Это хорошая традиция, что в нашем городе помогают детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям. Как, например, в нашем случае: нам помогли купить жизненно необходимое и очень дорогостоящее лекарство — от благотворительного фонда «Махеевъ» мы получили сертификат на его покупку. Спасибо большое благотворителям и лично Леониду Анатольевичу Барышеву, который лично откликнулся на нашу просьбу помочь купить лекарство для Глеба. И, конечно, другим благотворителям, которые не остаются равнодушными.

В свою очередь, Глеб подарил Леониду Барышеву, гендиректору АО «Эссен Продакшн АГ», картину, которую написал сам. Праздник добра в очередной раз принес всем хорошие эмоции и позволил елабужским семьям ощутить: они не одни со своей бедой, им многие готовы помочь.

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