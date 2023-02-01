США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против десяти человек и 12 компаний, которые, по мнению американских властей, связаны с Россией. Об этом пишет RT.

— Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса, — написано в документе.

Отмечается, что в список включили граждан Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова. Также в санкционный список попал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Страны Запада начали вводить санкции против России после объявления главой государства Владимиром Путиным специальной военной операции. Ко всем антироссийским санкциям ЕС, принятым с 14 сентября, присоединились восемь стран, включая Украину.

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Айрат Назипов