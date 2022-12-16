Проект «Казаньоргсинтеза» по водоочистке получил награду конкурса Минэкологии

Фото: Максим Платонов

Проект «Казаньоргсинтеза» по водоочистке стал лауреатом главного республиканского конкурса в области экологии «ЭКОлидер», организованного Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Проект модернизации блока очистных сооружений и строительства блока водоподготовки получил диплом лауреата в номинации «Экологическая безопасность».

Награду из рук первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина получил руководитель по экологии КОС Ильнар Мухаметшин. Награждение состоялось в присутствии министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова.

— Конкурс «ЭКОлидер» — это тот праздник, который нас всех объединяет. Здесь, сегодня со сцены, мы говорим спасибо всем тем, кто является настоящими энтузиастами, вкладывающими все свои силы в вечное — в экологию. Подводя итоги нашего конкурса, мы чествуем победителей, а главное — говорим о будущем: о том, как сделать нашу страну, нашу республику чище и лучше, — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Новый блок водоподготовки с собственным резервуаром воды был открыт в мае 2022 года. Мощность установки, которая снабжает питьевой водой «Казаньоргсинтез» и жилой массив «Салават купере», составляет 40 тыс. кубометров воды в сутки. Блок водоподготовки дополнил имеющийся цех, благодаря чему суммарная мощность достигла 140 тыс. кубометров в сутки.

Применяемая в блоке технология очистки позволила отказаться от использования жидкого хлора — обеззараживание воды теперь проводится гораздо более безопасным гипохлоритом натрия. Кроме того, проектом предусмотрена установка уникальных каталитических фильтров российского производства, которые будут очищать воздух перед подачей в резервуар чистой воды.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». Токен: Pb3XmBtzsruXB2Hn462U47m3dgvdtZMGodkB78z

Реализация проекта позволила повысить качество водоснабжения ЖК «Салават купере» и обеспечить водой перспективную застройку на востоке Казани. Расширение комплекса положительно отразилось и на стабильности водоснабжения самого предприятия. Резерв мощности позволяет снизить вероятность внеплановых переключений режимов работы оборудования, которые сопровождаются сбросом избытка сырья на факел. Повышение качества водоснабжения способствует еще и повышению общей эффективности работы «Казаньоргсинтеза», а также снижению воздействия на атмосферный воздух.

Фото: Максим Платонов, пресс-служба СИБУРа