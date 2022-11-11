Жителя Елабуги обвинили в сбыте наркотиков и хранении спирта без лицензии

Фото: СУ СК России по Татарстану

Жителя Елабуги обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и хранении спиртосодержащей продукции без лицензии, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Обвиняемый в 2022 году приобрел у неустановленного лица марихуану для дальнейшего сбыта и какое-то время хранил ее у себя дома. 28 июля он продал знакомому 20 спичечных коробков с более чем 66 граммами марихуаны за 60 тысяч рублей. Наркотики изъяли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На следующий день в доме обвиняемого обнаружили еще 22 коробки с наркотиком массой более 81 граммов.

Также дома у обвиняемого находились 393 литра спиртосодержащей продукции, которую мужчина приобрел у неустановленного лица в Оренбургской области. Она была разлита в бутылки известных алкогольных брендов.

В первом квартале 2022 года в Татарстане зафиксировали 650 случаев острых отравлений химической этиологии в быту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 8,2%.



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Маргарита Головатенко