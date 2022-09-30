Генсек НАТО прокомментировал заявку Киева на вступление в альянс

Генсек альянса Йенс Столтенберг прокомментировал заявку Киева на вступление в альянс, сообщает «РИА Новости».



— Двери в НАТО остаются открытыми. Мы демонстрировали это в последние годы… Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель сейчас — оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься. Сейчас именно это главная задача альянса, — сказал он.

Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать ей помощь.

Фото: wikimedia.org

Сегодня в Георгиевском зале Московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

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Маргарита Головатенко