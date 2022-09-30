Сенатор Гумерова: трагедии в Казани и Ижевске «произошли по вине людей, страдающих психическими заболеваниями»

Фото: мэрия Казани

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложение о введении режима допуска граждан на школьные территории может быть одним из основных в системе мер. Об этом пишет RT.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов. Свое обращение они направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В вопросе безопасности школ, по мнению Гумеровой, в первую очередь необходимо совершенствовать законодательство, в том числе снять противоречия между законом об охране здоровья граждан и законом о полиции. Это нужно для того, чтобы списки граждан, которые имеют психические отклонения и состоящие на учёте, ввиду того, что страдают такими заболеваниями, были переданы в закрытом режиме сотрудникам МВД. Правоохранители могут отслеживать их и профилактировать впредь.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре подчеркнула, что трагедии в Казани, Ижевске и Ульяновске «произошли по вине людей, страдающих психическими заболеваниями».

Фото: council.gov.ru

— Непосредственно физической охраны, это должны быть хорошо обученные и оснащённые люди, не бабушки-пенсионерки, которые не владеют никакими навыками, а именно прошедшие специальную подготовку люди, — заявила она.

В настоящее время уже появилась инструкция для директоров образовательных учреждений, сегодня она доведена до антитеррористических комитетов в регионах, «чтобы директорам было легче ориентироваться».

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Известно, что напавший на школу находился на учете в психоневрологическом диспансере.

В апреле в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области произошла стрельба. Мужчина во время тихого часа пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого он покончил с собой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что мужчина состоял на учете как психически больной.



Утром 11 мая 2021 года в гимназию №175 пришел ее бывший ученик Ильназ Галявиев и устроил стрельбу. Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — погибли. Утром перед трагедией Галявиев создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить много людей и застрелиться самому, к этому же он призывал и читателей. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». Позже появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок, матерясь, заявляет силовикам: 2 месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть. Ильназа Галявиева признали вменяемым, ему грозит пожизненное заключение.



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Татьяна Леухина