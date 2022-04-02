Новости общества

18:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Театры в Татарстане направят средства от показов спектаклей в фонд помощи ДНР и ЛНР

17:40, 02.04.2022
Театры в Татарстане направят средства от показов спектаклей в фонд помощи ДНР и ЛНР
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане театры объявили о начале акции по сбору средств в помощь республикам Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

С 1 по 20 апреля 13 республиканских театров проведут благотворительные показы спектаклей. Вся выручка от них пойдет в фонд помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бугульминский государственный Русский драматический театр имени Баталова 3 апреля покажет спектакль «Касатка». В этот же день Набережночелнинский государственный театр кукол представит постановку «Муха-Цокотуха».

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Кариева 13 апреля покажет сказку «Асылкош җыры» («Песня дивной птицы»).

Вчера Министерство обороны РФ выделило Татарстан в числе регионов, которые вносят значительный вклад в оказание гуманитарной помощи в ходе специальной военной операции России на Украине.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также