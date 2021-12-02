ЕС ввел пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии. Причиной стал миграционный кризис. Брюссель принял его за «гибридную атаку» со стороны белорусской столицы. Ограничительные меры введены в отношении 11 юридических и 17 физических лиц.

Например, в реестр юрлиц вошли авиакомпания «Белавиа», турагентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», «Беларусьнефть». А в список физлиц попали глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, командир ОСАМ Игорь Крючков, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В прошлом месяце появилась информация, что «Аэрофлот» может попасть под санкции Евросоюза из-за того, что якобы авиакомпания перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а те впоследствии пытаются пересечь границу с Польшей. Позднее президент России Владимир Путин заявил о непричастности «Аэрофлота» к кризису на границе Белоруссии и ЕС.

Диана Жиленкова