В Киргизии предложили восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

Власти Киргизии предложили России восстановить железнодорожное пассажирское сообщение. Его приостановили в 2020 году из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Кыргызской республики.

Планируется отправлять пассажирские поезда дважды в неделю по маршруту Бишкек — Москва, раз в неделю — Бишкек — Казань, раз в восемь дней — Бишкек — Новосибирск. Так как попасть на территорию России эти поезда могут только через Казахстан, киргизские власти ведут переговоры с казахстанской стороной с целью возобновления пассажирских транзитных железнодорожных перевозок. В связи с эпидемиологической обстановкой проезд на наземном и железнодорожном видах транспорта через территорию Республики Казахстан пока невозможен. Из-за этого граждане Киргизии могут попасть в РФ только воздушным путем. При этом грузовое железнодорожное сообщение между нашими странами не прерывалось.

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Тем временем с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Багамами, Швецией и рядом других стран.



Дарья Акимова