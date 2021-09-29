Мэр Саратова предложил установить лимит на домашних животных для горожан

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил установить лимит на количество домашних животных для горожан. Начать хотят с собак. По его мнению, так можно решить проблему с безнадзорными собаками.

— Мы пришли к выводу, что учет животных и ограничение их количества в жилых секторах и на частных коммерческих территориях (стройки, автостоянки) — это отправная точка в решении вопроса наличия животных на улицах городов, — рассказал Исаев радиостанции «Говорит Москва».

Власти Саратова пока не разработали нормативы для ограничения на содержание животных жителями города. Однако они уже обсуждают этот вопрос с Ассоциацией городов Поволжья.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе правительство России поддержало законопроект о праве регионов вводить свои правила содержания и выгула домашних животных. Они должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, животных и сохранность имущества.



Тем временем власти Казани в июле анонсировали глобальный план — сделать столицу Татарстана городом, где не будет бродячих животных. К проблеме намерены подойти серьезно: изучать мировой опыт, привлечь специалистов, поправить законодательство и т. д. В городе еженедельно работает мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак.



Татьяна Демина