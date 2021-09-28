Новости общества

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Авиастроительный район Казани

17:45, 28.09.2021
В субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Авиастроительный район Казани
Фото: kzn.ru

В ближайшую субботу, 2 октября, в Авиастроительный район приедет мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак, сообщает мэрия Казани.

Привести питомца к специалистам можно с 10.00 до 14.00, прием проходит на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2 в порядке живой очереди.

Животным окажут комплекс ветеринарных услуг бесплатно. Жители города могут стерилизовать и вакцинировать своих собак, оформить им ветеринарный паспорт и чипировать питомца, повесив на ухо бирку.

Фото: kzn.ru

В минувшую субботу, 25 сентября, ветеринары оказывали услуги в Советском районе города.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также