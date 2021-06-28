Госпремию Татарстана имени В.Е. Алемасова присудили трем молодым ученым

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии Татарстана имени В.Е. Алемасова. Она вручается молодым ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.

Премию присудили:

Доценту кафедры технологии строительных материалов КГАСУ Дамиру Аюпову за значительный вклад в разработку научных основ получения стабильных битумполимерных дисперсий дорожного и гидроизоляционного назначения.

Старшему научному сотруднику лаборатории гидродинамики и теплообмена Казанского научного центра Российской академии наук Илье Саушину за значительный вклад в развитие методов оценки расхода многокомпонентных течений в нефтепроводах.

Доценту кафедры лазерных технологий КНИТУ-КАИ Илье Цивильскому за значительный вклад в развитие физических основ технологии плазменной обработки металлопорошковых композиций для аддитивного производства и получение изделий наукоемкого машиностроения.

В начале июня помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» стали лауреатами Государственной премии в области науки и технологий за 2020 год.

Алексей Нечаев