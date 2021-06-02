Больше трети россиян имеют «финансовую подушку»

Больше трети россиян имеют «финансовую подушку». Таковы данные опроса холдинга «Ромир».

Согласно результатам опроса, 35% россиян имеют «подстраховывающие сбережения». 65% признались, что не имеют никаких сбережений, чаще всего это люди от 18 до 24 лет. Больше остальных сбережения имеют люди в возрасте от 60 лет.

Для 31% опрошенных финансовая подушка составляет выше 200 тысяч рублей. Сбережения от 100 до 200 тысяч приемлемы да 21% респондентов, от 60 тысяч до 100 — для 20% опрошенных, пишет ТАСС.

Ране сообщалось, что пандемия коронавируса изменила размер необходимых накоплений россиян на «черный день». Основатель и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павел Гужиков считает, что объем накоплений должен составлять от 6 до 9 расходов семьи на месяц, международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер называет цифру в 6—12 месячных трат.

Ольга Плешкова