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В кожно-венерологическом диспансере Челнов назначили нового главврача

22:37, 29.04.2021
В кожно-венерологическом диспансере Челнов назначили нового главврача
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах назначили нового главврача кожно-венерологическом диспансера — филиала республиканского клинического КВД. Им стала Татьяна Смирнова.

С 2011 года медучреждением руководила Лениза Гайнуллина. Она ушла с должности после истечения срока контракта, пишут «Челнинские известия». После этого исполняющей обязанности главврача стала Смирнова.

В 2009 году она окончила Казанский государственный медицинский университет. Смирнова работала в КВД Челнов врачом-дерматовенерологом и заведующей вторым дерматовенерологическим отделением. Специалист обладает высшей квалификационной категорией «Дерматовенерология».

На этой неделе стало известно о кадровых изменениях в двух медучреждениях Казани. Главным врачом Республиканского клинического неврологического центра стал Ильнур Шарафутдинов, а Клинику медицинского университета возглавила Оксана Бирчук.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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