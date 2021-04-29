В кожно-венерологическом диспансере Челнов назначили нового главврача

В Набережных Челнах назначили нового главврача кожно-венерологическом диспансера — филиала республиканского клинического КВД. Им стала Татьяна Смирнова.



С 2011 года медучреждением руководила Лениза Гайнуллина. Она ушла с должности после истечения срока контракта, пишут «Челнинские известия». После этого исполняющей обязанности главврача стала Смирнова.

В 2009 году она окончила Казанский государственный медицинский университет. Смирнова работала в КВД Челнов врачом-дерматовенерологом и заведующей вторым дерматовенерологическим отделением. Специалист обладает высшей квалификационной категорией «Дерматовенерология».

На этой неделе стало известно о кадровых изменениях в двух медучреждениях Казани. Главным врачом Республиканского клинического неврологического центра стал Ильнур Шарафутдинов, а Клинику медицинского университета возглавила Оксана Бирчук.



Татьяна Демина