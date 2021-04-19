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Смертельный наезд КАМАЗа на велосипедиста в Казани попал на видео

16:01, 19.04.2021
Смертельный наезд КАМАЗа на велосипедиста в Казани попал на видео
Фото: nstagram.com/region116.dtp.official

Смертельная авария с велосипедистом, который попал под колеса КАМАЗа, попала в кадр камеры уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что велосипедист выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. По информации ГИБДД Казани, он собирался развернуться со стороны магазина «Бахетле».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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