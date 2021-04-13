В Казани пройдет прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних

В Казани в четверг, 15 апреля, заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России — начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Евгения Победоносцева проведет прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Прием будет проходить с 14 до 16 часов в здании республиканской прокуратуры по адресу: Кремлевская, 14.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 291-19-25, 291-19-13 (прокуратура РТ). Звонки принимаются по будням, с 9.00 до 18.00, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.