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В Казани пройдет прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних

18:54, 13.04.2021
В Казани пройдет прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в четверг, 15 апреля, заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России — начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Евгения Победоносцева проведет прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Прием будет проходить с 14 до 16 часов в здании республиканской прокуратуры по адресу: Кремлевская, 14.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 291-19-25, 291-19-13 (прокуратура РТ). Звонки принимаются по будням, с 9.00 до 18.00, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ОбществоВласть Татарстан
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