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В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть мужчины с онкологией на пороге больницы

18:52, 13.04.2021
В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть мужчины с онкологией на пороге больницы
Фото: realnoevremya.ru

В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть мужчины с онкологией на пороге медучреждения.

Как пояснили в ведомстве, 62-летний мужчина почувствовал себя плохо около здания поликлиники на улице Столярова. Прохожие позвали на помощь врачей.

«Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом. Смерть наступила в результате серьезных осложнений на фоне онкологического заболевания», — рассказали «Реальному времени».

Ранее сообщалось, что в Казани больной раком легких мужчина умер на крыльце поликлиники.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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