В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть мужчины с онкологией на пороге больницы

В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть мужчины с онкологией на пороге медучреждения.

Как пояснили в ведомстве, 62-летний мужчина почувствовал себя плохо около здания поликлиники на улице Столярова. Прохожие позвали на помощь врачей.

«Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом. Смерть наступила в результате серьезных осложнений на фоне онкологического заболевания», — рассказали «Реальному времени».



Ранее сообщалось, что в Казани больной раком легких мужчина умер на крыльце поликлиники.



Ольга Плешкова