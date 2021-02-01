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Самолет Москва — Йошкар-Ола в воскресенье приземлился в Казани из-за плохой погоды

11:08, 01.02.2021
Самолет Москва — Йошкар-Ола в воскресенье приземлился в Казани из-за плохой погоды
Фото: realnoevremya.ru

Вечером 31 января самолет Москва — Йошкар-Ола компании RusLine совершил посадку на запасном аэродроме в Казани. Такие данные есть на сайте Международного казанского аэропорта.

Причиной экстренной посадки стали неблагоприятные погодные условия. Новый вылет в Марий Эл был запланирован на 10 часов 1 февраля.

Фото: скриншот

Также вечером 31 января сверхлегкий самолет совершил вынужденную посадку под Уфой через 5 минут после взлета. Командир воздушного судна почувствовал вибрацию в двигателе самолета и принял решение о посадке.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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