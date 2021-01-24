Главное о коронавирусе на 24 января: капли в нос от COVID-19 и слухи о третьем карантине во Франции

Стабильная ситуация

В Татарстане умерли за весь период пандемии 237 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике стабильная.



В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав РТ. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 237 случаев.



Фото: Ринат Назметдинов

Переболевшим — воздержаться от вакцинации



За последние сутки в России выявили 21 127 новых случая коронавируса, выздоровели 22 445 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 719 400 человек, а выздоровевших — до 3 131 760 человек.



Зафиксирована 491 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 99,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 441 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 587 человек.

На следующей неделе в России планируют увеличить производство и поставки вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На сегодняшний день в стране выпущено 7,6 млн доз вакцины.



Голикова порекомендовала россиянам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. Пока зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения COVID-19.



Фото: kremlin.ru

Врач Евгений Комаровский посоветовал в офисах и школах поставить приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа в воздухе. Это поможет определять плохо проветриваемые помещения. По уверениям доктора, хорошая вентиляция снижает риски заражения коронавирусом.



Правительство Пакистана одобрило экстренное использование российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Препарат стал третьим одобренным для использования в стране.

Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ. Препарат представляет собой капли в нос, применимые для детей и пожилых.

Новый карантин во Франции

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 98 747 150 человек, 2 120 840 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 994 465). На второй строчке — Индия (10 654 533), на третьей — Бразилия (8 816 254). Россия на четвертом месте (3 658 447), данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 627 746).



Больше всего смертей зафиксировано в США (417 439). За ними следуют Бразилия (216 445), Индия (153 339), Мексика (149 084) и Великобритания (97 518).

Ученые из Института Гладстона пришли к выводу, что человеческие эмбрионы уязвимы к COVID-19, если вирус проникает в утробу женщины в начале беременности. При этом ученые отмечают, что риск внутриутробного инфицирования достаточно невысок.



Фото: bujinfo.am

Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust провел исследование и выяснил, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Выяснилось, что течение COVID-19 у азиатов и темнокожих пациентов чаще было осложнено и требовало вентиляции легких.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки выросло на более чем 12 тысяч.

В Колумбии насчитывается 2 002 969 случаев заражения. За сутки в стране выявлено более 15,5 тысячи заразившихся COVID-19.

Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяце, однако в этот четверг ему сделали прививку.

Французские газеты продолжают сообщать о возможном введении третьего локдауна в стране, несмотря на официальные опровержения. Введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса, пишет Le Journal du Dimanche.

Фото: dw.com

Массовая вакцинация от нового коронавируса начинается в воскресенье в Египте. В первую очередь она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях.

Евгений Калашников