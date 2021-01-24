Главное о коронавирусе на 24 января: капли в нос от COVID-19 и слухи о третьем карантине во Франции
Стабильная ситуация
В Татарстане умерли за весь период пандемии 237 человек.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике стабильная.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав РТ. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 237 случаев.
Переболевшим — воздержаться от вакцинации
За последние сутки в России выявили 21 127 новых случая коронавируса, выздоровели 22 445 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 719 400 человек, а выздоровевших — до 3 131 760 человек.
Зафиксирована 491 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 99,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 441 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 646 587 человек.
- На следующей неделе в России планируют увеличить производство и поставки вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На сегодняшний день в стране выпущено 7,6 млн доз вакцины.
- Голикова порекомендовала россиянам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. Пока зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения COVID-19.
- Врач Евгений Комаровский посоветовал в офисах и школах поставить приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа в воздухе. Это поможет определять плохо проветриваемые помещения. По уверениям доктора, хорошая вентиляция снижает риски заражения коронавирусом.
- Правительство Пакистана одобрило экстренное использование российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Препарат стал третьим одобренным для использования в стране.
- Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ. Препарат представляет собой капли в нос, применимые для детей и пожилых.
Новый карантин во Франции
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 98 747 150 человек, 2 120 840 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 994 465). На второй строчке — Индия (10 654 533), на третьей — Бразилия (8 816 254). Россия на четвертом месте (3 658 447), данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 627 746).
Больше всего смертей зафиксировано в США (417 439). За ними следуют Бразилия (216 445), Индия (153 339), Мексика (149 084) и Великобритания (97 518).
- Ученые из Института Гладстона пришли к выводу, что человеческие эмбрионы уязвимы к COVID-19, если вирус проникает в утробу женщины в начале беременности. При этом ученые отмечают, что риск внутриутробного инфицирования достаточно невысок.
- Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust провел исследование и выяснил, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Выяснилось, что течение COVID-19 у азиатов и темнокожих пациентов чаще было осложнено и требовало вентиляции легких.
- Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки выросло на более чем 12 тысяч.
- В Колумбии насчитывается 2 002 969 случаев заражения. За сутки в стране выявлено более 15,5 тысячи заразившихся COVID-19.
- Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяце, однако в этот четверг ему сделали прививку.
- Французские газеты продолжают сообщать о возможном введении третьего локдауна в стране, несмотря на официальные опровержения. Введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса, пишет Le Journal du Dimanche.
- Массовая вакцинация от нового коронавируса начинается в воскресенье в Египте. В первую очередь она коснется 207 тыс. медиков в карантинных госпиталях.
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