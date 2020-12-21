Главное за выходные: обсуждение цен на продукты в Татарстане, коллективный иск Cyberpunk 2077
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 21 декабря:
- Вечером в понедельник россияне смогут увидеть на небе необычное явление. Подобное сближение Юпитера и Сатурна произойдет впервые с 4 марта 1226 года. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут.
- На совещании в Доме правительства обсудили меры по стабилизации цен на базовые продукты питания в Татарстане. С докладом выступил первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин. Он сообщил, что для снижения и нормализации цен на сахар и подсолнечное масло заключены соглашения между Минсельхозом РФ, Минпромторгом РФ, антимонопольной службой, производителями, федеральными и региональными сетями. Соглашения будут действовать до I квартала 2021 года.
- В Татарстане ученица выпрыгнула из окна школы из-за конфликта с одноклассником. Инцидент произошел в Заинске. Сейчас девочка находится в Нижнекамской ЦРБ. Она получила травмы средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает.
- Миколай Ожеховский, польский инвестор компании CD Projekt Red , разработавшей игру Cyberpunk 2077, решил подать коллективный иск к студии. Он хочет выразить претензии к качеству и реализации продукта конечному потребителю. Варшавский инвестор CDPR Ожеховский готовит иск и рассчитывает, что его поддержат и остальные пострадавшие по статье «Введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды».
- В соцсетях появился короткий видеоролик, снятый челнинскими школьниками. Дети показали испорченные мандарины, выданные им во время обеда. Ролик в соцсети выложил кто-то из родителей. Сообщается, что все произошло в школе №5 в поселке ГЭС.
- Один из родителей школьников зеленодольской школы №11 в Instagram рассказал, что дети вынуждены сидеть на уроках в куртках. После проверки в школе провели ремонт отопительной системы.
- В РПЦ поддержали идею создания государственного алиментного фонда, из которого направлялись бы деньги матерям, оставшимся без поддержки отцов.
- В России разрабатывают вакцину, которая может одновременно защищать от коронавируса и кори, рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. По словам ученого, первые исследования на животных показали, что однократное введение вакцины дает сильный иммунитет.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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